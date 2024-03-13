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Путін нападе на інші країни, якщо РФ виграє війну в Україні, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда закликав партнерів зупинити Росію, яка веде війну проти України, оскільки потім РФ може напасти на інші країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Сьогодні Україні потрібно переконатися, що Путін не виграє війну. Ми - народ, який кілька разів був поневолений Росією. Якщо Росія виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Він (Путін. - Ред.) нападатиме на інші держави. Ось чому їх (російських окупантів. - Ред.) потрібно зупинити. Вони мають бути заблоковані. Вони мають бути покарані", - наголосив польський лідер.

Слова Дуди прозвучали після того, які він із прем'єром Польщі Туском відвідали Білий дім. США, Польща та інші союзники України намагаються надати Києву додаткову допомогу, оскільки війна триває вже третій рік, а запаси зброї в країні скорочуються, пише Bloomberg.

Дуда, який у вівторок також зустрівся зі спікером Палати представників республіканцем Майком Джонсоном, заявив, що наголосив американським законодавцям на необхідності протистояти загрозі з боку Росії.

Читайте: Дуда про слова Папи Римського: РФ не може перемогти, оскільки це загрожуватиме безпеці всієї Європи

Автор: 

Польща (8612) Дуда Анджей (778)


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Топ коментарі
+9
Це по цій причині поляки заблокували кордон?
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13.03.2024 12:09
+8
Тому треба заблокувати кордони з Україною. А те зерно везти з рашки та білорашки.
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13.03.2024 12:11
+8
Ага, особливо коли на тракторах будуть такі плакати:
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13.03.2024 12:19
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На нато ні , на Казахстан, молдову, і т п , думаю так
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13.03.2024 12:08 Відповісти
Чому ж ? А Сувальський коридор ?
Балтійські країни,так само в небезпеці. Ніхто )(уйлу не і помішає зробити там військову провокацію,тим більше зі сторони Білорусії,як це було на початку війни у 22 році.А по території ,грубо говорячи, це як 4 області України.
А потім )(уйло зможе Балтику розміняти на захоплені українські землі.
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13.03.2024 12:13 Відповісти
А то ляхів так засвербіло . Знайомий каже поляки понад кордоном з Україною окопи риють.
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13.03.2024 12:20 Відповісти
И что думаете ети окопы кого то остановят если на них пойдет армия миллионов в 10? ТОлько в Украине ***** может мобилизировать не меньше 5 миллионов человек, а если отбросит все человеческие принципы то и все 10 лямов только в Украине нашкребет. А кроме Украины еще баларашка, казахстан и тд. В приднестровье уж самый большой склад в Европе боеприпасов ***** дожидается. Когда поляки увидят такую ораву которую они тракторами не смогут уже остановить то будут драпать бросая все аж через Ламанш.
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13.03.2024 12:56 Відповісти
Smysl Suvalskogo koridora kakoj,jesli teper NATO Svecija i Finliadija,tak cerez eti strani pomov podojdiot ot nATO.Litve okolo 65 tysiac eto tolko litovskix soldat uze podgotovlenix vstretit ix,ja necytaju nemcev i amerikansov ix vojska tut.Litovskije soldati podgotovleni kak nemeckije,netu poniatyja sovkovoje podgotovka,teperesni soldati oni na mnogo luce podgotovlen,i eto ne kacapskije soldati obraca 1940 godov
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13.03.2024 12:25 Відповісти
пане Ви надієтесь на якесь НАТО ? НАТО-це по суті США. Хто буде за вас воювати,? Тільки ви самі і будете воювати. Не надійтесь на когось ! Хіба ви не бачите ,як йде постачання зброї,зі скрипом,то того немає то іншого,то снарядів немає, то танки ржавілі ,то ракєтам строк вийшов. Не говорю вже про паперову бюрократію...узгодження зі всіма членами ,та говорильню про озабоченності. Орбан і фіцо заблокують і все...ваше "Європейське НАТО" в дупі.
Як ви вважаєте,який воїн буде краще воювати-той що воює за свою землю,родину,хату,чи той що прийшов,бог знає звідки,знаючи,що це просто його туди відіслали воювати ?
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13.03.2024 13:09 Відповісти
Ne to sto nadejus no trocno znaju sto NATO budet vojevat,drugogo vyxoda im netu eto vse ponimajet.Ne orban ,erdogan resajet pro NATo a glavnokomandujuci pri NATO Evrope u nego prava na eto jest bez aktyvaciji 5 punkta.To jest on na dani moment vladejet 400 tysiac NATO armijej.Eto 2 goda nazad tak priniali.NATo vojska uze Litve nemci i amerikansi jest ix bazi .Sto nam nuzno budet vojevat,eto poniatno i mi etim gotovimsia uvelycyvaja armiju,nam nikto oruzyje nedajiot sami pokupajem i novoje sto jest u nemeckoj teperesnej armiji ,jest i u nas
