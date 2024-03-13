Державний оператор тилу за три місяці уклав 87 договорів на 12 млрд гривень

За три місяці роботи Державний оператор тилу оголосив 144 процедури на закупівлю товарів для ЗСУ. З них 95% - через електронну систему Prozorro.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державного оператору тилу (ДОТ).

Як зазначається, 95% на закупівлю товарів для ЗСУ було оголошено через електронну систему Prozorro. 5% становить процедура прямих договорів, яка була використана у разі доведення потреби, як нагальної, тобто такої, що через стислі строки не дозволяє провести процедуру з використанням Prozorro.

Так, станом на 11 березня ДОТ уклав 87 договорів на суму 12 млрд грн. З них - 55 за напрямом речове забезпечення, 2 - на постачання одноразового посуду та 30 договорів за напрямом пально-мастильні матеріали.

"Завдяки конкурентним торгам ДОТ вдалося зекономити 2.9 млрд грн порівняно з цінами до початку роботи Державного оператора тилу. По речовому забезпеченню економія склала 10%, а по пально-мастильним матеріалам - 26%", - повідомили у ДОТ.

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На початок березня постачальники доставили ЗСУ 52% товарів від закупленого обсягу. При цьому, 23% товарів від укладених договорів на речове майно вже поставлено. По пально-мастильним матеріалам цей показний становить 72%.

У ДОТ нагадали, що 11 березня був оголошений другий раунд збору комерційних пропозицій. До кінця тижня, як обіцяють в ДОТ, в системі Prozorro буде надано звіт про укладені договори включно із назвами компаній.

"Перші поставки харчування очікуються з 1 квітня. Наразі ДОТ уклав договори на постачання харчування за результатами першого раунду збору комерційних пропозицій. Договори були укладені в межах чинного законодавства без використання електронної системи із компаніями-виробниками харчової продукції", - додали у пресцентрі.

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