На окупованих територіях України росіяни почали дострокові "вибори", щоб забезпечити потрібний результат, - британська розвідка

На ТОТ України достроково розпочалося голосування на "виборах" президента РФ, яке має відбутися 15-17 березня 2024 року. При цьому окупаційна влада примушує населення до участі у голосуванні. Ймовірно, загарбники хочуть створити враження демократичного вибору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

"Вибори" президента Росії запланували протягом 15-17 березня, але на окупованих територіях України голосування розпочали достроково. Місцеві чиновники всіляко намагаються залучити населення до так званого волевиявлення", - зазначається в повідомленні.

Зокрема до окупованого Луганська прибули 2600 чиновників, які закликають приходити на виборчі дільниці. Окрім того, керівникам навчальних закладів та інших державних установ наказали забезпечити явку своїх підлеглих на "виборах".

Британська розвідка вказує на високі ризики для фальсифікації результатів. Зокрема, на "виборах" немає спостерігачів, а подекуди відсутні списки виборців. Також аналітики заявили, що "довіру до виборів підриває": відсутність належного представництва, погана охорона та примусові заходи.

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Зазначається, що через війну на окупованих частинах України залишилось близько третини від довоєнного населення.

"Ймовірно, що окупаційна влада заявлятиме про високу явку та переважну підтримку Путіна, незалежно від того, що відбувається. Таким чином росіяни хочуть створити враження демократичного вибору", - підсумували у британській розвідці.