Швеція готує населення до війни з Росією: закликає запасатися консервами та медикаментами

Влада Швеції рекомендує жителям мати запас консервів, продовольства, медикаментів на випадок війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише французький портал Sud Ouest.

"Громадянам рекомендують запастися консервами, а також придбати аптечки, радіостанції та портативні фільтри для води. Загалом експерти вважають, що в умовах війни запас продовольства потрібно мати на три місяці вперед", - йдеться в повідомленні.

Уряд країни обіцяє, що до кінця 2024 року шведи отримають інструкції, як поводитися в умовах негативного розвитку подій.

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Нагадаємо, у січні 2024 року головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що шведи повинні морально підготуватися до війни.

У четвер, 7 березня, Швеція офіційно вступила до Північноатлантичного Альянсу. Вона стала 32-м членом НАТО.