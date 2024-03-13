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Новини
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Внаслідок атаки дронів у Росії зупинено другий за два дні нафтопереробний завод

новошахтинськ

Після атаки дронів у Ростовській області РФ зупинив роботу Новошахтинський НПЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, губернатор Ростовської області Голубєв заявив про знищення трьох дронів "на підльоті" до Новошахтинська.

Голубєв

Згодом він уточнив: "За уточненою інформацією, внаслідок роботи чергових систем РЕБ БПЛА впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Загиблих та поранених немає. Технологічні об'єкти підприємства зупинено. Наслідки уточнюються".

Голубєв

За даними росЗМІ, безпілотники також атакували нафтозавод у Рязанській області. За словами губернатора Павла Малкова, на підприємстві почалася пожежа. У Ленінградській області дрони атакували нафтопереробний завод "Кінеф", він працює у штатному режимі.

Новошахтинський завод нафтопродуктів є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні Росії та єдиним НПЗ у Ростовській області. Завод розташовано за 100 км від Ростова-на-Дону, він виробляє бензин, мазут, суднове, дизельне та пічне паливо. Його повна потужність - 5,6 млн тонн.

Новошахтинський НПЗ вже атакували дрони у червні 2022 року. Тоді один БПЛА влучив технологічне обладнання установки з переробки нафти, другий – в об'єкти резервуарного парку сирої нафти, почалася пожежа.

У ніч на 12 березня, як повідомляло Reuters, атака дронів вивела з ладу один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії - нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у ніч на 13 березня СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробні заводи - в Рязані, а також у Кстово (Нижньогородська область) та Кірішах (Ленінградська область).

Читайте: Вночі дрони СБУ атакували три нафтопереробні заводи у Росії, - ЗМІ

Автор: 

безпілотник (4293) НПЗ (592) росія (65856) дрони (4844)


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Топ коментарі
+27
Касапы сбивают дроны "киевского режима" крекинговыми установками НПЗ.
Включайте НПЗ в войска ПВО...
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13.03.2024 14:10
+19
Зачєм вам машина єслі нєт бєнзіна. в.в. *****.
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13.03.2024 14:09
+15
Якщо називається "вибитими вікнами", то я зовсім не проти подальшого "вибивання вікон".
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13.03.2024 14:17
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Зачєм вам машина єслі нєт бєнзіна. в.в. *****.
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13.03.2024 14:09 Відповісти
Касапы сбивают дроны "киевского режима" крекинговыми установками НПЗ.
Включайте НПЗ в войска ПВО...
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13.03.2024 14:10 Відповісти
об"єкти Новошахтинського НПЗ - найновіші вундервафлі зі знищення дронів
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13.03.2024 14:10 Відповісти
Так а нашо їм нафта якщо у них скрепи?
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13.03.2024 14:12 Відповісти
Это и есть реальный эффект от всех атак. Разбитые вывески и выбитые окна - это только для пропаганды. И там почти нулевой результат.
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13.03.2024 14:13 Відповісти
реальний ефект, це зупинка експорту нафти і нафтопродуктів з 1 березня на півроку, довпойобе) кацап їбучий
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13.03.2024 14:16 Відповісти
Я понимаю что у истинного украинца с исконно русским погонялом тяжелое биполярное расстройство и врожденное слабоумие, не позволяющее ему понять смысл написанного. Но то такое
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13.03.2024 14:49 Відповісти
если фсб консервы тут, то значит в ****** сильно подгорает. хороший знак! нужно пойти заданатить ВСУ на дроны.
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13.03.2024 22:11 Відповісти
Якщо називається "вибитими вікнами", то я зовсім не проти подальшого "вибивання вікон".
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13.03.2024 14:17 Відповісти
Ну и каков результат вот этой атаки? Их здания и дома должны выглядеть как у нас в Сумах, Днепре и Крывом Роге, а не так. По другому никак

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13.03.2024 14:54 Відповісти
... Кривом ...
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13.03.2024 14:55 Відповісти
Їх ішакєди та ракети теж часто трапляють у житлову забудову. Навряд чи всі вони націлені на наші хвіртки.
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13.03.2024 14:56 Відповісти
Да. Но они уничтожают наши дома и убивают наших людей, а не портят окна и вывески. И пока они не получат абсолютно такой-же ответ - никакого эффекта от этого не будет.

