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Змушені вдарити по військових позиціях у Бєлгороді та Курську, цивільне населення має негайно залишити ці міста, - спільна заява легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону

свобода,росії,легіон

Обстріли української території з розташованих на Бєлгородщині позицій мають припинитися.

Про це йдеться у спільній заяві легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має припинитися!", - йдеться у заяві.

"У зв'язку з цим, ми змушені завдати вогневої поразки по військових позиціях, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ. Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно залишити міста. Місцеву владу ми закликаємо зберігати людські життя та розпочати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини", - йдеться далі.

Також читайте: Легіон "Свобода Росії" провів ніч на території РФ та знищив пункт управління росіян. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.

Автор: 

Бєлгород (512) РДК (66) Легіон Свобода Росії (62)


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Топ коментарі
+48
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13.03.2024 13:29
+40
На фига вы такое пишете?
Нашлась одня сотня приличных русских ,
Готовых умирать
Вы решили их говном вымазать?
С дивана....
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13.03.2024 13:07
+35
мацкву, паліть мацкву як діди робили
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13.03.2024 13:51
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13.03.2024 12:59 Відповісти
Ха-Джя!!!!
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13.03.2024 13:00 Відповісти
Почнеться велике переселення до Китаю
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13.03.2024 13:01 Відповісти
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13.03.2024 13:02 Відповісти
До Сибіру. Китайцям дешева раб-сила потрібна.
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13.03.2024 16:58 Відповісти
Мені ось цікаво, а до РДК, ЛЕГІОНУ, та сибірського батальону, за цей час хтось з місцевих приєднався?
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13.03.2024 13:02 Відповісти
була інформація що так, наче кілька десятків приєдналося. але наскільки це правда, я хз.
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13.03.2024 13:05 Відповісти
Желающие 100 % есть
Шоб вы даже не сомневались
Только это опасно - дать оружие тому, кто из этого оружия тебя и прибъет
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13.03.2024 13:05 Відповісти
відразу зброю не давати, переправитив Україну, тут первірки, підготовка і тоді
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13.03.2024 13:50 Відповісти
Вони так і роблять. Можна у Золкіна побачити.
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13.03.2024 18:31 Відповісти
Так, але не місцевих
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13.03.2024 20:54 Відповісти
Круто!
Вот так воюют сегодня цивилизованно
И ЗСУ
И Израиль
И Легион Свободы
Смерть русским фашистам!
А детей мы не убиваем...
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13.03.2024 13:03 Відповісти
От израильских обстрелов тоже дети в газе гибнут.Там даже в знак протеста один американский вояка помогающий израильским силам
себя поджёг
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13.03.2024 17:21 Відповісти
Я знала,что напишут подобное
С 24 февраля меня , живущую в Киеве
Ни одна РУССКАЯ ****
Ни одна РУССКАЯ ПАДЛА
Ни разу не предупредила
Покиньте район
Мы нанесен по нему удар
Как это делает каждый раз ИЗРАИЛЬ
А американский солдат может быть солдатом и идиотом одновременно
Он бы,к примеру ,сдался в плен русским , или палестинцам
А они бы его отымели сначала гуртом
А потом бы кончили выстрелом в затылок
Потому что русским и палестинским ***** и падлам
Плевать на женевскую конвенцию
Им на все конвенции плевать
Нашли кого отмазывать..
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13.03.2024 17:35 Відповісти
На фига вы такое пишете?
Нашлась одня сотня приличных русских ,
Готовых умирать
Вы решили их говном вымазать?
С дивана....
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13.03.2024 13:07 Відповісти
коли в російській еліті з'явиться сотня "пріличніх рускіх" готових жити добропорядно поруч з сусідами без війни,то буде куди більше сенсу в цьому..
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13.03.2024 17:39 Відповісти
Ждите
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13.03.2024 17:48 Відповісти
Схоже, пуцин таки накамлав створення поясу безпеки. 😊
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13.03.2024 13:05 Відповісти
Треба у бурятіях та інших хакасіях поширити інфу, що у курську та бєлгороді також є унітази.
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13.03.2024 13:07 Відповісти
**…те орків пацани, щоб аж кадировци хрестились
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13.03.2024 13:08 Відповісти
Нєздєрживайтє сєбя братци, мочіть їх.
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13.03.2024 13:08 Відповісти
300км від кордону з Украіною -- сіра зона - кацапи
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13.03.2024 13:09 Відповісти
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13.03.2024 13:29 Відповісти
мацкву, паліть мацкву як діди робили
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13.03.2024 13:51 Відповісти
Администрации еще. Чтоб не захватили🤣
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13.03.2024 13:52 Відповісти
Про сортиры не забывайте!!!
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13.03.2024 17:21 Відповісти
😁😂
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13.03.2024 17:47 Відповісти
Співчуваємо їм,як і вони нам співчували! Казали,що ми самі себе бомбимо,а тепер вони самі себе ********! Дякую патріотам,звільняйте свої землі від фашистської чуми! Слава Україні,смерть ворогам!
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13.03.2024 13:32 Відповісти
Там швидше РАШИЗМ, а оце гірше за фашизм чи нацизм.... Це фашизм який покусав русский ванька під бояришніком
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14.03.2024 09:41 Відповісти
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трёхстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками. Призываем стороны немедленно прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров. В противном случае руководству Украины придётся принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности для своих людей.
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13.03.2024 13:43 Відповісти
Курская Народная Республика не хочет кормить мацкву!!!
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13.03.2024 14:43 Відповісти
ЭТО ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА!

