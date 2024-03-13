Шольц: Відправку Taurus в Україну виключено. Я не можу перетнути цю межу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про те, що не підтримує передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це він заявив під час "години запитань і відповідей" у Бундестазі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для мене відправка в Україну ракет виключена… Це межа, яку я як канцлер не можу перетнути", - сказав канцлер.

Він наголосив на необхідності гарантувати, щоб участі Німеччини не було, а застосування таких ракет, на переконання Шольца, потребує участі німецьких солдатів. Це неприпустимо, навіть якщо солдати не будуть фізично перебувати на території України.

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