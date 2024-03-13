Внаслідок атаки дронів у Росії зупинено другий за два дні нафтопереробний завод

Після атаки дронів у Ростовській області РФ зупинив роботу Новошахтинський НПЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, губернатор Ростовської області Голубєв заявив про знищення трьох дронів "на підльоті" до Новошахтинська.

Згодом він уточнив: "За уточненою інформацією, внаслідок роботи чергових систем РЕБ БПЛА впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Загиблих та поранених немає. Технологічні об'єкти підприємства зупинено. Наслідки уточнюються".

За даними росЗМІ, безпілотники також атакували нафтозавод у Рязанській області. За словами губернатора Павла Малкова, на підприємстві почалася пожежа. У Ленінградській області дрони атакували нафтопереробний завод "Кінеф", він працює у штатному режимі.

Новошахтинський завод нафтопродуктів є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні Росії та єдиним НПЗ у Ростовській області. Завод розташовано за 100 км від Ростова-на-Дону, він виробляє бензин, мазут, суднове, дизельне та пічне паливо. Його повна потужність - 5,6 млн тонн.

Новошахтинський НПЗ вже атакували дрони у червні 2022 року. Тоді один БПЛА влучив технологічне обладнання установки з переробки нафти, другий – в об'єкти резервуарного парку сирої нафти, почалася пожежа.

У ніч на 12 березня, як повідомляло Reuters, атака дронів вивела з ладу один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії - нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у ніч на 13 березня СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробні заводи - в Рязані, а також у Кстово (Нижньогородська область) та Кірішах (Ленінградська область).

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