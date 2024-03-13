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МЗС РФ: Будь-які резолюції та заяви щодо повернення ЗАЕС Україні розглядаються як спроба зазіхання на суверенітет Росії

заес,аес,запорізька

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що будь-які резолюції та заяви офіційних осіб щодо повернення Запорізької АЕС під контроль України розглядаються як "спроба зазіхання на суверенітет та територіальну цілісність Росії".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства РФ.

"Особливо наголошуємо, що будь-які резолюції, а також заяви офіційних осіб і міжнародних організацій, що закликають до "повернення" ЗАЕС Україні або встановлення над нею міжнародного контролю, розглядаються нами як спроба зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність Росії", - йдеться у повідомленні.

У МЗС РФ звинуватили Україну в "постійних" погрозах та провокаціях щодо атомної станції.

"Одразу після повернення станції в російську "атомну сім'ю" її безпеці та ефективному функціонуванню став постійно погрожувати Київ, який не тільки здійснює провокації щодо ЗАЕС та її міста-супутника Енергодар, а й продовжує тероризувати персонал станції та членів їхніх сімей", - пише відомство.

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Крім того, російське МЗС подякувало гендиректору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі, який "з березня 2022 року дванадцять разів відвідав Росію, зокрема чотири рази на наше запрошення побував на ЗАЕС".

"Росія вживає всіх можливих заходів для підвищення надійності захисту станції, посилення її ядерної та фізичної  безпеки відповідно до національного законодавства і взятих на себе зобов'язань, що випливають із профільних міжнародно-правових інструментів, учасником яких є наша країна. В умовах, що склалися, будемо й надалі посилювати захист ЗАЕС і м. Енергодар у такий спосіб, щоб не дати можливість Києву і його кураторам в особі "колективного Заходу" його порушувати", - додали у російському відомстві.

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Автор: 

МЗС рф (964) росія (65856) Запорізька АЕС (1415)


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Топ коментарі
+32
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13.03.2024 13:11
+30
Кацапи підори гнойні!
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13.03.2024 13:11
+20
Скільки країн у світі визнали "новиє зємлі"?
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13.03.2024 13:10
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Скільки країн у світі визнали "новиє зємлі"?
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13.03.2024 13:10 Відповісти
Ну каг же?
Ну вот же подпісь- печать Богдана Хмєльніцкаго. Ну наше же всьо.
Рюрік візіровал. Всьо законно.
Как пошел нах-уй? Почєму?
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13.03.2024 13:18 Відповісти
путіну принесли КОПІЇ листів Хмеля
і то він їх не показав на камеру
а рюрік - то взагалі казковий персонаж
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13.03.2024 13:34 Відповісти
А кацапам якось насрати на визнання їхніх "здобутків" іншими країнами.
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13.03.2024 13:18 Відповісти
Бо вони тупі невігласи. Їм викладає історію, міжнародне право і географію відомий прохвесор білярізних наук Пупін
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13.03.2024 13:22 Відповісти
Міжнародне право таке діряве
його можна натягнути на глобус і жити далі
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13.03.2024 14:22 Відповісти
а іншим країнам насрати, що кацапам насрати.
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13.03.2024 14:08 Відповісти
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13.03.2024 13:11 Відповісти
Кацапи підори гнойні!
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13.03.2024 13:11 Відповісти
Кондомы
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13.03.2024 13:12 Відповісти
Ні,ґандони!!
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13.03.2024 14:04 Відповісти
Нігуя собі - вже застовбили - де ті Ф-16 шоб викурювати іх з Украіни
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13.03.2024 13:12 Відповісти
Схоже на істерику...
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13.03.2024 13:13 Відповісти
Істерика? Прекрасно себе почувають, як господарі, і мають на це всі можливості. Звільнити станцію зможуть хіба Бетмен із Суперменом
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13.03.2024 13:24 Відповісти
Звільнить ВСУ, це вони на сьогодні і бетмени і супермени!!! Це питання часу!!!!
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13.03.2024 15:15 Відповісти
Ворюги! Украли,приписали і це вже їхнє? Зась вам! Подавитеся Українськими землями і нашою АЕС!
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13.03.2024 13:13 Відповісти
яснопонятно,тобто Тьоткіно можна в труху,разом з Бєлгородом і Курском ))
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13.03.2024 13:13 Відповісти
Та ви вже раком дупою до Китаю стоїте, якій в біса "суверенітет"
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13.03.2024 13:14 Відповісти
Мокша - палата №6.
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13.03.2024 13:14 Відповісти
Кацапське бидло як і його самостворену державу ніхто уже не сприймає серйозно!
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13.03.2024 13:15 Відповісти
Тепер МАГАТЕ повинно ще міцніше цілувати тих кацапів у дупи.
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13.03.2024 13:16 Відповісти
Гітлер теж колись проголошував "приєднання нових територій", а закінчив отрутою в бункері...
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13.03.2024 13:17 Відповісти
Ось і всі "переговори" які просувають ***-Лі, Ердоган та інші орбани.
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13.03.2024 13:18 Відповісти
Та інші папи ...
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13.03.2024 13:27 Відповісти
Вообще твари рашистские обезумели. А еще кто то про переговоры с етими неадекватами напаривает
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13.03.2024 13:18 Відповісти
Не "кто-то", а Папа Римский собствєнной пєрсоной.
Згодом з'ясувалось, правда, що його неправильно зрозуміли.
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13.03.2024 13:24 Відповісти
Да у нас тут и своих хватает *уставших ат вайны* готовых на все ради *мира* патамушта нечем ваивать. У нас до сих пор не понимают что мира в их понимании не будет.
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13.03.2024 13:45 Відповісти
Кто там еще хотел с рашистами переговоров ради *мира*. Вот вам и пример в какой русле будут ети *перегаворы*. Рашисты потребуют официально оформить захваченные уже территории которые они вписали в свою *Проституцию росии*, включая Херсон и Запорожье. А так же Харьков, Одессу и коридор на приднестровье. Все оружие Украина должна сдать рашке под замок (как в крыму) а в Киеве посадить Януковоща. Все остальное рашисты примут как провокацию, срыв перегаворав и попытку нападения на *новые территории рф*. Ну как вам вариант *мирных перегаворав* ради *мира?
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13.03.2024 13:26 Відповісти
Нормальні замашки в *уйла.Відтяпати чужу територію і розповідати про зазіхання на мордор!
От про які переговори може бути мова?
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13.03.2024 13:20 Відповісти
Якщо група з Тьоткіно захопить Курську АЕС, це може призвести до оголошення цієї території частиною України. І далі " Будь-які резолюції та заяви щодо повернення АЕС росії розглядаються як спроба зазіхання на суверенітет України.

