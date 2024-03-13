Росіяни тричі безуспішно штурмували українські плацдарми на лівобережжі Херсонщини, - Сили оборони Півдня
Війська РФ намагаються вибити підрозділи Сил оборони України з лівобережжя Херсонщини.
Про це повідомили у Силах оборони Півдня, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з лівого берега. За минулу добу вдався до 3 спроб проведення штурмових дій. Групами до відділення, без підтримки бронетехніки окупанти продовжують намагання згорнути наші плацдарми. Зазнаючи втрат, повертаються на вихідні позиції", - йдеться в повідомленні.
У Силах оборони зазначили, що війська РФ не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, рясно застосовують ударні дрони різних типів.
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