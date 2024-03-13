Путін нападе на інші країни, якщо РФ виграє війну в Україні, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда закликав партнерів зупинити Росію, яка веде війну проти України, оскільки потім РФ може напасти на інші країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Сьогодні Україні потрібно переконатися, що Путін не виграє війну. Ми - народ, який кілька разів був поневолений Росією. Якщо Росія виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Він (Путін. - Ред.) нападатиме на інші держави. Ось чому їх (російських окупантів. - Ред.) потрібно зупинити. Вони мають бути заблоковані. Вони мають бути покарані", - наголосив польський лідер.
Слова Дуди прозвучали після того, які він із прем'єром Польщі Туском відвідали Білий дім. США, Польща та інші союзники України намагаються надати Києву додаткову допомогу, оскільки війна триває вже третій рік, а запаси зброї в країні скорочуються, пише Bloomberg.
Дуда, який у вівторок також зустрівся зі спікером Палати представників республіканцем Майком Джонсоном, заявив, що наголосив американським законодавцям на необхідності протистояти загрозі з боку Росії.
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Балтійські країни,так само в небезпеці. Ніхто )(уйлу не і помішає зробити там військову провокацію,тим більше зі сторони Білорусії,як це було на початку війни у 22 році.А по території ,грубо говорячи, це як 4 області України.
А потім )(уйло зможе Балтику розміняти на захоплені українські землі.
Як ви вважаєте,який воїн буде краще воювати-той що воює за свою землю,родину,хату,чи той що прийшов,бог знає звідки,знаючи,що це просто його туди відіслали воювати ?
Реальних сільонок нє хватіт.
Помічено давно - людина з комплексом убивці може або вбити або не вбити, з ймовірністю 50/50. Але якщо він убив один раз і залишився непокараним, то наступна жертва з'явиться із ймовірністю 100/0.
Но я хочу, чтобы путин напал на страну НАТО
А по- другому они не поймут
На фига было создавать такой БЕЗЗУБЫЙ блок ?
Чтобы в итоге бояться того,кто в 10 раз слабее целого блока?
Слабаки!
Навіщо Світ без Фуйла.
Двох українських журналістів затримали і вигнали з Польщі за зйомки доказів торгівлі з росією. Поліцейські 7 березня відібрали у них всю техніку і депортували. Причина - «занадто довго» фотографували російські вагони скрапленого газу.
За згоди України військові будб-якої з країн НАТО можуть воювати на території України, чому ні? Головне не перетинати кордон кацапстана!
Великі родовища урану, рідкісноземельних металів, нафти, міді, вугілля...
Казахам відведуть 5 південних областей. Опору вони не чинитимуть.