Од Тьоткіно до АЄС 135 км.
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13.03.2024 13:23 Відповісти
зебоб на это не пойдет. оман это не включает
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13.03.2024 13:25 Відповісти
То є конкретне питання. Наші вже підрахували збитки від окупації (нероботи) ЗАЕС ? В суд подали ?
Знаю , що Нафтогаз подав в суд про втрачені активи в Криму і виграв.
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13.03.2024 13:26 Відповісти
Він тупо погрожує ядеркою просто в очі. Дозаглядалися диктаторам в гузно, тепер у кого ядерна - той у світі і правий. Тепер всі почнуть ядерку ставити, навіть косов
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13.03.2024 13:38 Відповісти
Рафаель , який "з березня 2022 року дванадцять разів відвідав Росію, зокрема чотири рази на наше запрошення побував на ЗАЕС".

Раз в 2 місяці приїздив до ***...ла за зарплатнею і 4 рази за квартальною премією! Пі...ар!!!🤬
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13.03.2024 13:40 Відповісти
Куди подівся баталіон НГУ який охороняв ЗАЕС станом на 24,2,22 ?
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13.03.2024 13:59 Відповісти
"Ми вкрали, але всі хто проти нас - той злодій." /МЗС Росії/
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13.03.2024 14:49 Відповісти
Ердоган, Трамп, Орбан, Фіцо - ну що, поговорили? Які будуть ще переговори?
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13.03.2024 15:39 Відповісти
Цікаво, а Гроссі за дуже великі гросі продалося, чи за дуже-дуже великі гросі? Як так сталося, що ***** купило усіх сильних світу цього, а світ і не помітив.
Хоча особисто я ще перед ЧС по футболу кричала, що ***** купило Фіфа, УЄФА, та Олімпійський комітет, а пізніше з'ясувалось , що ще папу римського, та туєву хучу політиків.
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13.03.2024 17:26 Відповісти
Это терпилы, которые вписали Херсон в свою конституцию что-то вякают о посягательсвте на суверенитет? Ну так примените ядерное оружие, и будет вам весело. Не сможете, значит вернете все, вместе с Кубанью.
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13.03.2024 17:33 Відповісти
Мразь кацапська
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13.03.2024 17:39 Відповісти
Гроссі ще той поц! Нахабно захопили ядерний об'єкт і від цієї продажної організації ніяких санкцій до кацапстану і росатому!
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13.03.2024 17:42 Відповісти
А что магате хорошо ***** подмахивает.
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13.03.2024 23:24 Відповісти
Рускій добровольчій корпус ще не звільнив від під@рів Нововоронежську АЕС в ВНР?
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15.03.2024 09:14 Відповісти
 
 