Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку становлять 387 окупантів та 45 одиниць озброєння й військової техніки

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" за добу знищили 45 одиниць російської техніки та нейтралізували 297 безпілотників різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

За добу ворог завдав 7 авіаударів, 5 ракетних ударів, провів 64 бойові зіткнення та здійснив 1215 артобстрілів.

По 26 атак ворога українські захисники відбили на Авдіївському та Новопавлівському напрямку.

Минулої доби ЗСУ ліквідували 387 осіб та знищили 45 одиниць не враховуючи БпЛА.

Зокрема:

2 танки;

10 ББМ;

12 артсистем;

1 РСЗВ;

1 СПГ (АГС);

16 автомобілів;

3 одиниці спецтехніки.

Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів та ще 5 важливих об’єктів ворога. Нейтралізовано або знищено 297 БпЛА різних типів.