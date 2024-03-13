Шольц: Відправку Taurus в Україну виключено. Я не можу перетнути цю межу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про те, що не підтримує передачу Україні далекобійних ракет Taurus.
Про це він заявив під час "години запитань і відповідей" у Бундестазі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для мене відправка в Україну ракет виключена… Це межа, яку я як канцлер не можу перетнути", - сказав канцлер.
Він наголосив на необхідності гарантувати, щоб участі Німеччини не було, а застосування таких ракет, на переконання Шольца, потребує участі німецьких солдатів. Це неприпустимо, навіть якщо солдати не будуть фізично перебувати на території України.
Топ коментарі
+45 kelt kant
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- Є зговір між США та Німеччиною не мочити жорстко Путіна.
Штати не дають нам АТАКАМСИ, Німеччина не дає Тауруси. Крапка.
Вони з нами кінця!(
Цей світ не має права на існування. Він насправедливий та прогнивший.
Большой профицит
Поскольку в 2023 году Германия больше экспортировала, чем импортировала, то получила положительный баланс внешней торговли. Профицит огромный - 209 миллиардов евро - в два раза больше, чем в 2022 году
так ми ix "переправимо" до роiси швидко, не переживай.
Очень стремно на самом деле, если таурус разрушит крымский мост. В Керчи же взрывали ракетами корабль, значит есть чем достать. Почему не взрывают мост? Да не выгодно, пока зерно вывозят спокойно и мост стоит.
Шольц увеличил военную помощь до 7 млрд. Евро в год. Болше всех в мире в этом году. Думаю правильно ********** от Господина Шольца, и сказать большое спасибо за всю помощь. И не надо переводить стрелок, что Германия виновата в том что мост стоит.
Кстати Макрон шумит, а помощи меньше 3 млрд. За все время. Про украинских беженцев во Франции тоже отдельная история.