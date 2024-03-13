Швеція готує населення до війни з Росією: закликає запасатися консервами та медикаментами
Влада Швеції рекомендує жителям мати запас консервів, продовольства, медикаментів на випадок війни з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише французький портал Sud Ouest.
"Громадянам рекомендують запастися консервами, а також придбати аптечки, радіостанції та портативні фільтри для води. Загалом експерти вважають, що в умовах війни запас продовольства потрібно мати на три місяці вперед", - йдеться в повідомленні.
Уряд країни обіцяє, що до кінця 2024 року шведи отримають інструкції, як поводитися в умовах негативного розвитку подій.
Нагадаємо, у січні 2024 року головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що шведи повинні морально підготуватися до війни.
У четвер, 7 березня, Швеція офіційно вступила до Північноатлантичного Альянсу. Вона стала 32-м членом НАТО.
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І, навіть загрози економіці та паніка не лякають?!!
Натомість, "слуги народу" замість реалістичної розмови з суспільством, намагалися переконати, що "війни не буде", гідрант обіцяв травневі шашлики, а подоляки та арахамії звинувачували Захід, який протягом місяців попереджав про неминуче вторгнення. І це все відбувалося на фоні розгортання армії кацапстану на всіх напрямках...
Чому не кажуть що буде калапс на дорогах ?
Де ви, усі виборці Зе,в яких країнах зараз живете ?
але ще деякі які вірять арестовичам, ворожкам та іншим повіям які розповідають про закінчення війни.
А може, то і є справжня причина.
в них це просто в генетиці закладено
If there's a nuclear winter, then goodbye Sweden, not even bushes for goats will be possible.