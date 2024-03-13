Війська РФ зосереджують зусилля у районі Тернів, Іванівського, Тоненького, Вербового і Роботиного. На інших ділянках активність ворога знизилась, - Сирський

Сьогодні, 13 березня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перебував у район операції на напрямку активних дій противника та ухвалив низку важливих рішень щодо посилення оборони.

Про це Сирський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день розпочав із переміщення в район операції на напрямок активних дій противника. Попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків", - пише він.

За словами Сирського, після детального аналізу і оцінки обстановки разом з командирами та офіцерами штабу були ухвалені всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що в подальшому забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту.

"В цілому, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине.

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Водночас, імовірно, внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась", - зазначив головнокомандувач.





Також він додає, що це відбулося завдяки вчасно ухваленим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів.

"За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак, всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем. Разом з Міністром оборони України, вручили державні та відомчі нагороди нашим військовослужбовцям, які відзначилися в боях з російським агресором. Разом з тим, залишається достатньо питань, які необхідно вирішувати на місці, тому продовжуємо нашу роботу", - резюмує Сирський.