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13.03.2024 14:51 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения ... что то здесь не то с этим вторжением "хороших русских" в Белгородскую и Курскую области. В Украине Орда наступает вовсю , а там на границе с Рашкой и войск ордынских нет ... типа заходите , "хорошие русские", к нам, путиноидам, на огонек чайку попить и Путину очередное обострение психики стимулировать . Ой , не к добру это все ! Как бы это не был очередной мутный договорняк между ФСБешниками и ФСБшной агентурой в Украине , крышуемой Военным Вождем. А если это так было запланировано в Орде к 17 марта , дню очередной коронации Путла на 6 лет ? А если Путло на следующий день , ссылаясь на этот мутный перфоманс объявит всеобщую мобилизацию , а далее - "Вставай страна огромная! Мы за ценой не постоим!" Что тогда будет на фронтах в Украине ? Особенно учитывая резкое снижение военной помощи с Запада ! Поэтому нет у меня радости от вылазки "хороших русских" к "нехорошим русским"! Не к добру все это !
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13.03.2024 15:15 Відповісти
А сумніви що ***** оголосить мобілізацію навіть без курська з бєлгородом тебе не "тєрзають"?
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13.03.2024 16:30 Відповісти
Конечно , Путло и без этой вылазки "хАроших руских" может мобилизацию объявить , но хорошо бы ему это сделать имея повод завопить "Атечество в Апасности! Все на фронт!"
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13.03.2024 20:16 Відповісти
"Вставай страна огромная! Мы за ценой не постоим!" - ядерною бімбою по воронєжу??
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13.03.2024 17:50 Відповісти
Не "включай дурака" ! Никакой "ядерною бімбою по воронєжу" не будет! В Орде мобилизационный фонд в 30...40 миллионов дегенератов , а у Путла полно времени, чтобы годами разрушать Украину ... пока эта ЗЕбригада в Киеве надежно сидит вместе с ФСБешной агентурой.
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13.03.2024 20:20 Відповісти
та хто знає що в нього в голові?ніхто не вірив у відвертий напад росії,всякі сценарії можливі
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14.03.2024 00:01 Відповісти
Ну не знаю, в напад Росії то вірили. Прості громадяни які хоть мінімально вчили історію це усвідомлювали. А от найвеличніший зеЛебобік і всілякі абхазькі членограї ні)
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14.03.2024 09:45 Відповісти
в настільки масштабний напад мало хто вірив насправді..
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14.03.2024 13:42 Відповісти
Дорога на Рижевку - лівий поворот між українським та рф переходами. Тобто, село розташоване як у сірій зоні відносно автодоріг.
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13.03.2024 18:54 Відповісти
Это Теткино уже стало мемом.
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13.03.2024 19:25 Відповісти
Да, А Ша, конечно ЗРАДА, давай новые вбросы, без путинских здесь скучно )))
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14.03.2024 08:02 Відповісти
отлично. желаю видеть больше видосиков с дохлыми кацапами в раздолбанных многоэтажках. дамбим курсквас и белгородас!
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13.03.2024 21:39 Відповісти
Русня есть русня. Развод для зрителей 95 квартал
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14.03.2024 06:28 Відповісти
Та хоть от 96го. Шлавное, чтоб на твоей Расее кипишу было побольше.
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14.03.2024 09:17 Відповісти
 
 