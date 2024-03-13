Внаслідок атаки дронів у Росії зупинено другий за два дні нафтопереробний завод
Після атаки дронів у Ростовській області РФ зупинив роботу Новошахтинський НПЗ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, губернатор Ростовської області Голубєв заявив про знищення трьох дронів "на підльоті" до Новошахтинська.
Згодом він уточнив: "За уточненою інформацією, внаслідок роботи чергових систем РЕБ БПЛА впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Загиблих та поранених немає. Технологічні об'єкти підприємства зупинено. Наслідки уточнюються".
За даними росЗМІ, безпілотники також атакували нафтозавод у Рязанській області. За словами губернатора Павла Малкова, на підприємстві почалася пожежа. У Ленінградській області дрони атакували нафтопереробний завод "Кінеф", він працює у штатному режимі.
Новошахтинський завод нафтопродуктів є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні Росії та єдиним НПЗ у Ростовській області. Завод розташовано за 100 км від Ростова-на-Дону, він виробляє бензин, мазут, суднове, дизельне та пічне паливо. Його повна потужність - 5,6 млн тонн.
Новошахтинський НПЗ вже атакували дрони у червні 2022 року. Тоді один БПЛА влучив технологічне обладнання установки з переробки нафти, другий – в об'єкти резервуарного парку сирої нафти, почалася пожежа.
У ніч на 12 березня, як повідомляло Reuters, атака дронів вивела з ладу один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії - нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у ніч на 13 березня СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробні заводи - в Рязані, а також у Кстово (Нижньогородська область) та Кірішах (Ленінградська область).
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Бєлгород - сирена вже звична справа.
І що? І нічого.
Ви думаєте, вони менш живучі та більш тонкошкірі за нас?
Прокричать "нєзабудємніпрастім" і продовжать жити як жили.
А БК на всіх у нас точно не вистачить. Навіть у русні не вистачає на нас.
Наскільки розумію, на мАцквє тренувались. Тепер пішла справжня робота.
Не зупиняйтесь, Козаки!! їпаште той паскудний зоопарк!
1. Всі ці ешелони треба чимось заповнити, а для цього мають працювати заводи.
2. Чомусь всі забувають, що скоро початок польвоих робіт, а це період збільшеного використання пального. Тому, на чомусь будуть економити (правда що не армії), але десь да вилізе. Або ціна на пальне виросте або логістика стане
І навіть "Штормами".
Вже пробували бахнути мости в Крим.
Того ж дня русня навела понтони.
Дуже-дуже непогане.
Хотів улітку заїхати відвідати родичів.
Алогично, не?
Ленивая и брэхливая порода.
Кацапам любая причина годицца, лишбы неработать.
То у них новыйгод, то старыйгод, то олимпиада, то выборы Путена, 8 марта, юбилей Тараса Шэвченка, рамадан, курбан-байрам, уразы-байрам, получка, проставицца, вайна, 1мая, 9мая, снова вайна, другая вайна, отпуск, протавицца за отпуск... и так бесконечно!
Отако на крейсере-маасква видемо бухали за юбилей Кабаевой и Кабаева, а службу нихто нетащил.
Бурятов с якутами ведь не бездонная бочка? - коньчаюцца ужэ.