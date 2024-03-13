УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8272 відвідувача онлайн
Новини
4 595 39

Китай у розробці гіперзвукової зброї випереджає РФ та США, - Пентагон

пентагон

Китай значно випереджає Росію та Сполучені Штати в галузі створення гіперзвукової зброї.

Про це на слуханнях у Конгресі заявив один із керівників розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

За даними DIA, Китай зосередив найбільший арсенал гіперзвукової зброї, здатної нести як ядерні, так і звичайні боєголовки. Найбільш ефективною американські експерти називають ракету DF-17, прийняту на озброєння у 2020 році і здатну вражати обʼєкти на відстані до 1600 кілометрів. У 2021 році під час випробувань китайська ракета з гіперзвуковим бойовим блоком облетіла земну кулю.

Читайте: Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів з технологіями РФ, - Reuters

Росія, як заявили представники Пентагону, має в своєму розпорядженні три типи гіперзвукової зброї, яка вже застосовувалася для ударів по Україні.

"У той час, як Китай та Росія провели численні успішні випробування гіперзвукової зброї, і, судячи з усього, поставили системи на бойове чергування, Китай випереджає Росію і за кількістю таких систем та за інфраструктурою, необхідною для їхньої підтримки", - наголосив на слуханнях провідний науковий співробітник DIA Пол Фрейстлер.

Також читайте: Китай пообіцяв співпрацювати з Францією щодо війни в Україні

За його словами, протягом останніх двадцяти років Китай активно займався дослідженнями, створенням та випробуваннями такого типу зброї. З 2014 року Пекін випробовує міжконтинентальні ракети з гіперзвуковими бойовими блоками. Він також працює над гіперзвуковими двигунами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У питанні війни в Україні Китай дотримується неупередженої позиції й активно сприяє мирним переговорам, - МЗС

Сполучені Штати активізують свою програму створення гіперзвукової зброї, в рамках якої розробляються ракети наземного, повітряного та морського базування. Проте, як заявили на слуханнях американські представники, США відстають від Китаю та Росії в цій галузі. Причому США не планують оснащувати гіперзвукові ракети ядерними боєголовками, вважаючи, що нинішнього американського ядерного арсеналу достатньо, щоб бути засобом стримування потенційного агресора.

Автор: 

Китай (4676) росія (65856) США (23303) гонка озброєнь (39)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Самі створили той Китай, який є.
Тепер їжте, тіко не обляпайтесь!
показати весь коментар
13.03.2024 12:19
+18
Засипали колись відсталу, злиденну країну грошима, набудували заводів та надали технологій бо хотіли надприбутків - скоро настане час і за ці надприбутки доведеться платити. Будь-яка система з комуняцькими ідеями та під червоною ганчіркою є загрозою і щойно отримує відповідні можливості - влаштовує криваву бійню. Це лише питання часу.
показати весь коментар
13.03.2024 12:28
+6
Зате в США є такій спікер Джонсон котрий заради особистих політичних амбіцій може всю Америку в ії розвитку присадити на дупу
показати весь коментар
13.03.2024 12:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самі створили той Китай, який є.
Тепер їжте, тіко не обляпайтесь!
показати весь коментар
13.03.2024 12:19 Відповісти
розповідаємо далі про відсталість китаю, може він і справді від розповідей стане відсталим.
показати весь коментар
13.03.2024 12:21 Відповісти
Зате в США є такій спікер Джонсон котрий заради особистих політичних амбіцій може всю Америку в ії розвитку присадити на дупу
показати весь коментар
13.03.2024 12:28 Відповісти
С Джонсоном все в порядке, а вот идиты передавшие Китаю передовые технологии, до сих пор на свободе...
показати весь коментар
13.03.2024 21:24 Відповісти
Засипали колись відсталу, злиденну країну грошима, набудували заводів та надали технологій бо хотіли надприбутків - скоро настане час і за ці надприбутки доведеться платити. Будь-яка система з комуняцькими ідеями та під червоною ганчіркою є загрозою і щойно отримує відповідні можливості - влаштовує криваву бійню. Це лише питання часу.
показати весь коментар
13.03.2024 12:28 Відповісти
так же как и мего криинжал который невозможно збить,по пекин тв и не такое расскажут.
такими заявами пентагончик только бабосик на модернизации себе выбивает,что логично для лучшего ефекта не хватает только разработок талибов ишака с яо боеголовкой который на пердельной тяге до небраски сможет достать,тогда конгресс еще лярдов 500 выделит на свои "вундерваф"
показати весь коментар
13.03.2024 12:29 Відповісти
Пора ЭМІ розробляти. І глушити кацапів
показати весь коментар
13.03.2024 12:34 Відповісти
Ну з рф зрозуміло. А США? Виявляється це мильна бульбашка.🤦
показати весь коментар
13.03.2024 12:37 Відповісти
Ви просто не розумієте всього підтексту. Міноборони США хоче розширити своє фінансування, а оця промова на слуханнях в Конгресі, це і є процес лобіювання.
показати весь коментар
13.03.2024 12:46 Відповісти
Не треба мені розповідати як американські грошові мішки, які займаються зброєю стимулюють в ЗМІ риторику про зовнішню загрозу. Це десятиріччями було....Тільки чомусь зараз це схоже на якийсь імпотентний заколот.
показати весь коментар
13.03.2024 12:52 Відповісти
В кого що болить - тому й на те і схоже...
показати весь коментар
13.03.2024 12:57 Відповісти
Всі міжконтенінтальні ракети гіперзвукові з середини 50-х років, при заході на ціль швидкість 20-22 Мах
показати весь коментар
13.03.2024 12:42 Відповісти
там розгін відбувається за рахунок балістичної траєкторії, це звичайні балістичні ракети. в гіперзвукових ракетах розгін відбувається не за рахунок траєкторії, а гіперзвуковим двигуном, тобто таким ракетам не потрібно виходити на балістичну траєкторію взагалі.
показати весь коментар
13.03.2024 12:48 Відповісти
З 2014 року Пекін випробовує міжконтинентальні ракети з гіперзвуковими бойовими блоками. Він також працює над гіперзвуковими двигунами.

