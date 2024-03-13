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Новини Війна
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Війська РФ зосереджують зусилля у районі Тернів, Іванівського, Тоненького, Вербового і Роботиного. На інших ділянках активність ворога знизилась, - Сирський

Сьогодні, 13 березня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перебував у район операції на напрямку активних дій противника та ухвалив низку важливих рішень щодо посилення оборони.

Про це Сирський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день розпочав із переміщення в район операції на напрямок активних дій противника. Попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків", - пише він.

За словами Сирського, після детального аналізу і оцінки обстановки разом з командирами та офіцерами штабу були ухвалені всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що в подальшому забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту.

"В цілому, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине.

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Водночас, імовірно, внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась", - зазначив головнокомандувач.

Сирський на передовій
Сирський на передовій

Також він додає, що це відбулося завдяки вчасно ухваленим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів.

"За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак, всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем. Разом з Міністром оборони України, вручили державні та відомчі нагороди нашим військовослужбовцям, які відзначилися в боях з російським агресором. Разом з тим, залишається достатньо питань, які необхідно вирішувати на місці, тому продовжуємо нашу роботу", - резюмує Сирський.

Автор: 

армія рф (17729) Сирський Олександр (637)


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Топ коментарі
+11
Ну і нагуя нам ця інформація?? Ще один блоггер
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13.03.2024 13:31
+5
Зато сколько было зеленой вони на пяток интервью Залужного за 2 года. А тут очередной конферансье.
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13.03.2024 13:54
+4
А єрмачели фотоЗвіт де, біля Карт і Планів контрНаступів ЗСУ ???
Мабуть, особисто лампічить, отой «новий Уряд», після Шмигаля…
Оманські «інвестори», не сплять на лижах…
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13.03.2024 13:37
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Ну і нагуя нам ця інформація?? Ще один блоггер
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13.03.2024 13:31 Відповісти
Працює вдень і вночі,щоб всі бачили
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13.03.2024 13:35 Відповісти
мене дивує інше (не пригадую чи було таке у Залужного, може я упереджений), нащо Головнокомандувачу купа магазинів в розгрузці??? Він же не штурмовик...
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13.03.2024 18:49 Відповісти
Зато сколько было зеленой вони на пяток интервью Залужного за 2 года. А тут очередной конферансье.
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13.03.2024 13:54 Відповісти
А єрмачели фотоЗвіт де, біля Карт і Планів контрНаступів ЗСУ ???
Мабуть, особисто лампічить, отой «новий Уряд», після Шмигаля…
Оманські «інвестори», не сплять на лижах…
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13.03.2024 13:37 Відповісти
Хтось казав..що Сирський по фронтах безпосередньо мотається,щоб знати реальну військову обстановку.
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13.03.2024 13:38 Відповісти
Єто что как в 1812 году?
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13.03.2024 13:39 Відповісти
Сейчас вроде как все видно в генштабе в режиме реального времени. А для почувствовать обстановку - так часто нет никакой необходимости.
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13.03.2024 13:57 Відповісти
Докладываю: в связи с тем, что руководил действиями бригад и батальонов на фронте( больше некому), тот самый План переносится на следующий год. "Барс" доклад закончил.
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13.03.2024 13:39 Відповісти
Нашим ЗСУ здоров"я, терпіння,перемоги! Ми за вас молимося! Бережи вас Господь! Кожному захиснику Янгола охоронця!
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13.03.2024 13:40 Відповісти
В районі Невельського вже не зосереджують зусилля?
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13.03.2024 13:55 Відповісти
незабаром все знищать відбиватися не буде чим
𝙎𝙝𝙚𝙥𝙖𝙧𝙙

@Chieftain_mk

Це просто чергове винищення ЗСУ новопризначеними тв@рями в ГШ, таку ціль практично не реально зловити з БПЛА якщо не знати завчасно про місе і час
https://twitter.com/i/status/1767889366020460727

Visegrád 24

@visegrad24

Russia releases a video of a cluster munition strike on Ukrainian Mi-8 and Mi-17 transport helicopters near the frontlines in Eastern Ukraine
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13.03.2024 16:43 Відповісти
Harn

@harn1972

·

https://twitter.com/harn1972/status/1767896707134554216 1 ч

З зняттям Залужного та його команди новий головнокомандувач ударними темпами знищує військовий потенціал України.
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13.03.2024 16:45 Відповісти
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13.03.2024 16:48 Відповісти
А зачем ему рожки без автомата в бункере?
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13.03.2024 16:43 Відповісти
як назначили сирского так в нас якимось дивом третій день кординати техніки зливаются , після хаймарса котрий все їздить підловити нереально , петріота тепер 3 верптелети одночасно. А сирський довіру виправдуе у Зельца? ще не косячить?
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13.03.2024 18:26 Відповісти
Боже, бережи Зелю - царя усіх патріотів з Європи. Хто, як не, віно ?
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13.03.2024 21:37 Відповісти
сирский так экипирован, словно вражеские доты штурмовать собрался. напоминает тцк по городам. чуть ли не с пулемётами ходят. в касках, брониках и обвешанные патронташем как рембо.
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13.03.2024 21:42 Відповісти
Путин - Как дела на третий год СВО?
Шойгу - россияне наступают.
Путин - Где?
Шойгу - На Белгород.. )
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13.03.2024 23:05 Відповісти
 
 