Операція РДК та ЛСР на території Росії - це тільки початок, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, що спецоперація Російського добровольчого корпусу та інших добровольців на території Росії – це тільки початок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Данілов прокоментував ситуацію довкола наступу РДК та ЛРС на території Росії та прорив кордону у території Брянської та Курської областей. Також він сказав, що російські громадяни мають повне право перебувати на території своєї країни та захищати свої права та свободу.

"Мають право громадяни Росії зробити свій вибір, це їхнє особисте право. Інша річ, що там зараз засіла тоталітарна секта, яка не дає взагалі нікому перепочинку. А вони борються за те, щоб була інша країна, була свобода", - наголосив він.

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Данілов сказав також, що він уважно ознайомився із повідомленнями російських добровольців і зробив висновок, що таких подій на території Росії буде в майбутньому ще більше. Хоча російський диктатор Путін раніше повідомляв, що російський кордон перетнули не громадяни РФ, а найманці.

"Повірте мені, це тільки початок. Там такого буде дуже і дуже багато. Якщо Путін і його кліка вважають, що у них там все в порядку, то вони глибоко помиляються. Боротися треба неодмінно, без боротьби немає перемоги. Я більш ніж впевнений, що ті росіяни, які прагнуть свободи, прагнуть незалежності, обов'язково здобудуть перемогу", - додав Данілов.

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