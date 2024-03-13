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На окупованих територіях України росіяни почали дострокові "вибори", щоб забезпечити потрібний результат, - британська розвідка

рф,вибори,фейкові

На ТОТ України достроково розпочалося голосування на "виборах" президента РФ, яке має відбутися 15-17 березня 2024 року. При цьому окупаційна влада примушує населення до участі у голосуванні. Ймовірно, загарбники хочуть створити враження демократичного вибору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

"Вибори" президента Росії запланували протягом 15-17 березня, але на окупованих територіях України голосування розпочали достроково. Місцеві чиновники всіляко намагаються залучити населення до так званого волевиявлення", - зазначається в повідомленні.

Зокрема до окупованого Луганська прибули 2600 чиновників, які закликають приходити на виборчі дільниці. Окрім того, керівникам навчальних закладів та інших державних установ наказали забезпечити явку своїх підлеглих на "виборах".

Британська розвідка вказує на високі ризики для фальсифікації результатів. Зокрема, на "виборах" немає спостерігачів, а подекуди відсутні списки виборців. Також аналітики заявили, що "довіру до виборів підриває": відсутність належного представництва, погана охорона та примусові заходи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни моніторять соцмережі місцевих на ТОТ напердодні фейкових виборів, - Центр національного спротиву

Зазначається, що через війну на окупованих частинах України залишилось близько третини від довоєнного населення.

"Ймовірно, що окупаційна влада заявлятиме про високу явку та переважну підтримку Путіна, незалежно від того, що відбувається. Таким чином росіяни хочуть створити враження демократичного вибору", - підсумували у британській розвідці.

Автор: 

Велика Британія (5639) окупація (6739) зовнішня розвідка (475) Фейкові вибори (113)


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А кого цікавлять кацапські вибори?
Думаю нікого окрім кацапів
Ці вибори ніхто не визнає, і війну виборами не зупинять, бо Україна не визнає захоплені території за Росією
Що це дасть кацапам?
Мобілізаційний ресурс оскільки після виборів зможуть кидати їх на м'ясні штурми
Це головна мета кацапів
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13.03.2024 14:20 Відповісти
Яка ну дуууже секретна інформація
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13.03.2024 14:29 Відповісти
..так,так..Одна оманська поїздка задля спасіння бєніного офшору, залила кров"ю , майже знищила , Україну...і повернула владу януковіча в вигляді ярмака....де бздурбезуглий з імпічментом?..яка це війна : якщо одні з лопатою і рожком гинуть захищаючи а свора розкрадає,мародерить і все здає,нівечить зв"язки з партнерами,нічого не зробила для нарощування оборонки,приймає скотські закони,імітує тупу діяльність....одне тільки те що послицями стали ескортниці, а в "савєтніках" фсб і няні...бєня пішов в буцеганю-сауну,що б трошки схуднуть....
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13.03.2024 15:15 Відповісти
 
 