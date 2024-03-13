Війська РФ зосереджують зусилля у районі Тернів, Іванівського, Тоненького, Вербового і Роботиного. На інших ділянках активність ворога знизилась, - Сирський
Сьогодні, 13 березня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перебував у район операції на напрямку активних дій противника та ухвалив низку важливих рішень щодо посилення оборони.
Про це Сирський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішній день розпочав із переміщення в район операції на напрямок активних дій противника. Попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків", - пише він.
За словами Сирського, після детального аналізу і оцінки обстановки разом з командирами та офіцерами штабу були ухвалені всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що в подальшому забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту.
"В цілому, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине.
Водночас, імовірно, внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась", - зазначив головнокомандувач.
Також він додає, що це відбулося завдяки вчасно ухваленим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів.
"За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак, всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем. Разом з Міністром оборони України, вручили державні та відомчі нагороди нашим військовослужбовцям, які відзначилися в боях з російським агресором. Разом з тим, залишається достатньо питань, які необхідно вирішувати на місці, тому продовжуємо нашу роботу", - резюмує Сирський.
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Мабуть, особисто лампічить, отой «новий Уряд», після Шмигаля…
Оманські «інвестори», не сплять на лижах…
𝙎𝙝𝙚𝙥𝙖𝙧𝙙
@Chieftain_mk
Це просто чергове винищення ЗСУ новопризначеними тв@рями в ГШ, таку ціль практично не реально зловити з БПЛА якщо не знати завчасно про місе і час
https://twitter.com/i/status/1767889366020460727
Visegrád 24
@visegrad24
Russia releases a video of a cluster munition strike on Ukrainian Mi-8 and Mi-17 transport helicopters near the frontlines in Eastern Ukraine
@harn1972
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https://twitter.com/harn1972/status/1767896707134554216 1 ч
З зняттям Залужного та його команди новий головнокомандувач ударними темпами знищує військовий потенціал України.
Шойгу - россияне наступают.
Путин - Где?
Шойгу - На Белгород.. )