Європа повинна посилити підтримку України, щоб допомогти їй перемогти агресивну РФ, - прем’єр Фінляндії Орпо

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо закликав Європу нарешті прокинутися, позбутися песимізму і рішуче допомогти Україні, щоб вона змогла перемогти у боротьбі з російською агресією.

Про це він заявив сьогодні у Страсбурзі під час звернення до депутатів на засіданні Європарламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія продовжує скоювати воєнні злочини в Україні, вона перейшла на воєнну економіку. Росія, очевидно, готується до тривалого конфлікту із Заходом та є постійною та екзистенційною загрозою для Європи. Якщо ми, як об’єднана Європа, не зможемо відповісти на цей виклик, наступні роки будуть наповнені небезпекою та загрозою атаки. Ми маємо наростити нашу допомогу для України зараз, щоб дозволити їй перемогти у цій війні, і водночас розвинути наші власні оборонні спроможності та здатність захищати себе", - наголосив очільник уряду Фінляндії.

Орпо зауважив, що перед європейськими лідерами наразі постає важливе завдання – відкинути будь-який песимізм та продемонструвати "зразкове лідерство" у допомозі Україні та у зміцненні власних оборонних спроможностей.

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За словами прем'єра Фінляндії, вже минув час, коли "всі мають прокинутися".

Орпо вважає, що однією зі складових такої підтримки мають стати зусилля із допомоги України просуватися європейським шляхом, оскільки у поточних умовах розширення ЄС є геополітичною необхідністю та питанням безпеки.

Україна продемонструвала здатність захистити себе, і рішучість народу України до такого спротиву російській агресії залишається високою. Стійкість та рішучість українців стала величезним викликом для російського керівництва, сказав він.

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"Підтримка України є не лише моральним імперативом, це також стратегічна необхідність. Ціна російського успіху могла б набагато перевищити інвестиції на підтримку України. Лише уявіть собі, що може трапитися, якщо Росія досягне успіху. Кожен євро, який витрачений на підтримку України сьогодні, є нижчою ціною у порівнянні з витратами, якщо Росія переможе", - наголосив Орпо.

Він зауважив, що ЄС вже багато зробив у цьому напрямку, але має бути зроблено ще більше. Україна мужньо б’ється з агресором і заслуговує на справедливий та тривалий мир на її власних умовах, підкреслив Орпо. За його словами, Євросоюз має необхідні ресурси, щоб підтримати Україну у цій битві. Спільне рішення щодо створення Українського фонду (50 мільярдів євро на 2024-2027 роки – ред.) на рівні всіх 27 країн було важливим досягненням. Наступним кроком, за словами фінського лідера, має бути результат у збільшенні виробництва боєприпасів, виділення додаткового фінансування для Європейського фонду миру та створення в його межах фонду з підтримки України - так швидко, як це можливо.

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Орпо зазначив, що Фінляндія виконує свою частину цієї роботи та вже суттєво збільшила обсяги виробництва боєприпасів. Фінський прем’єр закликав всі країни-члени зробити те саме.

"Важливо також визнавати, що військові спроможності Росії є обмеженими попри її спроби приховати цей факт. Росія не є непереможною. Ми подолаємо цей виклик, якщо ми об’єднаємо наші ресурси. Ми маємо фінансові засоби і зараз маємо продемонструвати наші політичні зобов’язання. Самовдоволення надалі не є варіантом. Наше колективне майбутнє залежить від нашої спроможності визнати та відповісти на загрози, що виходять від агресивної та мілітаристської Росії", - додав прем’єр-міністр Фінляндії.