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Шольц: Відправку Taurus в Україну виключено. Я не можу перетнути цю межу

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про те, що не підтримує передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це він заявив під час "години запитань і відповідей" у Бундестазі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для мене відправка в Україну ракет виключена… Це межа, яку я як канцлер не можу перетнути", - сказав канцлер.

Він наголосив на необхідності гарантувати, щоб участі Німеччини не було, а застосування таких ракет, на переконання Шольца, потребує участі німецьких солдатів. Це неприпустимо, навіть якщо солдати не будуть фізично перебувати на території України.

Читайте: Партнери Шольца по урядовій коаліції закликають відправити Україні ракети Taurus, - Bloomberg

Автор: 

Німеччина (7449) ракети (4048) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+45
Нагадаю - путінська гнусава шалава називала нашу країну порноакторкою в 2016, коли Україна вже воювала з кацапами. Але це не зупинило наш "мудрий нарід" і цю путінську шалаву наобирали тіпа "реЗЕдентом". Натомість отримали "шашличкі" 24.02.22. А винен тепер у всьому Шольц??? А мізки де, щоб таку хєрню писати? Бо Німеччина зараз є найбільшим постачальником військової допомоги в Європі. Хто нам всім винен, що переважна більшість недоумків озброєних правом голосувати наобирали замість українського Президента "офісного реЗЕдента"??? Може Шольц з Байденом ???
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13.03.2024 15:04
+39
Как девочка на первом свидании
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13.03.2024 14:24
+28
То йди нахер, з тебе як з цапа молока. Ш@лава ти путінська.
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13.03.2024 14:25
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Ну то дай доступ до ракетофабрики щоб українці собі накрафтили скільки треба...
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13.03.2024 15:49 Відповісти
Ну от і все цим сказано. А ми тут про "капітуляцію путіна" мріємо...як це можливо, якщо західні "партнери" цього не хочуть і бояться?
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13.03.2024 15:57 Відповісти
Интересно, кто же в итоге победил в 1945 СССр - развалилось, А ЕС -современный Рейх существует Германия процветает. Вот и современные ФАУ (Taurus) скоро прилетят, руськие уже в штаны наложили от страха.
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13.03.2024 16:39 Відповісти
Вот эти вот современные военные Бундесвера, ага) В Германии сегодня нормально служат только американцы. Немецкие солдаты в 5 вечера идут домой. А днем в бараках играют в соньку. Ну так было в 18 году.
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13.03.2024 17:44 Відповісти
а ти заплющ очі і вперед за межу
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13.03.2024 16:39 Відповісти
Гандон. Більше сказати нічого...
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13.03.2024 16:46 Відповісти
У Шольца счет в Сбербанке, апартаменты в Саранске и дача под Челябинском, а дети учатся в бурсе в Урюпинске. Какие могут быть Таурусы?
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13.03.2024 17:00 Відповісти
Ну що не ясно?!
- Є зговір між США та Німеччиною не мочити жорстко Путіна.
Штати не дають нам АТАКАМСИ, Німеччина не дає Тауруси. Крапка.
Вони з нами кінця!(
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13.03.2024 17:09 Відповісти
Та врешті--решт.--стань мужиком !!! ( або запишись на статеву корекцію !? )
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13.03.2024 17:10 Відповісти
Та врешті--решт.--стань мужиком !!! ( або запишись на статеву корекцію ...)
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13.03.2024 17:13 Відповісти
За згоди України, військові будь-якої з країн НАТО можуть воювати на території України, головне не перетинати кордон кацапстану!
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13.03.2024 17:13 Відповісти
Ось так від одного лисого сморчка залежать життя мільйонів.

