Судитимуть колишню українську сумоїстку Давидко, яка підтримує РФ та збирає кошти для окупантів, - Офіс Генпрокурора

Перед судом постане колишня українська сумоїстка Ольга Давидко, яка фінансує російську армію та підтримує рашистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Йдеться про колишню українську спортсменку, багаторазову чемпіонку Європи та світу із сумо Ольгу Давидко. Вона з 2016 року почала виступати у складі збірної РФ, однак зробила перерву в кар’єрі після заборони російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях.

"Слідство встановило, що для підтримки армії окупантів вона організувала та очолила волонтерський рух у Криму. Провела неодноразові збори коштів для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців рф, які у тому числі вели бойові дії проти України у місті Бахмут.

З метою впливу на формування інформаційного простору в Криму, будучи публічною особою, обвинувачена неодноразово виступала у проросійських медіа, просуваючи пропагандистські наративи", - йдеться в повідомленні.

До суду скеровано обвинувальний акт за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

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