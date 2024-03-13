Пентагон готовий передати Україні ATACMS дальністю понад 290 км, - WSJ

Пентагон відкритий для передачі Україні ракет ATACMS дальністю понад 180 миль (приблизно 290 км).

Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що Збройні сили США повинні зберегти всі свої ракети великої дальності ATACMS для задоволення власних військових потреб.

Однак зараз, зазначили американські посадовці, американське оборонне відомство відкрите для передачі ATACMS більшої дальності, оскільки тепер військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile.

Водночас вони не уточнили, чи схвалить президент США Джо Байден передачу ракет ATACMS більшої дальності, ніж та, яку вже отримала Україна.

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Ракети ATACMS від США для України

За інформацією The Wall Street Journal, у жовтні 2023 року ЗСУ вперше вдарили ракетами ATACMS по російських військах. Представниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон підтвердила, що США надали Україні далекобійні ракети ATACMS. Сполучені Штати передали Силам оборони України близько 20 тактичних балістичних ракет класу "земля — земля" ATACMS.

Упродовж наступних тижнів стали з'являтися відео із запуском ATACMS українськими захисниками.

ATACMS, які тоді отримала Україна, - це найстаріша та базова версія з касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації ATACMS з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.

У лютому 2024 року координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі запевнив, що США працюють над наданням Україні ракет ATACMS більшої дальності.

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