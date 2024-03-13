У ЄС наполягають на більш активних діях щодо повернення депортованих до РФ українських дітей
У Європейському парламенті закликали ЄС та міжнародні гуманітарні організації активізувати зусилля щодо повернення українських дітей, насильно вивезених до Росії.
Про це заявила чеський правоцентристський депутат Європарламенту Міхаела Шойдрова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Вона зазначила, що щонайменше 20 тисяч українських дітей було насильно депортовано до Росії або переселено до Білорусі.
"Ми закликаємо ЄС та міжнародні гуманітарні організації не тільки засудити насильницькі депортації та розглядати їх як частину російської політики геноциду, але й активізувати свої зусилля, щоб повернути цих дітей до їхніх родин та забезпечити їм належний догляд", - наголосила Шойдрова.
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bazil rejestrowyj
показати весь коментар13.03.2024 20:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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