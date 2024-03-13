Путін нападе на інші країни, якщо РФ виграє війну в Україні, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда закликав партнерів зупинити Росію, яка веде війну проти України, оскільки потім РФ може напасти на інші країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Сьогодні Україні потрібно переконатися, що Путін не виграє війну. Ми - народ, який кілька разів був поневолений Росією. Якщо Росія виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Він (Путін. - Ред.) нападатиме на інші держави. Ось чому їх (російських окупантів. - Ред.) потрібно зупинити. Вони мають бути заблоковані. Вони мають бути покарані", - наголосив польський лідер.

Слова Дуди прозвучали після того, які він із прем'єром Польщі Туском відвідали Білий дім. США, Польща та інші союзники України намагаються надати Києву додаткову допомогу, оскільки війна триває вже третій рік, а запаси зброї в країні скорочуються, пише Bloomberg.

Дуда, який у вівторок також зустрівся зі спікером Палати представників республіканцем Майком Джонсоном, заявив, що наголосив американським законодавцям на необхідності протистояти загрозі з боку Росії.

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