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Пентагон готовий передати Україні ATACMS дальністю понад 290 км, - WSJ

ракети,atacms

Пентагон відкритий для передачі Україні ракет ATACMS дальністю понад 180 миль (приблизно 290 км).

Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що Збройні сили США повинні зберегти всі свої ракети великої дальності ATACMS для задоволення власних військових потреб.

Однак зараз, зазначили американські посадовці, американське оборонне відомство відкрите для передачі ATACMS більшої дальності, оскільки тепер військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile.

Водночас вони не уточнили, чи схвалить президент США Джо Байден передачу ракет ATACMS більшої дальності, ніж та, яку вже отримала Україна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США дадуть Україні ATACMS на 160 км у новому пакеті допомоги, - Politico

Ракети ATACMS від США для України

За інформацією The Wall Street Journal, у жовтні 2023 року ЗСУ вперше вдарили ракетами ATACMS по російських військах. Представниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон підтвердила, що США надали Україні далекобійні ракети ATACMS. Сполучені Штати передали Силам оборони України близько 20 тактичних балістичних ракет класу "земля — земля" ATACMS.

Упродовж наступних тижнів стали з'являтися відео із запуском ATACMS українськими захисниками.

ATACMS, які тоді отримала Україна, - це найстаріша та базова версія з касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації ATACMS з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.

У лютому 2024 року координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі запевнив, що США працюють над наданням Україні ракет ATACMS більшої дальності.

Читайте також: Артснаряди різних калібрів, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння та інші боєприпаси: Пентагон розкрив вміст нового пакета допомоги Україні

Автор: 

Пентагон (1435) США (23303) ATACMS (140)


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Топ коментарі
+36
Готові і передають-велика різниця.
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13.03.2024 14:59
+31
тут один бюргер уже собирался таурусы отправить, поменял кальсоны с жижей и уже не передает
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13.03.2024 15:03
+21
Пентагон давно готовий, потрібна політична воля та рішення президента.
Бундесвер також мабуть готовий передати Тауруси, але політичної волі та рішення Шольца - немає.
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13.03.2024 15:05
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Готові і передають-велика різниця.
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13.03.2024 14:59 Відповісти
Оце вже діло.
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13.03.2024 15:02 Відповісти
То там є така мантра--можемо--маємо--готові--Біг по колу!,(,
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13.03.2024 17:37 Відповісти
Не переймася, коли у ведмедчука скінчиться бронь на вас, тебе обов'язково доженуть.
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13.03.2024 19:24 Відповісти
Не суди по собі, тай за себе краще переймайся,),
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13.03.2024 19:27 Відповісти
готовы, передают < передали 20 штук < передали 500 в течении месяца

будет где-то в середине. да и если передадут 500(чего при бйдене не будет), уже время упущено. дадут f-16 с ракетами как кот наплакал, рашисты адаптируются, потом передадту 40 с средним количеством ракет, рашисты опять адаптируются. а фсб косервы на укр тв будут лить всем в уши - у них нет технологий, они не могет. другие фсб консервы как цензоры будут лить "байден заявил то, байден призвал респов то".

поэтому только дроны, только нпз, только хардкор!
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13.03.2024 22:08 Відповісти
Та вы и про 777 тоже самое говорили.
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13.03.2024 22:48 Відповісти
тут один бюргер уже собирался таурусы отправить, поменял кальсоны с жижей и уже не передает
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13.03.2024 15:03 Відповісти
У нього свої коричневі лінії
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13.03.2024 17:13 Відповісти
А мовчки нельзя було це зробити..
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13.03.2024 15:03 Відповісти
та вони вже в нас на взводі
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13.03.2024 15:09 Відповісти
Було б добре якщо так.
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13.03.2024 15:14 Відповісти
готові , передають і вже передали - 3 великі різниці

