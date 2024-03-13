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Операція РДК та ЛСР на території Росії - це тільки початок, - Данілов

данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, що спецоперація Російського добровольчого корпусу та інших добровольців на території Росії – це тільки початок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Данілов прокоментував ситуацію довкола наступу РДК та ЛРС на території Росії та прорив кордону у території Брянської та Курської областей. Також він сказав, що російські громадяни мають повне право перебувати на території своєї країни та захищати свої права та свободу.

"Мають право громадяни Росії зробити свій вибір, це їхнє особисте право. Інша річ, що там зараз засіла тоталітарна секта, яка не дає взагалі нікому перепочинку. А вони борються за те, щоб була інша країна, була свобода", - наголосив він.

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Данілов сказав також, що він уважно ознайомився із повідомленнями російських добровольців і зробив висновок, що таких подій на території Росії буде в майбутньому ще більше. Хоча російський диктатор Путін раніше повідомляв, що російський кордон перетнули не громадяни РФ, а найманці.

"Повірте мені, це тільки початок. Там такого буде дуже і дуже багато. Якщо Путін і його кліка вважають, що у них там все в порядку, то вони глибоко помиляються. Боротися треба неодмінно, без боротьби немає перемоги. Я більш ніж впевнений, що ті росіяни, які прагнуть свободи, прагнуть незалежності, обов'язково здобудуть перемогу", - додав Данілов.

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Данілов Олексій (1259) росія (65856) добровольці (932) РДК (66)


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Топ коментарі
+10
О, виліз....чорний абдула
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13.03.2024 13:01
+10
Бла бла бла...цирк шапіто...
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13.03.2024 13:03
+9
Менше пистіть, а більш робить, - це явно не наш метод...
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13.03.2024 13:08
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О, виліз....чорний абдула
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13.03.2024 13:01 Відповісти
Ой, а Що сі стало?
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13.03.2024 13:01 Відповісти
Його сини зробили вилазку в Монако
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13.03.2024 13:09 Відповісти
ДРГ Монако, рвуть любого
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13.03.2024 13:52 Відповісти
Бла бла бла...цирк шапіто...
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13.03.2024 13:03 Відповісти
Данілов краде "лаври" в Буданова...
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13.03.2024 13:05 Відповісти
Здав?
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13.03.2024 13:06 Відповісти
Менше пистіть, а більш робить, - це явно не наш метод...
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13.03.2024 13:08 Відповісти
Коли ці зелени "стратеги" мовчать, не лізуть у військови справи, усе йде значно успішніше
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13.03.2024 13:09 Відповісти
так Маляр здала позиції ворогові..своєю киздьожжю..і нашим хлопцям надзвичайно важко було штурмувати позиції.
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13.03.2024 13:14 Відповісти
Данілов...Ти шо казків начитався? який початок ?...ой.насмішив
ці всі РДК--це перед "виборами" )(уйла шоу.
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13.03.2024 13:12 Відповісти
Коли ж буде хоча середина ?!
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13.03.2024 13:41 Відповісти
не *****...нудить...
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13.03.2024 13:13 Відповісти
Свої землі звільняти не потрібно. Вже об'явили, що перейшли до оборони.
Але витрачають ресурси на казна що.
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13.03.2024 13:30 Відповісти
Яка "операція"? Схоже на черговий пшик! От коли кацапи колонами попруть з бєлгорода, як ми тікали з Ірпеня, тоді повідомте
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13.03.2024 13:41 Відповісти
ага, ми вже чули про приємні сюрпризи і таке, що й не очікували минулою весною, вже не вражає і не надихає...
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13.03.2024 13:59 Відповісти
Данілов схоже досі вірить у телемарафон, і відосики РДК, де вони воюють з повітрям у якихось безлюдних хащах він сприймає за чисту монету
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13.03.2024 14:00 Відповісти
повилазили не причетні
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13.03.2024 14:00 Відповісти
Початком був проект у "слуга нарота", а це вже результати.
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13.03.2024 14:07 Відповісти
Це тільки початок! А ось скоро, дуже скоро з Майамі повернеться до України син Данілова, вступить до РДК і тут таке почнеться!
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13.03.2024 14:25 Відповісти
Другий хвронт
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13.03.2024 19:14 Відповісти
 
 