Цей світ не має права на існування. Він насправедливий та прогнивший.
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13.03.2024 17:15 Відповісти
Що у пині на нього є? Немовлят їв?
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13.03.2024 17:47 Відповісти
Ну, хоть хтось не простив зеленій гниді порівняння України з німецької порноактрисою.
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13.03.2024 17:56 Відповісти
підарас
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13.03.2024 17:59 Відповісти
этот урод хочет повторного пришествия кацапов в германию!он их дождётся,сскливая паскуда!
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13.03.2024 18:19 Відповісти
какие они ссыкливые все эти европейцы,я **** с них! и рыбку съесть хотят и ***** сесть!зажравшиеся с заплывшими мозгами имбециллы!кацапы **** их 40 лет в 20 веке но они на удивление всё быстро забыли!
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13.03.2024 18:26 Відповісти
"Дід" без яєць - називається "Бабуся"...
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13.03.2024 18:30 Відповісти
Бідний Шольц! Певно комсомолка Меркель досі ним керує...
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13.03.2024 18:39 Відповісти
Вчора по радіо якийсь німецький експерт давав інтерв'ю.Він підтримує канцлера.Чому не дають?Мовляв,це не вундервафля і вона нічого не змінить.
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13.03.2024 18:46 Відповісти
Шольц чекае будування берлiнской стiни. Не заважайте йому.
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13.03.2024 19:23 Відповісти
2-3, звичайно. Хочаб сотня, але..
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13.03.2024 21:29 Відповісти
Не можешь, тогда примешь десятки миллионов беженцев с Украины, предоставишь им жилье и работу.
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13.03.2024 20:04 Відповісти
Їх, не випустять з северної України
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13.03.2024 20:51 Відповісти
Яка, за його версією, функція німецьких військових? Завантажити ці ракети на транспорт? Ми своїх вантажників пришлемо. Програмувати польотне завдання цих ракет? Тоді він заплутався у власній брехні, адже зовсім недавно відмазкою було побоювання, що ми пускатимемо ці ракети по москві.
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13.03.2024 20:25 Відповісти
ми не будемо пускати. я обіцяю
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13.03.2024 20:27 Відповісти
Навіщо, Заходу Україна ?
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13.03.2024 20:49 Відповісти
А ти подумай, якщо вмієш. Дам тобі "наколку" - порахуй - скільки мільярдів вони вже витратили.
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14.03.2024 10:27 Відповісти
На єто я паітіть…. Ну нікак нє магу!!!
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13.03.2024 20:26 Відповісти
Він, захищає свої інтереси... Про, бред "впадає Україна - путін нападе на НАТО". На, Заході, не вірять. Це, лякалка для недалеких
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13.03.2024 20:48 Відповісти
Хто не вірить ?
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13.03.2024 22:17 Відповісти
Божечки, як на Шольца наїхали за те, шо він не хоче віддавати НІМЕЦЬКІ Тауруси. А чого б це? З якого дива Шольц повинен віддавати НІМЕЦЬКІ Тауруси? Війна у нас йде давно, повномасштабне вторгнення кацапів третій рік, не повірю, шоб у нас не було наработок щодо ракет, накшталт Таурусів. Друге питання, чому ЗЄвлада припинила всі ракетні програми (риторичне). Ще одне велике питання до ЗЄвлади, чому за 2 роки кацапського вторгнення ми клянчим ракети у того ж таки Шольца, замість того, шоб виробляти самим (знову ж таки риторичне). Я вимагаю Переобрання ЗЄвлади. І не треба розказувати про ,,під час війни вибори неможливі", бо з ЗЄвладою нам перемоги не бачити
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13.03.2024 22:14 Відповісти
А ще Шольц сказав: "ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді не зможемо будувати дороги". І зупинив всі ракетні програми. І ослабив керівництво української армії
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13.03.2024 22:15 Відповісти
Справа Меркель живе, тьфу. Німці повинні вже щось з цим робити, бо вже завтра їм Тауруси не ************, бо буде один великий ГДР
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13.03.2024 22:33 Відповісти
Та не кричіть. Дайте людині спокійно дочекатись кацапів у себе дома. Отоді він і постріляє своїми ракетами. Ну якщо встигне. Молимось любимо допомагаємо ЗСУ! Слава нації! Смерть ворогам!
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13.03.2024 23:17 Відповісти
Или Шольц отдаст ракеты или немцы пересядут обратно на Трабанты
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13.03.2024 23:19 Відповісти
На первом месте экспорта Германии - автомобили. За 2023 года немецкие компании за границу продали легковых машин, грузовиков и тракторов на 272 миллиарда евро. Следом идут товары машиностроения, электротехники и фармацевтики. Эти группы продуктов лидируют и в списке импортных в ФРГ. Германия закупает более дешевые полуфабрикаты для переработки, но продает более дорогие товары за границу.
Большой профицит

Поскольку в 2023 году Германия больше экспортировала, чем импортировала, то получила положительный баланс внешней торговли. Профицит огромный - 209 миллиардов евро - в два раза больше, чем в 2022 году
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14.03.2024 06:21 Відповісти
Німеччина запросто могла б виготовляти половину комплектуючих для Вільх і Громів. Аби було замовлення.
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13.03.2024 23:34 Відповісти
За той час, поки Україна просить ракети у Німеччини, Україна могла б уже САМОСТІЙНО розробити і запустити в серійне виробництво аналогічні засоби ураження - ракети чи БПЛА великої потужності і дальності.
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14.03.2024 01:52 Відповісти
Таурус перекладається як віл. Колись Зевс перевернувся на вола і викрав Європу, щоб оволодіти нею. Але то було тоді. Тепер Європа хоче щоб нею оволодів бикуватий москаль.
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14.03.2024 04:19 Відповісти
"Шольц: Відправку Taurus в Україну виключено."

так ми ix "переправимо" до роiси швидко, не переживай.
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14.03.2024 05:30 Відповісти
В Германии живёт около 3 миллион россиян, ультраправых около 100 тысяч
Очень стремно на самом деле, если таурус разрушит крымский мост. В Керчи же взрывали ракетами корабль, значит есть чем достать. Почему не взрывают мост? Да не выгодно, пока зерно вывозят спокойно и мост стоит.
Шольц увеличил военную помощь до 7 млрд. Евро в год. Болше всех в мире в этом году. Думаю правильно ********** от Господина Шольца, и сказать большое спасибо за всю помощь. И не надо переводить стрелок, что Германия виновата в том что мост стоит.
Кстати Макрон шумит, а помощи меньше 3 млрд. За все время. Про украинских беженцев во Франции тоже отдельная история.
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14.03.2024 06:13 Відповісти
На фоні цього тиску, можна ж більше допомоги іншими засобами отримувати,якщо не хоче давати ракети Таурус, то може ракет до PATRIOT значно більше даватиме і снарядів.
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14.03.2024 07:24 Відповісти
Судячи по всьому і гер Шольц ******** "рускую баню с девкамі" а тепер боїться що десь спливе історичне "селфі".
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14.03.2024 08:15 Відповісти
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