(нагадую вкраїнчикам, що радіти треба на 3-му етапі)
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13.03.2024 15:03 Відповісти
Пентагон давно готовий, потрібна політична воля та рішення президента.
Бундесвер також мабуть готовий передати Тауруси, але політичної волі та рішення Шольца - немає.
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13.03.2024 15:05 Відповісти
Ні, потрібне рішення Конгресу. Трамп заборонив Джонсону подавати пакет допомоги Україні на голосування.
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13.03.2024 16:28 Відповісти
Так ще 3,9 млрд є, чого треба чекати рішення конгресу? Написано ж у статті - Водночас вони не уточнили, чи схвалить президент США Джо Байден передачу ракет ATACMS більшої дальності, ніж та, яку вже отримала Україна. Джерело:
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13.03.2024 19:04 Відповісти
Не нужно никакого решения Конгресса. Байден может передавать ракеты без оного. Он их не давал и не дает шобы не было эскалации.
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13.03.2024 20:41 Відповісти
не может
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15.03.2024 16:58 Відповісти
Согласен, надо считать те деньги, которые у тебя в кармане...
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13.03.2024 21:13 Відповісти
Для справки - дальність наших, українських, ракет Нептун біля 300 км. Але є ньюанс - їх у нас катма... Причину всі ми знаємо, бо фінансування їхнього виробництва, а також фінансування ВСІХ українських ракетних програм було припинено з обранням зеленського та його 5 колони. Зато ізбіратєлі ZEленського сдєлалі всєх вмєстє!!! Вместє с кремлівським ******...
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13.03.2024 15:08 Відповісти
нептун протикорабельний...
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13.03.2024 15:22 Відповісти
Х22 також...
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13.03.2024 15:23 Відповісти
я знаю! алеж ми не дикуни і не маємо тисячі ракет щоб з десятка однією попадати і бажан ов житловий будинок як це робить русня! щоб нептун бив по землі то його треба дороблять, в морі легше наводитись. Якщо вже казати чого не зробили і чого немає то не логічніше тоді сапсан згадувати...
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13.03.2024 17:57 Відповісти
Був тільки проти корабельний але його пристосовують щоб бити і по наземним цілям.
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13.03.2024 18:22 Відповісти
У русні Джонсона дозволу питали?
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13.03.2024 15:09 Відповісти
А в кого раніше до 1 жовтня 2023 питали дозволу, та не отримали?
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13.03.2024 15:15 Відповісти
Так-так, ми знаємо: Трамп прийде - Україну врятує, не витративши на це жодного центу з бюджету США.
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13.03.2024 15:18 Відповісти
нуу, тут ваш саразм трошки недоречний. Рнспубліканці ще у 22-му році наполягали на передачі ракет атакамс Україні. ще коли Пелосі керувала Конгресом.
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13.03.2024 15:53 Відповісти
Тоді так Конгрес не блокували.
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13.03.2024 15:56 Відповісти
а до чого тут це? передача атакамс була виключно в компетенції Байдена і Пентагону. Гроші Конгрес тоді виділив для військової допомоги Україні. і тоді більшість була в Конгресі у демократів. тож ваш допис про не блокували тоді Конгрес геть не має сенсу. або поясніть тоді логічніше.
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13.03.2024 16:41 Відповісти
Тут вже кидали в коментарях статтю про зв'язок Джонсона з хазяїном ТОЗ.
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13.03.2024 16:42 Відповісти
ясно. я вам про Хому, ви мені про Ярему...
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13.03.2024 17:02 Відповісти
А до чого тут Трамп?
до 1 жовтня 2023 майже ніхто його не згадував

Давайте найгірші варіанти
- прийде Трамп, та все заблокує.
Хоча виділений USAI не зможе заблокувати
- прийде Байден, та в кращому випадку буде використовувати цей пакет
як прописано до 1 жовтня 2025 року, по 550млн в місяць
Це в 2 рази менше за 2023, та в 4 рази меншне за 2022

В гіршому використає не все, та не все надасть.

