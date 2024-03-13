Китай у розробці гіперзвукової зброї випереджає РФ та США, - Пентагон

Китай значно випереджає Росію та Сполучені Штати в галузі створення гіперзвукової зброї.

Про це на слуханнях у Конгресі заявив один із керівників розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

За даними DIA, Китай зосередив найбільший арсенал гіперзвукової зброї, здатної нести як ядерні, так і звичайні боєголовки. Найбільш ефективною американські експерти називають ракету DF-17, прийняту на озброєння у 2020 році і здатну вражати обʼєкти на відстані до 1600 кілометрів. У 2021 році під час випробувань китайська ракета з гіперзвуковим бойовим блоком облетіла земну кулю.

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Росія, як заявили представники Пентагону, має в своєму розпорядженні три типи гіперзвукової зброї, яка вже застосовувалася для ударів по Україні.

"У той час, як Китай та Росія провели численні успішні випробування гіперзвукової зброї, і, судячи з усього, поставили системи на бойове чергування, Китай випереджає Росію і за кількістю таких систем та за інфраструктурою, необхідною для їхньої підтримки", - наголосив на слуханнях провідний науковий співробітник DIA Пол Фрейстлер.

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За його словами, протягом останніх двадцяти років Китай активно займався дослідженнями, створенням та випробуваннями такого типу зброї. З 2014 року Пекін випробовує міжконтинентальні ракети з гіперзвуковими бойовими блоками. Він також працює над гіперзвуковими двигунами.

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Сполучені Штати активізують свою програму створення гіперзвукової зброї, в рамках якої розробляються ракети наземного, повітряного та морського базування. Проте, як заявили на слуханнях американські представники, США відстають від Китаю та Росії в цій галузі. Причому США не планують оснащувати гіперзвукові ракети ядерними боєголовками, вважаючи, що нинішнього американського ядерного арсеналу достатньо, щоб бути засобом стримування потенційного агресора.