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Новини
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У Європарламенті закликали до негайного ембарго на агропродукцію з РФ та Білорусі

єс,європарламент

Представники більшості політичних груп у Європейському парламенті висловилися за запровадження санкцій на аграрну продукцію з Росії та Білорусі. Досі ця категорія товарів не підлягала санкціям Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як зазначається, терміново ввести ембарго на російські агропродукти закликав від імені групи найбільшої в Європарламенті Європейської народної партії польський депутат Анджей Халіцький. Він заявив, що його колеги чекають від Єврокомісії законопроєкту, який буде представлений на засіданні Ради ЄС.

"Росія вкидає своє продовольство в Європу і використовує його як зброю. Зараз ми спостерігаємо зростання імпорту продовольства і зернових з Росії та Білорусі за демпінговими цінами. Це вкрай тривожна тенденція", - наголосив він.

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За даними статистики, у Нідерландах цей імпорт зріс на 70% порівняно з показниками річної давності, а в Іспанії, Німеччині та Італії — на 40%.

Якомога швидше припинити імпорт зерна та інших російських і білоруських харчових продуктів на ринок ЄС закликав литовський депутат Пятрас Ауштрявічус, який представляв групу Renew Europe.

"Торгівля ЄС із державою-агресором Росією і Білоруссю, яка її підтримує, аморальна і має бути припинена. Виторг служить військовим цілям агресорів, а це працює проти українців і проти всіх нас", - зазначив він.

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Позиція представників країн ЄС

Депутат зазначив, що у 2023 році РФ і Білорусь продали на ринок ЄС понад 1,5 млн тонн зерна, що створює нечесну цінову конкуренцію, погіршуючи становище фермерів у Євросоюзі.

Іспанка Клара Агілера, яка представляла групу Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, вказала, що для них важливо зосередитися на стабілізації сільськогосподарського виробництва ЄС. Тому її група може погодитися з подібними обмежувальними заходами щодо Росії.

За ембарго висловилися і польська депутатка Ганна Фотига, яка виступала від імені групи "Європейські консерватори і реформісти", і французький парламентарій, який представляв групу "Ідентичність і демократія", Жиль Лебретон.

Водночас ірландський депутат від лівої фракції парламенту ЄС Мік Воллес заявив, що нові санкції щодо Росії та Білорусі не розв'яжуть проблему фермерів у Євросоюзі. За його даними, ціни на зерно в ЄС насамперед знижуються через наплив дешевого українського зерна.

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Позиція Єврокомісії щодо ембарго

Зі свого боку, Єврокомісія уважно стежить за імпортом з РФ і Білорусі до ЄС і розгляне будь-які додаткові заходи, які вважатиме необхідними, аби уникнути дестабілізації зернових ринків Євросоюзу. Про це від імені верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики заявила на дебатах єврокомісар Ілва Йоганссон.

За її словами, на тлі зростання імпорту в ЄС продуктів з Росії деякі країни ЄС порушили питання про наплив дешевого російського зерна. Зокрема, Єврокомісії повідомили про рішення Латвії запровадити заборону на ввезення деяких білоруських і російських сільськогосподарських і продовольчих товарів, та вона продовжує її аналізувати.

"Єврокомісія аналізує потоки продовольчої продукції в ЄС і з нього та оцінює їхній вплив на наші сільськогосподарські ринки і фермерів, наших клієнтів, а також на ширше питання глобальної продовольчої безпеки", - наголосила Йоганссон.

Вона додала, що за даними Брюсселя, близько 60% усього довоєнного імпорту з Росії в ЄС уже підпадає під штрафні заходи. Водночас до цього списку принципово не входять сільгосппродукти й добрива.

