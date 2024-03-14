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Новини Війна
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Окупанти продовжують наступ, щодня бої. Розвідникам терміново потрібні квадрокоптери та антена для дронів, - волонтерка Юсупова

Українським розвідникам, які боронять країну на передовій, потрібна допомога із придбанням квадрокоптерів та необхідного обладнання для дронів.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстановка на фронті залишається складною. Окупанти продовжують наступ на запорізькому та бахмутському напрямках. Прошу не забувати, що кожного дня бої та ворожі обстріли. Кожного дня загиблі та поранені бійці. Є термінові потреби для розвідників, прошу допомогти", - зазначила вона.

За словами Юсупової, розвідникам терміново потрібні квадрокоптери Мавік 3 про (73 тис. грн), Мавік 3 про з додатковими батареями (79 тис. грн), антена для дронів (72 тис. грн), Мавік 3 Т з тепловізором (195 тис. грн).

За два тижні оплатили та відправили на фронт:

Два дрони Мавік 3 про - 152 тис. грн;
Ретранслятор - 169 тис. грн;
4 Зарядні станції - 120 тис. грн;
Тепловізор - 29 993 грн;
Старлінк - 20 750 грн;
3 планшети - 23 100 грн;
Одну зарядну станцію - 22 тис. грн.

Читайте: У прифронтовий шпиталь терміново потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки, оголошено збір коштів, - волонтерка Юсупова

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390 Yusupova Natalia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: На фронті критична ситуація, важкі бої, з пораненими та загиблими: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, рацій та приладів нічного бачення

Юсупова Наталія
Юсупова Наталія
Юсупова Наталія
Юсупова Наталія
Юсупова Наталія
Юсупова Наталія
Юсупова Наталія
Юсупова Наталія
Юсупова Наталія
Юсупова Наталія
Юсупова Наталія
Юсупова Наталія
Юсупова Наталія
Юсупова Наталія
Юсупова Наталія
Юсупова Наталія
Юсупова Наталія
Юсупова Наталія

Автор: 

волонтери (1339) Юсупова Наталія (197)


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Топ коментарі
+3
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13.03.2024 22:35
+2
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14.03.2024 09:35
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. Дронная антенна очень заметна и туда сразу же прилетает. Невозможно замаскировать дронную антенну.
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13.03.2024 14:57 Відповісти
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13.03.2024 22:35 Відповісти
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14.03.2024 09:35 Відповісти
"окупанти продовжують наступ"... а найвеличнійший лідор ********** казав, що фронт стабілізувався й найкраща ситуація за останні 3 місяці. кому вірити, не розумію
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14.03.2024 10:36 Відповісти
Коли це він тобі казав ?
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14.03.2024 14:38 Відповісти
якось мене вчили не тикати незнайомим людям, хоча америка - країна дуже демократична - віллі, біллі, etc.
по-друге, про стабілізацію фронту казало найвеличніше три доби тому; якщо цікаво, пошукайте на цензорі, невихованим анонімам посилань не скидатиму.
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14.03.2024 15:04 Відповісти
...шел третий год войны! По прежнему волонтеры обеспечивают армию дронами. По прежнему не хватает снарядов. По прежнему не работает оборонпром. По прежнему президент и 5 - 6 потужных управленцев снимают видосики и пилят бюджет. Приближаются майские праздники. Народ готовится к шашлычкам! Занавесь!
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14.03.2024 11:19 Відповісти
1. «Народ не готовиться к шашликам».

2. Народ допомогае ЗСУ здобути Перемогу.
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14.03.2024 14:40 Відповісти
 
 