Мене під погрозами тортур змусили визнати провину, - полонений правозахисник Буткевич, якому росіяни присудили 13 років колонії

Верховний суд РФ відхилив касаційну скаргу українського правозахисника Буткевича, якому в Луганську присудили 13 років за те, що він нібито вистрелив з гранатомета по під’їзду житлового будинку та поранив двох жінок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на опозиційне російське видання Медіазона.

"Мені сказали, що якщо я погоджуся (зі звинуваченнями. - Ред.), то після засудження мене в стислі терміни обміняють на засудженого військовополоненого ЗС РФ. Як інші аргументи мені пояснили, що в разі відмови мене чекають різні методи фізичного впливу. Деякі методи мені продемонстрували", - заявив Буткевич.

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Верховний суд РФ залишив вирок Буткевичу без змін.

Нагадаємо, Максим Буткевич є учасником Революції на граніті, викладачем Києво-Могилянської Академії, журналістом, співзасновником ZMINA та Громадського радіо, координатором "Ресурсного центру допомоги вимушеним переселенцям", учасником Комітету солідарності з заручниками Кремля та проєкту "Без кордонів".

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії він долучився до війська, а у червні 2022 року потрапив у полон в Луганській області.

Російські окупанти винесли Буткевичу "вирок" за сфабрикованими звинуваченнями у "жорстокому поводженні з цивільним населенням" та ув’язнили правозахисника на 13 років.