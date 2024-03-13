Китай у розробці гіперзвукової зброї випереджає РФ та США, - Пентагон
Китай значно випереджає Росію та Сполучені Штати в галузі створення гіперзвукової зброї.
Про це на слуханнях у Конгресі заявив один із керівників розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
За даними DIA, Китай зосередив найбільший арсенал гіперзвукової зброї, здатної нести як ядерні, так і звичайні боєголовки. Найбільш ефективною американські експерти називають ракету DF-17, прийняту на озброєння у 2020 році і здатну вражати обʼєкти на відстані до 1600 кілометрів. У 2021 році під час випробувань китайська ракета з гіперзвуковим бойовим блоком облетіла земну кулю.
Росія, як заявили представники Пентагону, має в своєму розпорядженні три типи гіперзвукової зброї, яка вже застосовувалася для ударів по Україні.
"У той час, як Китай та Росія провели численні успішні випробування гіперзвукової зброї, і, судячи з усього, поставили системи на бойове чергування, Китай випереджає Росію і за кількістю таких систем та за інфраструктурою, необхідною для їхньої підтримки", - наголосив на слуханнях провідний науковий співробітник DIA Пол Фрейстлер.
За його словами, протягом останніх двадцяти років Китай активно займався дослідженнями, створенням та випробуваннями такого типу зброї. З 2014 року Пекін випробовує міжконтинентальні ракети з гіперзвуковими бойовими блоками. Він також працює над гіперзвуковими двигунами.
Сполучені Штати активізують свою програму створення гіперзвукової зброї, в рамках якої розробляються ракети наземного, повітряного та морського базування. Проте, як заявили на слуханнях американські представники, США відстають від Китаю та Росії в цій галузі. Причому США не планують оснащувати гіперзвукові ракети ядерними боєголовками, вважаючи, що нинішнього американського ядерного арсеналу достатньо, щоб бути засобом стримування потенційного агресора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер їжте, тіко не обляпайтесь!
такими заявами пентагончик только бабосик на модернизации себе выбивает,что логично для лучшего ефекта не хватает только разработок талибов ишака с яо боеголовкой который на пердельной тяге до небраски сможет достать,тогда конгресс еще лярдов 500 выделит на свои "вундерваф"
Гіперзвукові двигуни поки не існують ні в кого.
Джерело: https://www.darpa.mil/news-events/2021-09-27
Успішні льотні випробування КР Hypersonic Air-breathing Weapons Concept (HAWC) від Raytheon Missiles & Defense.
ніж створювати у відповідь свій.
Могли б пару уроків в янелоха взяти з виготовлення гіперзвукового асфальту і безлмітного шашличка а тут якась зброя
https://topwar.ru/199951-giperzvukovoj-raketnyj-kompleks-df-17-i-ego-potencial.html
https://www.defensenews.com/opinion/2024/01/19/the-us-is-failing-to-quickly-field-hypersonic-missile-defense/#:~:text=China%20has%20several%20hypersonic%20variants,reported%20range%20of%201%2C600%20kilometers .
Вокруг Земли, на низкой орбите, непрерывно, от заката до рассвета...
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiangong_space_station