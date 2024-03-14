Окупанти продовжують наступ, щодня бої. Розвідникам терміново потрібні квадрокоптери та антена для дронів, - волонтерка Юсупова

Українським розвідникам, які боронять країну на передовій, потрібна допомога із придбанням квадрокоптерів та необхідного обладнання для дронів.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстановка на фронті залишається складною. Окупанти продовжують наступ на запорізькому та бахмутському напрямках. Прошу не забувати, що кожного дня бої та ворожі обстріли. Кожного дня загиблі та поранені бійці. Є термінові потреби для розвідників, прошу допомогти", - зазначила вона.

За словами Юсупової, розвідникам терміново потрібні квадрокоптери Мавік 3 про (73 тис. грн), Мавік 3 про з додатковими батареями (79 тис. грн), антена для дронів (72 тис. грн), Мавік 3 Т з тепловізором (195 тис. грн).

За два тижні оплатили та відправили на фронт:



Два дрони Мавік 3 про - 152 тис. грн;

Ретранслятор - 169 тис. грн;

4 Зарядні станції - 120 тис. грн;

Тепловізор - 29 993 грн;

Старлінк - 20 750 грн;

3 планшети - 23 100 грн;

Одну зарядну станцію - 22 тис. грн.

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Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390 Yusupova Natalia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

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