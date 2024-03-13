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У ЄС наполягають на більш активних діях щодо повернення депортованих до РФ українських дітей

діти,депортація

У Європейському парламенті закликали ЄС та міжнародні гуманітарні організації активізувати зусилля щодо повернення українських дітей, насильно вивезених до Росії.

Про це заявила чеський правоцентристський депутат Європарламенту Міхаела Шойдрова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Вона зазначила, що щонайменше 20 тисяч українських дітей було насильно депортовано до Росії або переселено до Білорусі.

"Ми закликаємо ЄС та міжнародні гуманітарні організації не тільки засудити насильницькі депортації та розглядати їх як частину російської політики геноциду, але й активізувати свої зусилля, щоб повернути цих дітей до їхніх родин та забезпечити їм належний догляд", - наголосила Шойдрова.

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Автор: 

депортація (729) діти (5127) Європарламент (1054) Євросоюз (13625)


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Волонтери що лишились на окупованій Херсонщині, пишуть що постійно писали заму верещучки, але їх запити на допомогу тупо ігнорять. Заблокували їх контакт- нема дзвінків- нема проблем у зелених ригів у владних кабінетах
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13.03.2024 20:11 Відповісти
 
 