У Європарламенті закликали до негайного ембарго на агропродукцію з РФ та Білорусі
Представники більшості політичних груп у Європейському парламенті висловилися за запровадження санкцій на аграрну продукцію з Росії та Білорусі. Досі ця категорія товарів не підлягала санкціям Євросоюзу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Як зазначається, терміново ввести ембарго на російські агропродукти закликав від імені групи найбільшої в Європарламенті Європейської народної партії польський депутат Анджей Халіцький. Він заявив, що його колеги чекають від Єврокомісії законопроєкту, який буде представлений на засіданні Ради ЄС.
"Росія вкидає своє продовольство в Європу і використовує його як зброю. Зараз ми спостерігаємо зростання імпорту продовольства і зернових з Росії та Білорусі за демпінговими цінами. Це вкрай тривожна тенденція", - наголосив він.
За даними статистики, у Нідерландах цей імпорт зріс на 70% порівняно з показниками річної давності, а в Іспанії, Німеччині та Італії — на 40%.
Якомога швидше припинити імпорт зерна та інших російських і білоруських харчових продуктів на ринок ЄС закликав литовський депутат Пятрас Ауштрявічус, який представляв групу Renew Europe.
"Торгівля ЄС із державою-агресором Росією і Білоруссю, яка її підтримує, аморальна і має бути припинена. Виторг служить військовим цілям агресорів, а це працює проти українців і проти всіх нас", - зазначив він.
Позиція представників країн ЄС
Депутат зазначив, що у 2023 році РФ і Білорусь продали на ринок ЄС понад 1,5 млн тонн зерна, що створює нечесну цінову конкуренцію, погіршуючи становище фермерів у Євросоюзі.
Іспанка Клара Агілера, яка представляла групу Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, вказала, що для них важливо зосередитися на стабілізації сільськогосподарського виробництва ЄС. Тому її група може погодитися з подібними обмежувальними заходами щодо Росії.
За ембарго висловилися і польська депутатка Ганна Фотига, яка виступала від імені групи "Європейські консерватори і реформісти", і французький парламентарій, який представляв групу "Ідентичність і демократія", Жиль Лебретон.
Водночас ірландський депутат від лівої фракції парламенту ЄС Мік Воллес заявив, що нові санкції щодо Росії та Білорусі не розв'яжуть проблему фермерів у Євросоюзі. За його даними, ціни на зерно в ЄС насамперед знижуються через наплив дешевого українського зерна.
Позиція Єврокомісії щодо ембарго
Зі свого боку, Єврокомісія уважно стежить за імпортом з РФ і Білорусі до ЄС і розгляне будь-які додаткові заходи, які вважатиме необхідними, аби уникнути дестабілізації зернових ринків Євросоюзу. Про це від імені верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики заявила на дебатах єврокомісар Ілва Йоганссон.
За її словами, на тлі зростання імпорту в ЄС продуктів з Росії деякі країни ЄС порушили питання про наплив дешевого російського зерна. Зокрема, Єврокомісії повідомили про рішення Латвії запровадити заборону на ввезення деяких білоруських і російських сільськогосподарських і продовольчих товарів, та вона продовжує її аналізувати.
"Єврокомісія аналізує потоки продовольчої продукції в ЄС і з нього та оцінює їхній вплив на наші сільськогосподарські ринки і фермерів, наших клієнтів, а також на ширше питання глобальної продовольчої безпеки", - наголосила Йоганссон.
Вона додала, що за даними Брюсселя, близько 60% усього довоєнного імпорту з Росії в ЄС уже підпадає під штрафні заходи. Водночас до цього списку принципово не входять сільгосппродукти й добрива.
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Але по зерну з підєрації першими питання підняли в Латвії. І здається вже ввели заборону.
Ткач з'їздив потім...
Тут саме польський депутат у Європарламенті закликає ввести ембарго: "Як зазначається, терміново ввести ембарго на російські агропродукти закликав від імені групи найбільшої в Європарламенті Європейської народної партії польський депутат Анджей Халіцький. Він заявив, що його колеги чекають від Єврокомісії законопроєкту, який буде представлений на засіданні Ради ЄС."
По зерну з України поляки якось без законопроектів обійшлись. А тут бач, закон знадобився...
На третьому році!
(регоче)
Вместо того,чтобы превратить в полигон
******** россию !!!!!!!
Навалились бы в первый же месяц большой войны всем миром
И крыса уползла бы в щель
Раны зализывать
А раненую крысу ее же крысята с удовольствием бы добили
И мир жил бы сегодня по- другому
Смотреть на то, как любая мировая сволочь творит любэ
И ей за это санкции
ЛЕГОНЬКИЕ
ИЛИ ПРЕЛЕГОНЬКИЕ
Нет никаких сил
Демократия, бл....
нормально... розажіть Дуді і "фермерам"...
Тож санкцій проти раші ми би чекали ще дуже довго.
В цьому винен наш беззубий та німий МЗС перш за все