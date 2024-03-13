ЄС зняв санкції зі співзасновника "Яндекса" Воложа, який раніше виїхав з РФ
Співзасновник російської IT-компанії "Яндекс" Аркадій Волож - "ізраїльський підприємець, який народився в Казахстані" - виключений зі списку санкцій Європейського союзу.
Такі зміни опубліковані в Журналі Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.
Після потрапляння під європейські санкції Волож у залишив керівні посади в "Яндексі" та міжнародних дочірніх структурах групи.
У серпні 2023 року він називав війну Росії в Україні "варварською" та просив ЄС зняти з нього санкції. Але в перші дні повномасштабного вторгнення бізнесмен не висловлював свою позицію.
Він планує розірвати зв'язки з російським бізнесом компанії, після того, як консорціум інвесторів погодився купити російські активи нідерландської холдингової компанії Yandex NV на початку лютого. Волож володіє 8,5% частки в Yandex NV через сімейний траст, але не має права голосу в цій компанії.
Крім Воложа, зі списку санкцій виключили:
- колишнього віце-президента АФК "Система" Сергія Мндоянца, громадянин Словаччини Йозеф Хамблек, який очолює європейське відділення мотоклубу "Нічні вовки";
- командира ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін (ліквідований у серпні 2023-го),
- депутата Держдуми РФ Миколи Борцова
- депутата Держдуми РФ Віктор Зубарєв;
- заступника міністра оборони РФ Геннадія Жидка (помер у серпні 2023-го).
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Какие именно конкретные санкции ввели?
По какому месту бьют санкции?
А то читаешь про начальника тюрьмы
Какого- нибудь расейского Зажопинска
Которому нельзя в Европу
То есть теперь, бедняга - Венецию с Парижем не увидит!
Сердце кровью обливается
Хочу узнать - что же там запретили это вальяжной богатой русской СУКЕ на фотке?
А потом снова разрешили?
Обедать в ресторане Мишлен?