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13.03.2024 15:09 Відповісти
Шебекіно і Грайворон - прикордоння давно прасують періодично.
Бєлгород - сирена вже звична справа.
І що? І нічого.
Ви думаєте, вони менш живучі та більш тонкошкірі за нас?
Прокричать "нєзабудємніпрастім" і продовжать жити як жили.
А БК на всіх у нас точно не вистачить. Навіть у русні не вистачає на нас.
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13.03.2024 15:12 Відповісти
Я и не предлагаю бить по жилым домам и админзданиям. Я наоборот пишу что незачем тратить дефицитные БПЛА на шоу с побитыми вывесками. Вот НПЗ - тут 200% эффективность и все абсолютно логично. Или подстанции и ТЭС, повреждение которых лишает энергии их производство вооружений. Тут все тоже без вопросов. А вывески или окна в маскве - это шоу для плебса с нулевым результатом.
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13.03.2024 15:20 Відповісти
Тепер щось не чутно про атаки на московські кватирки.
Наскільки розумію, на мАцквє тренувались. Тепер пішла справжня робота.
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13.03.2024 15:21 Відповісти
"Да. Но они уничтожают наши дома и убивают наших людей, а не портят окна и вывески. И пока они не получат абсолютно такой-же ответ - никакого эффекта от этого не будет"" / "Я и не предлагаю бить по жилым домам и админзданиям. Я наоборот пишу что незачем тратить дефицитные БПЛА на шоу с побитыми вывесками" . Сколько у вас личностей ? С какими из них вы сейчас начали спорить ? )
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13.03.2024 16:08 Відповісти
Ну и? Я не предлагаю, но если уже решили бить - то уже бить по полной, а не портить окна. Так доходчиво?
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13.03.2024 16:17 Відповісти
хто вам сказав що цілілись у вікно? дрон сбили чи промазав
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13.03.2024 16:48 Відповісти
Эффекта от разрушеных домов и убитых там внутри людей на параше не будет, ибо путину на это пофиг, хоть там миллион мирного населения сдохнет. А вот то, чо помимо выбитых окон БПЛА также попадают в НПЗ, и прекращают их работу, что приводит к другим последствиям, вы конечно же, не хотите видеть.
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13.03.2024 16:05 Відповісти
Вы бы еще и читать научились внимательно - цены бы вам не было.
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13.03.2024 16:18 Відповісти
Суми... 😢
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13.03.2024 17:40 Відповісти
не всі, але націлені і на житлові будинки в т.ч.
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13.03.2024 20:40 Відповісти
Наріт не зрозумів суті. Чувак пише - не по вікнах дронами треба пуляти, а по НПЗ і т.п. Але по вікнах теж не зашкодить - особливо в масквє. Хай бояться.
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13.03.2024 14:20 Відповісти
Чувак - майстер двозначного коментаря.
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13.03.2024 14:29 Відповісти
Классно у русни рэбы работают, что БПЛА "падают на территории завода" 😁
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13.03.2024 14:13 Відповісти
"Бобри" літають вдень, ішакєди - вночі. Чого б це?
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13.03.2024 14:15 Відповісти
Може використовують ШІ для позиціювання коли РЕБ ,,глушить" GPS , тобто порівнюють наявний ландшафт місцевості з ,,зашитим" в пам'яті .
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13.03.2024 14:39 Відповісти
Можливо. Враховуючи, з якою точністю "Бобер" ударив по колоні після кругового маневру.
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13.03.2024 14:41 Відповісти
вже чекаю ранків, щоб поскоріше прочитати про чергову знащену на кацапії легітимну ціль!!
Не зупиняйтесь, Козаки!! їпаште той паскудний зоопарк!
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13.03.2024 14:15 Відповісти
Дроны слабенький, нужны калибром покрупнее на порядок. Не жалейте тротила, русские никого никогда не жалеют
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13.03.2024 14:17 Відповісти
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13.03.2024 14:25 Відповісти
Да, все так, але:
1. Всі ці ешелони треба чимось заповнити, а для цього мають працювати заводи.
2. Чомусь всі забувають, що скоро початок польвоих робіт, а це період збільшеного використання пального. Тому, на чомусь будуть економити (правда що не армії), але десь да вилізе. Або ціна на пальне виросте або логістика стане
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13.03.2024 14:30 Відповісти
Залізничну гілку "Бобрами" не знищити.
І навіть "Штормами".
Вже пробували бахнути мости в Крим.
Того ж дня русня навела понтони.
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13.03.2024 14:31 Відповісти
В Крыму есть мосты, которые можно и нужно уничтожить. Просто про них пока молчат. А они бы отрезали тот-же Севастополь, через который идет транзит грузов

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13.03.2024 16:15 Відповісти
Ще в Криму є ППО. Досить непогане, між іншим.
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13.03.2024 16:19 Відповісти
Но оно не мешало много раз бить по Севастополю или Феодосии.
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13.03.2024 16:22 Відповісти
Ну? Хіба погане?
Дуже-дуже непогане.
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13.03.2024 19:33 Відповісти
Вам у ВБ вже соціалку зрізали?
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13.03.2024 14:30 Відповісти
Я - громадянин.
Хотів улітку заїхати відвідати родичів.
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13.03.2024 14:55 Відповісти
Нехай родичі краще до вас приїдуть.
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13.03.2024 14:57 Відповісти
Зочем жэ останавливать НПЗ?
Алогично, не?
Ленивая и брэхливая порода.
Кацапам любая причина годицца, лишбы неработать.
То у них новыйгод, то старыйгод, то олимпиада, то выборы Путена, 8 марта, юбилей Тараса Шэвченка, рамадан, курбан-байрам, уразы-байрам, получка, проставицца, вайна, 1мая, 9мая, снова вайна, другая вайна, отпуск, протавицца за отпуск... и так бесконечно!
Отако на крейсере-маасква видемо бухали за юбилей Кабаевой и Кабаева, а службу нихто нетащил.
Бурятов с якутами ведь не бездонная бочка? - коньчаюцца ужэ.
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13.03.2024 19:31 Відповісти
 
 