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13.03.2024 17:00 Відповісти
А хто йому заборонить напасти на країни Балтії?
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13.03.2024 12:14 Відповісти
Казахстан это интересы Китая, туда уже не сунутся
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13.03.2024 12:17 Відповісти
Звичайно нападе, особливо де знаходиться завод унітазів.
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13.03.2024 12:36 Відповісти
Если ***** выиграет войну в Украине он настолькооборзеет от безнаказанности что ему уже будет плевать на НАТО. Тем более половина стран НАТО а еще на подходе новый диктатор Трамп уже у него в кармане. Да и с захватом Украины у ***** появится новые и неограниченные и притом бесплатные человеческие и промышленные ресурсы которыми он без промедления воспользуется.
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13.03.2024 12:51 Відповісти
Це по цій причині поляки заблокували кордон?
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13.03.2024 12:09 Відповісти
Тому треба заблокувати кордони з Україною. А те зерно везти з рашки та білорашки.
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13.03.2024 12:11 Відповісти
Навряд. Блефує гнида.
Реальних сільонок нє хватіт.
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13.03.2024 12:12 Відповісти
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13.03.2024 12:13 Відповісти
а хто це там сильний? Польска навіть пручатися не стане. Складуть зброю аби уникнути руйнувань та жертв.
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13.03.2024 12:15 Відповісти
"Тому я в це [напад Росії] не вірю, тому що вірю, що ми підготуємося", - резюмував президент країни НАТО. Джерело:
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13.03.2024 12:20 Відповісти
наступною на уродіну нападе молдавія
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13.03.2024 12:14 Відповісти
Абсолютно правильно сказано.
Помічено давно - людина з комплексом убивці може або вбити або не вбити, з ймовірністю 50/50. Але якщо він убив один раз і залишився непокараним, то наступна жертва з'явиться із ймовірністю 100/0.
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13.03.2024 12:15 Відповісти
Поляки заблокують кордон тракторами і росіяни поїдуть назад.
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13.03.2024 12:16 Відповісти
Ага, особливо коли на тракторах будуть такі плакати:
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13.03.2024 12:19 Відповісти
ну так везіть більше зерна з паРаші та ********, тоді може й не нападе.
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13.03.2024 12:24 Відповісти
Прозвучит ужасно
Но я хочу, чтобы путин напал на страну НАТО
А по- другому они не поймут
На фига было создавать такой БЕЗЗУБЫЙ блок ?
Чтобы в итоге бояться того,кто в 10 раз слабее целого блока?
Слабаки!
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13.03.2024 12:26 Відповісти
так вже неодноразово кацапи використовують повітряний простір країн нато - польску та румунію - для транзиту ракетних ударів по Україні. Кацапські ракети залітали на сотню кілометрів вглиб території нато, кожен дюйм якої воно клялося безкомпромісно захищати.
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13.03.2024 12:32 Відповісти
Якщо зрозуміє що адекватної відповіді не буде, і до цього часу ще не здохне - то чому б і ні.
Навіщо Світ без Фуйла.
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13.03.2024 12:27 Відповісти
❗️шок контент.

Двох українських журналістів затримали і вигнали з Польщі за зйомки доказів торгівлі з росією. Поліцейські 7 березня відібрали у них всю техніку і депортували. Причина - «занадто довго» фотографували російські вагони скрапленого газу.
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13.03.2024 12:41 Відповісти
Ідіть лісом, блокуйте далі кордон і не давайте зброю. Будете самі воювати, придурки озабочені.
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13.03.2024 12:42 Відповісти
Кордон розблокуйте,підараси пшеголові.
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13.03.2024 12:42 Відповісти
Ага! Такие заявы очень корелируются с блокадой кордона и депортацией наших журналистов, снимавших кордон Польши и рашки... Да еще и отняли у них оборудование...
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13.03.2024 13:15 Відповісти
Так чого дупу чешете? допомагайте, чи що
За згоди України військові будб-якої з країн НАТО можуть воювати на території України, чому ні? Головне не перетинати кордон кацапстана!
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13.03.2024 13:25 Відповісти
Наступним об"єктом агресії Біснуватого буде Казахстан.
Великі родовища урану, рідкісноземельних металів, нафти, міді, вугілля...
Казахам відведуть 5 південних областей. Опору вони не чинитимуть.
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13.03.2024 13:30 Відповісти
 
 