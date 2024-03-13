МЗС РФ: Будь-які резолюції та заяви щодо повернення ЗАЕС Україні розглядаються як спроба зазіхання на суверенітет Росії
Міністерство закордонних справ РФ заявило, що будь-які резолюції та заяви офіційних осіб щодо повернення Запорізької АЕС під контроль України розглядаються як "спроба зазіхання на суверенітет та територіальну цілісність Росії".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства РФ.
"Особливо наголошуємо, що будь-які резолюції, а також заяви офіційних осіб і міжнародних організацій, що закликають до "повернення" ЗАЕС Україні або встановлення над нею міжнародного контролю, розглядаються нами як спроба зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність Росії", - йдеться у повідомленні.
У МЗС РФ звинуватили Україну в "постійних" погрозах та провокаціях щодо атомної станції.
"Одразу після повернення станції в російську "атомну сім'ю" її безпеці та ефективному функціонуванню став постійно погрожувати Київ, який не тільки здійснює провокації щодо ЗАЕС та її міста-супутника Енергодар, а й продовжує тероризувати персонал станції та членів їхніх сімей", - пише відомство.
Крім того, російське МЗС подякувало гендиректору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі, який "з березня 2022 року дванадцять разів відвідав Росію, зокрема чотири рази на наше запрошення побував на ЗАЕС".
"Росія вживає всіх можливих заходів для підвищення надійності захисту станції, посилення її ядерної та фізичної безпеки відповідно до національного законодавства і взятих на себе зобов'язань, що випливають із профільних міжнародно-правових інструментів, учасником яких є наша країна. В умовах, що склалися, будемо й надалі посилювати захист ЗАЕС і м. Енергодар у такий спосіб, щоб не дати можливість Києву і його кураторам в особі "колективного Заходу" його порушувати", - додали у російському відомстві.
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Ну вот же подпісь- печать Богдана Хмєльніцкаго. Ну наше же всьо.
Рюрік візіровал. Всьо законно.
Как пошел нах-уй? Почєму?
і то він їх не показав на камеру
а рюрік - то взагалі казковий персонаж
його можна натягнути на глобус і жити далі
Згодом з'ясувалось, правда, що його неправильно зрозуміли.
От про які переговори може бути мова?
Од Тьоткіно до АЄС 135 км.
Знаю , що Нафтогаз подав в суд про втрачені активи в Криму і виграв.
Раз в 2 місяці приїздив до ***...ла за зарплатнею і 4 рази за квартальною премією! Пі...ар!!!🤬
Хоча особисто я ще перед ЧС по футболу кричала, що ***** купило Фіфа, УЄФА, та Олімпійський комітет, а пізніше з'ясувалось , що ще папу римського, та туєву хучу політиків.