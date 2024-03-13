УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8419 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
411 3

ЄС зняв санкції зі співзасновника "Яндекса" Воложа, який раніше виїхав з РФ

волож,аркадій

Співзасновник російської IT-компанії "Яндекс" Аркадій Волож - "ізраїльський підприємець, який народився в Казахстані" - виключений зі списку санкцій Європейського союзу.

Такі зміни опубліковані в Журналі Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.

Після потрапляння під європейські санкції Волож у залишив керівні посади в "Яндексі" та міжнародних дочірніх структурах групи.

У серпні 2023 року він називав війну Росії в Україні "варварською" та просив ЄС зняти з нього санкції. Але в перші дні повномасштабного вторгнення бізнесмен не висловлював свою позицію.

Читайте: Євросоюз продовжив на пів року санкції за підрив територіальної цілісності та суверенітету України

Він планує розірвати зв'язки з російським бізнесом компанії, після того, як консорціум інвесторів погодився купити російські активи нідерландської холдингової компанії Yandex NV на початку лютого. Волож володіє 8,5% частки в Yandex NV через сімейний траст, але не має права голосу в цій компанії.

Також читайте: Санкції проти Росії мають перестати бути фіктивними, половина Європи торгує з РФ, - Туск

Крім Воложа, зі списку санкцій виключили:

  • колишнього віце-президента АФК "Система" Сергія Мндоянца, громадянин Словаччини Йозеф Хамблек, який очолює європейське відділення мотоклубу "Нічні вовки";
  • командира ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін (ліквідований у серпні 2023-го),
  • депутата Держдуми РФ Миколи Борцова
  • депутата Держдуми РФ Віктор Зубарєв;
  • заступника міністра оборони РФ Геннадія Жидка (помер у серпні 2023-го).

Автор: 

росія (65856) санкції (12050) Євросоюз (13625) Яндекс (177)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хотелось бы в каждом отдельном случае понимать
Какие именно конкретные санкции ввели?
По какому месту бьют санкции?
А то читаешь про начальника тюрьмы
Какого- нибудь расейского Зажопинска
Которому нельзя в Европу
То есть теперь, бедняга - Венецию с Парижем не увидит!
Сердце кровью обливается
Хочу узнать - что же там запретили это вальяжной богатой русской СУКЕ на фотке?
А потом снова разрешили?
Обедать в ресторане Мишлен?
показати весь коментар
13.03.2024 13:24 Відповісти
Яндекс - ФСБшная контора, снимать санкции с его руководителя, который работает на ФСБ, это писец.
показати весь коментар
13.03.2024 14:09 Відповісти
Теперь будет делать новый проект, чтобы ФСБ за всей ЕС следила.
показати весь коментар
13.03.2024 14:10 Відповісти
 
 