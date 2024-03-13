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Судитимуть колишню українську сумоїстку Давидко, яка підтримує РФ та збирає кошти для окупантів, - Офіс Генпрокурора

давидко

Перед судом постане колишня українська сумоїстка Ольга Давидко, яка фінансує російську армію та підтримує рашистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Йдеться про колишню українську спортсменку, багаторазову чемпіонку Європи та світу із сумо Ольгу Давидко. Вона з 2016 року почала виступати у складі збірної РФ, однак зробила перерву в кар’єрі після заборони російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях.

"Слідство встановило, що для підтримки армії окупантів вона організувала та очолила волонтерський рух у Криму. Провела неодноразові збори коштів для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців рф, які у тому числі вели бойові дії проти України у місті Бахмут.

З метою впливу на формування інформаційного простору в Криму, будучи публічною особою, обвинувачена неодноразово виступала у проросійських медіа, просуваючи пропагандистські наративи", - йдеться в повідомленні.

До суду скеровано обвинувальний акт за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Також читайте: Спортивний арбітраж відхилив апеляцію росіян на призупинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті

Автор: 

спорт (1627) Офіс Генпрокурора (3268)


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Топ коментарі
+22
Тупа кацапська жирна свиня
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13.03.2024 13:16
+20
Когда много жира
Мозги иногда жиром заплывают....
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13.03.2024 13:16
+18
відкормили свиню українським зерном
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13.03.2024 13:32
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Тупа кацапська жирна свиня
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13.03.2024 13:16 Відповісти
відкормили свиню українським зерном
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13.03.2024 13:32 Відповісти
Це для Нас, для кацапів вона еталон жіночності та краси 😂
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13.03.2024 13:44 Відповісти
Когда много жира
Мозги иногда жиром заплывают....
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13.03.2024 13:16 Відповісти
Можно відправити копати окопи замість екскаватора
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13.03.2024 13:16 Відповісти
здохне, вони тільки пердіти можуть, тиснучи на інше тіло
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13.03.2024 13:22 Відповісти
Вона шо телек ковтнула?
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13.03.2024 13:17 Відповісти
Сама вибрала ненависть до себе і зневагу!
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13.03.2024 13:20 Відповісти
Мабуть шось з"іла
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13.03.2024 13:20 Відповісти
Оце свиноматка
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13.03.2024 13:20 Відповісти
В неї відношення об'єму мозгу до об'єму тіла як у динозавра.
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13.03.2024 13:21 Відповісти
Де мій комент подівся?
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13.03.2024 13:21 Відповісти
Сумоістка схавала
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13.03.2024 13:26 Відповісти
З"явився вище! Дякую за комент!
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13.03.2024 13:33 Відповісти
СВИНОМАТКА
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13.03.2024 13:22 Відповісти
Велика купа кацапського лайна!
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13.03.2024 13:22 Відповісти
Замість вирока її можна скинути на кацапів як КАБ.
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13.03.2024 13:24 Відповісти
Скоріше це - брудна бімба
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13.03.2024 13:26 Відповісти
Цікаво, де зараз знаходиться ця свиноподібна істота?
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13.03.2024 13:28 Відповісти
Влна кримчанка, там і знаходитьця зараз!
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13.03.2024 13:32 Відповісти
вона харків'янка. Можливо, зараз - в Криму
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13.03.2024 15:36 Відповісти
Що це за ХРЯК?
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13.03.2024 13:29 Відповісти
практиці свинарства виділяють три види відгодівлі: інтенсивна м'ясна, беконна і сальна (жирна). Відповідно до виду відгодівлі отримують різні категорії вгодованості свиней.
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13.03.2024 14:03 Відповісти
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13.03.2024 14:26 Відповісти
Ну,тепер начуваймося)Її як скинуть з літака замість кабу,то вибуху не буде але гімном затраскає все навколо)
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13.03.2024 13:29 Відповісти
З таким лайном зради Україні, їй і дітям, жити до скону…
Що посіяла, те і пожне…
Слава Україні!
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13.03.2024 13:29 Відповісти
Дітям?Ще не народився той сміливець збоченець ,якому стане наснаги та відваги запліднити цю гору сала.
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13.03.2024 13:58 Відповісти
Де вони тількитакі беруться..
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13.03.2024 13:53 Відповісти
по різному...
ця - з Харкова.
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13.03.2024 15:37 Відповісти
Конвой треба посилити. Десь у 3-4 рази...
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13.03.2024 14:12 Відповісти
Так ось ти яка, смерть п'яного шахтря-водолаза!
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13.03.2024 14:23 Відповісти
Терміново дайте нашим хлопцям більше "Джавелінів", кацапи скоро її замість танка запустять !!!
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13.03.2024 15:57 Відповісти
 
 