Також читайте: Сейм Польщі схвалив резолюцію щодо запровадження санкцій на агропродукцію з РФ та Білорусі

Автор: 

Білорусь (7959) Європарламент (1054) зерно (3129) росія (65856) санкції (12050) Євросоюз (13625)


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Топ коментарі
+6
То нехай Єврокомісія на кордон Польщі і Бєларусі комісію направить і ті вагони і фури порахує, які Польща від фюрера приймає....
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13.03.2024 12:47
+4
А почалося з того що: поїхав український журналіст до Польщі...
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13.03.2024 12:46
+3
Почалося з парламенту Латвії...
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13.03.2024 12:57
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А почалося з того що: поїхав український журналіст до Польщі...
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13.03.2024 12:46 Відповісти
Почалося з парламенту Латвії...
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13.03.2024 12:57 Відповісти
Почалося з кацапів.
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13.03.2024 13:00 Відповісти
Ну так можна і до Адама.
Але по зерну з підєрації першими питання підняли в Латвії. І здається вже ввели заборону.
Ткач з'їздив потім...
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13.03.2024 13:06 Відповісти
Та я й не сперечаюся у тому що Латвія вирішила не купляти кацапське зерно.
Тут саме польський депутат у Європарламенті закликає ввести ембарго: "Як зазначається, терміново ввести ембарго на російські агропродукти закликав від імені групи найбільшої в Європарламенті Європейської народної партії польський депутат Анджей Халіцький. Він заявив, що його колеги чекають від Єврокомісії законопроєкту, який буде представлений на засіданні Ради ЄС."
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13.03.2024 13:14 Відповісти
Угу.
По зерну з України поляки якось без законопроектів обійшлись. А тут бач, закон знадобився...
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13.03.2024 13:21 Відповісти
Балтам респект !
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13.03.2024 13:35 Відповісти
Краще пізно, ніж ніколи...
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13.03.2024 12:46 Відповісти
То нехай Єврокомісія на кордон Польщі і Бєларусі комісію направить і ті вагони і фури порахує, які Польща від фюрера приймає....
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13.03.2024 12:47 Відповісти
Похоже что в БНР начинается серьезный замес - https://t.me/pecheri_mordora
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13.03.2024 12:47 Відповісти
Схоже на рекламу телеграмканалу...
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13.03.2024 13:07 Відповісти
Негайно!
На третьому році!
(регоче)
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13.03.2024 12:48 Відповісти
А ще эмбарго на нафту!!
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13.03.2024 12:49 Відповісти
Превратили Украину в полигон, бл....
Вместо того,чтобы превратить в полигон
******** россию !!!!!!!
Навалились бы в первый же месяц большой войны всем миром
И крыса уползла бы в щель
Раны зализывать
А раненую крысу ее же крысята с удовольствием бы добили
И мир жил бы сегодня по- другому
Смотреть на то, как любая мировая сволочь творит любэ
И ей за это санкции
ЛЕГОНЬКИЕ
ИЛИ ПРЕЛЕГОНЬКИЕ
Нет никаких сил
Демократия, бл....
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13.03.2024 12:50 Відповісти
польща буде проти ембарго, бо це не відповідає інтересам польських громадян, які скуповують по демпінговим цінам агропродукцію у росії і продають її на європейському ринку
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13.03.2024 12:51 Відповісти
Прокинулась, зараз ще рік розминатися будуть
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13.03.2024 12:57 Відповісти
А польские фермеры не хотят присоединится к продвижению этого немедленного эмбарго для РФ и Белораше?!
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13.03.2024 12:59 Відповісти
Не за те вони оплату отримали щоб блокувати свого наймодавця
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13.03.2024 13:44 Відповісти
у 2023 році РФ і Білорусь продали на ринок ЄС понад 1,5 млн тонн зерна...

нормально... розажіть Дуді і "фермерам"...
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13.03.2024 13:01 Відповісти
Нарешті хоча б озвучили проблему. ********* має бути ізольовано за порєбріком.
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13.03.2024 13:10 Відповісти
..
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13.03.2024 13:19 Відповісти
Поляки зажурилися...
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13.03.2024 15:41 Відповісти
Найсмішніше те що, як би поляки не почали наїжджати на Україну, ніколи не виплило скільки вони та інші в ЄС купували у раши сільгосппродукції.
Тож санкцій проти раші ми би чекали ще дуже довго.
В цьому винен наш беззубий та німий МЗС перш за все
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13.03.2024 16:12 Відповісти
 
 