Потім в 2025 році, попросить ще грошей?
Чи який план?
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13.03.2024 16:07 Відповісти
План усадити за стіл переговорів з росією.
Умови росії зрозумілі ще з 2022 року.
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13.03.2024 16:14 Відповісти
Приде Байден, знову все буде залежати від більшості в Конгресі, там теж будуть вибори у листопаді.
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13.03.2024 16:30 Відповісти
Від більшості в Конгресі буде залежати любий президент.

Умовно до 1 жовтня 2022 - у діючого президента були всі шанси, та підтримка Конгреса
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13.03.2024 16:33 Відповісти
Спочатку і джавелини не хотіли давати, " червоні лінії, а потім і до Ф-16 дішло. Спочатку ніхто не знав майстерність нашіх військових і не було довіри. Всьому свій час.
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13.03.2024 17:37 Відповісти
США сказали що Ф16 надавати не будуть
Те що комусь дозволили це поки ні про що, тому що новини змінюються
зараз "тільки 6 літаків" буде передано літом

Що змінилось?

Наприклад Канада заплатила за NASAMS, до сих пір не передано.
Кажуть що уряд США на заключив контракт на виготовлення з одним із виробників,
хоча все оплачено урядом Канади

"Всьому свій час."
А чи є це час?
Та скільки потрібно?
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13.03.2024 17:57 Відповісти
США сказали що Ф16 надавати не будуть- тю. Без їх дозволу з інших країни ніхто би не зміг надавати Ф-16. Просто вони розумно вирішили гроші з минулого пакету пустити на **********, а не на літаки. Бо без тих *********** рашисти вже біля Ужгорода були би. 40 мільярдів доларів, це не жарт. Скільки потрібно? Я вангую, коли Конгрес прийме пакет, то будуть майже одразу і Атакамси.
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13.03.2024 18:12 Відповісти
Нема там 40млрд на зброю
На PDA закладені 13.4млрд до 1 жовтня 2025 року
13.8млрд на USAI - це десь після 2028 року

Навіть якщо нададуть атакамси - вони нічого не вирішать
Недостатньо, та запізно

Чи є віра, що не достатньо саме 13.4млрд на 2роки, та 3-4 по USAI кожного року?

Це приблизно 550млн PDA + 330 USAI = 900млн в місяць

Так, за це також подяка
проте якщо подумати - то цього буде не достатньо
Що в такому разі робити?
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13.03.2024 18:59 Відповісти
Ти клоун?!
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13.03.2024 17:25 Відповісти
Тоді Україна не програвала війну, вони ще вірили у контрнаступ...
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13.03.2024 16:29 Відповісти
Все вопросы к байденюку(шчырому украинцу). Нашел же он 300 миллионов минуя Конгресс. А жаловался что республиканцы не дают.
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13.03.2024 20:43 Відповісти
Змушений повторитися:

