ЄС зняв санкції зі співзасновника "Яндекса" Воложа, який раніше виїхав з РФ

Співзасновник російської IT-компанії "Яндекс" Аркадій Волож - "ізраїльський підприємець, який народився в Казахстані" - виключений зі списку санкцій Європейського союзу.

Такі зміни опубліковані в Журналі Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.

Після потрапляння під європейські санкції Волож у залишив керівні посади в "Яндексі" та міжнародних дочірніх структурах групи.

У серпні 2023 року він називав війну Росії в Україні "варварською" та просив ЄС зняти з нього санкції. Але в перші дні повномасштабного вторгнення бізнесмен не висловлював свою позицію.

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Він планує розірвати зв'язки з російським бізнесом компанії, після того, як консорціум інвесторів погодився купити російські активи нідерландської холдингової компанії Yandex NV на початку лютого. Волож володіє 8,5% частки в Yandex NV через сімейний траст, але не має права голосу в цій компанії.

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Крім Воложа, зі списку санкцій виключили: