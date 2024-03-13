Фейкові вибори на окупованих територіях: Путін наказав "намалювати" 75% підтримки, - ГУР МО
На тимчасово окупованих українських територіях 13 березня вже тривають так звані вибори президента Росії. Результати голосування уже заздалегідь відомі і є черговим фарсом та фейком.
Про це розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький у матеріалі РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Скібіцький пояснив, що у виборах на ТОТ беруть активну участь зрадники України. Путін наказав їм "намалювати" явку виборців 75% і підтримку диктатора 75%.
"Ці цифри мають значення виключно для Путіна і російської пропаганди, щоб намагатися показати його підтримку як по Росії, так і на окупованих територіях. Але очевидно, що ці вибори - черговий фарс, результати якого заздалегідь знають у Кремлі", - пояснив Скібіцький.
Вибори-2024 в РФ
На території Росії вибори президента триватимуть протягом трьох днів, з 15 по 17 березня. 8 березня диктатор Путін заявив, що буде балотуватися на черговий президентський термін.
Завдяки "виборам" та зміні Конституції в РФ диктатор може залишатись при владі щонайменше до 2030 року. Тим часом прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков вже заявляв про те, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.
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