- Ну, уж это положительно интересно, - трясясь от хохота проговорил профессор, - что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет то всё - только в будущем! (с)
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13.03.2024 15:14 Відповісти
Водночас вони не уточнили, чи схвалить президент США Джо Байден передачу ракет ATACMS більшої дальності, ніж та, яку вже отримала Україна... Шо і знову зморщеною мошонкою протрусить?
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13.03.2024 15:15 Відповісти
Скільки шольців у цьому світі...
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13.03.2024 15:24 Відповісти
Байдену не сильно були потрібні успіхи України в 2023 році, але наближається листопад 2024, і тут вже пора. Україна повинна потужно проголосувати за Байдена і до виборів у США досягти вагомих успіхів. Так що попереду добрі новини
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13.03.2024 15:26 Відповісти
Шо неужели за два года войны украинцы так и не поумнели?
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13.03.2024 20:45 Відповісти
тупорылый народ, ужас просто....
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14.03.2024 01:03 Відповісти
Сьогодні пентагон відкритий, а взвтра закритий. Там сім пятниць на тиждень.
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13.03.2024 15:29 Відповісти
бла, бла, бла. бла, бла, бла...
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13.03.2024 15:34 Відповісти
Готовий,Готовий, Готовий, Готовий але все-рівно ще невиготований.
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13.03.2024 15:39 Відповісти
Як ви вже задрали, може, не може...
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13.03.2024 15:40 Відповісти
пі%дьож як завжди. якщо і передадуть з десяток бракованих ракет зі смітника то це буде супер. козли срані
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13.03.2024 15:46 Відповісти
Козли тут!
Вони наші ракети закатали в асфальт....
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13.03.2024 16:27 Відповісти
так нарід був не проти
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13.03.2024 16:31 Відповісти
А хтось запитував у народа?! Чи може Пєтя сильно арислухався до народу?!
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13.03.2024 17:29 Відповісти
а нарід нічого не вимагав не в пеці ни в цих. нарід все просрав коли аваков у 2014 му розстріляа Сашка Білого і проковнув цю зраду. а тепер вигрібаємо такою страшною ціною.
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13.03.2024 22:39 Відповісти
Так, мало хто про це згадує. Проковтнули, замісь правди погодилися на брехню.
"Революцію гідності" зрадливо вбили Аваков і ко.
Царство Небесне воїну Сашкові Білому
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13.03.2024 23:09 Відповісти
Сашко був людиною неординарною і ставлення до нього , та його методів впливу на владу у всіх можуть бути різним. Але просто так, вбивати представником влади привселюдно та відверто незручних конкурентів це гантьба. нарід промовчав. от і вся гідність.
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13.03.2024 23:25 Відповісти
Безперечно, що це було політичне вбивство. Є підстави вважати, що замовником цієї ліквідації було ФСБ РФ
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14.03.2024 00:23 Відповісти
575 наших крилатих ракет продали рашці ще у 90-х за угодою, підписаною Кравчуком, Єльцином та Клінтоном... Потім у 2000 році 380 ракет х-22 віддали рашці (ніби то в "оплату боргів"), а ще частину утилізували у 2002 році, теж під патронатом США та рашки. Як і стратегічну авіацію... Так що дороги тут ні до чого, насправді.
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13.03.2024 16:37 Відповісти
Байден на шашликах
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13.03.2024 18:13 Відповісти
Водночас вони не уточнили, чи схвалить президент США Джо Байден передачу ракет ATACMS більшої дальності, ніж та, яку вже отримала Україна. Нічого Байден не схвалить .як і Шольц. В них підкилимні домовленості з куйлом про неприйняття України в НАТО.як і про озброєння України далекобійними ракетами...
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13.03.2024 16:18 Відповісти
все буде залежати від голосування в Конгресі, в Байдена немає кишенькової монобільшості
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13.03.2024 16:31 Відповісти
До чого тут Конгрес?
Він не вказує конкретний перелік озброень та кількість
Тільки дає кошти загалом на зброю, або як з лендлізом - надавати все що президент захоче передати, та без обмежень по коштам
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13.03.2024 16:45 Відповісти
Бо всі вирішують гроші ,якщо Конгрес не прийме пакет, то закінчаться ********** і до того , що є. До Хаймарсів, До Петріотів і інше. І все, фініта ля комедія.
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13.03.2024 17:34 Відповісти
Не тільки гроші вирішують, а також воля давати чи ні.
От були 25.5млрд на 2 роки, залишилось 4.2млрд
гроші є, а зброї нема

якщо б надали умовно за 3-6місяців, тоді був би результат
а якщо надавати 54 PDA пакети потроху - то це може не змінити результат

Так відповіді не надано, що робити коли вони також закінчаться?
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13.03.2024 17:52 Відповісти
4.2млрд- це программа без поповнення запасів, Пентагон не дуже хоче без поповненя віддавати своє. А те, що з поповненням вже кілька місяців назад закінчилися гроші.