Гіперзвукові двигуни поки не існують ні в кого.
показати весь коментар
13.03.2024 12:50 Відповісти
так в статті і йдеться саме про розробку цього самого, поки ще не існуючого, двигуна. і що саме китай ближче з усіх до його створення і до створення гіперзвукової зброї.
показати весь коментар
13.03.2024 12:53 Відповісти
У США вже https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_SR-72 прототипи на гіперзвуковому двигуні тестують, поки Китай над самим двигуном кряхтить. Це не стаття, а промова представника Пентагону для лобіювання підвищення фінансування.
показати весь коментар
13.03.2024 12:55 Відповісти
От власне що почалась якась професійна дискусія."Випереджає в розробці гіперзвукової зброї" не означає що випереджає в швидкості.Випереджає в кількості.але кількість в даному випадку не має значення...
показати весь коментар
13.03.2024 12:56 Відповісти
Існують. У США. Пишуть, що успішно випробували ГПВРД. Але є обгрунтовані припущення, що в дійсності це був гібридний ГПВРД.
Джерело: https://www.darpa.mil/news-events/2021-09-27
показати весь коментар
13.03.2024 15:53 Відповісти
Найближче до гіперзвукових двигунів поки що США із своїм Lockheed Martin SR-72
показати весь коментар
13.03.2024 12:52 Відповісти
нє, ну анна пєтрова звісно краще знає, за докладача у конгресі, який ще за сумісництвом є не останнім посадовцем в розвідці америки
показати весь коментар
13.03.2024 12:55 Відповісти
А щє я знаю, що таке відкритий процес лобіювання і чому його порівняння з корупцією - тупа кацапська маячня.
показати весь коментар
13.03.2024 12:58 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2024 13:00 Відповісти
Мабуть США мають і ще ближче.
Успішні льотні випробування КР Hypersonic Air-breathing Weapons Concept (HAWC) від Raytheon Missiles & Defense.
показати весь коментар
13.03.2024 15:59 Відповісти
вони виходять за щільні прошарки і там розганяються.
показати весь коментар
13.03.2024 12:53 Відповісти
Главное условие гиперзвуковой ракеты-атмосферный двигатель,как у крылатой ракеты,у кацапов кинжал немного *********.
показати весь коментар
13.03.2024 13:15 Відповісти
Бо це балістична ракета,причеплена до літака.Таке вже було.
показати весь коментар
13.03.2024 15:43 Відповісти
Если ракета, то да, двигатель. Но если речь про боеголовку, до достаточно маневрирования и наведения на гиперзвуковых скоростях.
показати весь коментар
13.03.2024 19:54 Відповісти
Американці правильно зрозуміли, що збивати той мотлох подалі від себе вигідніше,
ніж створювати у відповідь свій.
показати весь коментар
13.03.2024 13:10 Відповісти
дурні китайози

Могли б пару уроків в янелоха взяти з виготовлення гіперзвукового асфальту і безлмітного шашличка а тут якась зброя
показати весь коментар
13.03.2024 13:38 Відповісти
Китайское пластиковое гиперзвуковое оружие. Аналоговнет по китайски.
показати весь коментар
13.03.2024 16:09 Відповісти
"Дуньфень" DF-17:
https://topwar.ru/199951-giperzvukovoj-raketnyj-kompleks-df-17-i-ego-potencial.html
показати весь коментар
13.03.2024 16:17 Відповісти
https://topwar.ru - очень "серьезный" ресурс. Китайцы как и русские, неоднократно попадаются на вранье.
показати весь коментар
13.03.2024 16:33 Відповісти
Інший ресурс - не російський і не китайський дає схожу інформацію:
https://www.defensenews.com/opinion/2024/01/19/the-us-is-failing-to-quickly-field-hypersonic-missile-defense/#:~:text=China%20has%20several%20hypersonic%20variants,reported%20range%20of%201%2C600%20kilometers .
показати весь коментар
13.03.2024 19:06 Відповісти
Так, але точно такі ж "інші" ресурси давали інформацію що Україна протримається не більше 74 годин. Я можу звичайно помилятися, але знаю добре, що то таке китайські товари. Взагалі що таке китайська культура. Там де людина ніщо, а держава все не може бути якості.
показати весь коментар
14.03.2024 10:08 Відповісти
Туфта полнейшая!!! Особенно, что их китайская ракета "облетела земной шар на гиперзвуке". Это пока невозможная задача. Скорее всего, страху нагоняют, чтобы выделили денег, 100%
показати весь коментар
13.03.2024 17:14 Відповісти
Китайская орбитальная станция Тяньгун летит со скоростью около 28000 км/час
Вокруг Земли, на низкой орбите, непрерывно, от заката до рассвета...
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiangong_space_station
показати весь коментар
13.03.2024 19:40 Відповісти
А когдато китайцы не могли запустить даже погодные спутники пока лоббист Клинтонов некто Коган получил разрешение и не построил завод в Китае по производству частей для американских спутников. Потом Конгресс попытался провести расследование и наказать виновных, дельце замяли а Клинтоны нехило на этом получили в свои фонды кучу денег.
показати весь коментар
13.03.2024 21:31 Відповісти
 
 