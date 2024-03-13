Змушені вдарити по військових позиціях у Бєлгороді та Курську, цивільне населення має негайно залишити ці міста, - спільна заява легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону

Обстріли української території з розташованих на Бєлгородщині позицій мають припинитися.

Про це йдеться у спільній заяві легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має припинитися!", - йдеться у заяві.

"У зв'язку з цим, ми змушені завдати вогневої поразки по військових позиціях, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ. Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно залишити міста. Місцеву владу ми закликаємо зберігати людські життя та розпочати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини", - йдеться далі.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.