Байден робить ставку на те, що так чи інакше додавить цей пакет у Конгресі. Іншого виходу немає. Вже підписи збирають в обхід Джонсона.
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13.03.2024 17:59 Відповісти
Може пояснити, як це вийшло
було 100% запасів, надали 25.5млрд на PDA та поповнення,
використали десь 19-20млрд на PDA + поповнення
а тепер кажуть що гроші закінчились, на поповнення

як так могло статись?
та що це за 4.2млрд?

якщо в новому пакеті використають, наприклад 10млрд, то про залшишок в 3.4млрд на PDA - також можуть сказати, що гроші вже закінчились?
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13.03.2024 18:52 Відповісти
Чушь несешь. Конгресс принимает решения для траты денег внутри страны. Для международной помощи байдену Конгресс не нужен. Тем более для передачи ракет срок годности который подошел к концу. Их и так собирались утилизировать..
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13.03.2024 20:48 Відповісти
Скільки? З десяток хоч дадуть?
Насправді треба сотні таких ракет, щоб ми хоча би могли всерйоз говорити про досягнення якоїсь стратегічної переваги на фронті
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13.03.2024 16:29 Відповісти
Байден убежденный пацифист еще кисинджеровского призыва, ждать от него ленд-лиза все равно что на Марсе дождя
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13.03.2024 17:34 Відповісти
Цікаво ,а скільки ще триватиме цей балаган від американців,?
СОВІСТЬ У НИХ Є ?
МИ Ж ВТРАЧАЄМО ЦВІТ НАЦІЇ У ВІЙНІ З РАШИСТАМИ.
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13.03.2024 17:36 Відповісти
ці ракетти потрібни були ще вчора,скільки можна тягнути кіта за яйця??
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13.03.2024 17:47 Відповісти
Ці питання треба ставити ЗеКоманді..... ще позавчора!
А дареному коню зуби не дивляться.
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13.03.2024 17:58 Відповісти
Повільно дуже але позитивні зміни є.
Нажаль за повільність союзників й неспроможність Зе-влади виготовляти САОЮ зброю, Українці плотять життями найкращих синів й доньок!
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13.03.2024 18:00 Відповісти
ну як готовий то давай
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13.03.2024 20:38 Відповісти
Байден це точно, перідаст
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13.03.2024 21:41 Відповісти
готовый передать весной 2025 года. если очкастый питор джонсон одобрит, верхняя палата будет согласна с нижней и всё такое. знаем уже эти темы, ждём.
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13.03.2024 21:45 Відповісти
Знову ботва скавулить на Байдена. Годі вже вам - йдіть спати.
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13.03.2024 22:02 Відповісти
Знов пусті балачки від Байдена.
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13.03.2024 22:34 Відповісти
а ми скинемо координати тих хаймарсыв з атакмсами? так? бо це повний звіздец як можна так косячити три дні підряд і всіх все влаштовуе. Причому в штатах написали шо це тактичний прокол іменно генерала! Коли звільняти бдемо громадянина росії сирского?
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13.03.2024 22:34 Відповісти
це одна з причин чому ми втрачаємо вартісні технічні засоби, бо щоб дістати ворога маємо висуватися ближче до нього ,бо немає авіації та далекобійної зброї .
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14.03.2024 00:34 Відповісти
байдену терять в общем-то нечего. Хромая утка. Мог бы в конце хоть что-то хорошее сделать.
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14.03.2024 01:05 Відповісти
Три штучки до японської паски?
Раз пиззять - значить не дадуть.
Інакше мовчки надали. Ми б працювали, а вони потім - постфактум признали.
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14.03.2024 05:12 Відповісти
За два роки Збройним силам України вдалося знищити понад десять кораблів і катерів Чорноморського флоту та пошкодити військову та цивільну інфраструктуру Севастополя.
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14.03.2024 07:26 Відповісти
 
 