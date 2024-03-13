Пентагон готовий передати Україні ATACMS дальністю понад 290 км, - WSJ
Пентагон відкритий для передачі Україні ракет ATACMS дальністю понад 180 миль (приблизно 290 км).
Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що Збройні сили США повинні зберегти всі свої ракети великої дальності ATACMS для задоволення власних військових потреб.
Однак зараз, зазначили американські посадовці, американське оборонне відомство відкрите для передачі ATACMS більшої дальності, оскільки тепер військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile.
Водночас вони не уточнили, чи схвалить президент США Джо Байден передачу ракет ATACMS більшої дальності, ніж та, яку вже отримала Україна.
Ракети ATACMS від США для України
За інформацією The Wall Street Journal, у жовтні 2023 року ЗСУ вперше вдарили ракетами ATACMS по російських військах. Представниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон підтвердила, що США надали Україні далекобійні ракети ATACMS. Сполучені Штати передали Силам оборони України близько 20 тактичних балістичних ракет класу "земля — земля" ATACMS.
Упродовж наступних тижнів стали з'являтися відео із запуском ATACMS українськими захисниками.
ATACMS, які тоді отримала Україна, - це найстаріша та базова версія з касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації ATACMS з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.
У лютому 2024 року координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі запевнив, що США працюють над наданням Україні ракет ATACMS більшої дальності.
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будет где-то в середине. да и если передадут 500(чего при бйдене не будет), уже время упущено. дадут f-16 с ракетами как кот наплакал, рашисты адаптируются, потом передадту 40 с средним количеством ракет, рашисты опять адаптируются. а фсб косервы на укр тв будут лить всем в уши - у них нет технологий, они не могет. другие фсб консервы как цензоры будут лить "байден заявил то, байден призвал респов то".
поэтому только дроны, только нпз, только хардкор!
(нагадую вкраїнчикам, що радіти треба на 3-му етапі)
Бундесвер також мабуть готовий передати Тауруси, але політичної волі та рішення Шольца - немає.
русніДжонсона дозволу питали?
до 1 жовтня 2023 майже ніхто його не згадував
Давайте найгірші варіанти
- прийде Трамп, та все заблокує.
Хоча виділений USAI не зможе заблокувати
- прийде Байден, та в кращому випадку буде використовувати цей пакет
як прописано до 1 жовтня 2025 року, по 550млн в місяць
Це в 2 рази менше за 2023, та в 4 рази меншне за 2022
В гіршому використає не все, та не все надасть.
Потім в 2025 році, попросить ще грошей?
Чи який план?
Умови росії зрозумілі ще з 2022 року.
Умовно до 1 жовтня 2022 - у діючого президента були всі шанси, та підтримка Конгреса
Те що комусь дозволили це поки ні про що, тому що новини змінюються
зараз "тільки 6 літаків" буде передано літом
Що змінилось?
Наприклад Канада заплатила за NASAMS, до сих пір не передано.
Кажуть що уряд США на заключив контракт на виготовлення з одним із виробників,
хоча все оплачено урядом Канади
"Всьому свій час."
А чи є це час?
Та скільки потрібно?
На PDA закладені 13.4млрд до 1 жовтня 2025 року
13.8млрд на USAI - це десь після 2028 року
Навіть якщо нададуть атакамси - вони нічого не вирішать
Недостатньо, та запізно
Чи є віра, що не достатньо саме 13.4млрд на 2роки, та 3-4 по USAI кожного року?
Це приблизно 550млн PDA + 330 USAI = 900млн в місяць
Так, за це також подяка
проте якщо подумати - то цього буде не достатньо
Що в такому разі робити?
- Ну, уж это положительно интересно, - трясясь от хохота проговорил профессор, - что же это у вас, чего ни хватишься,
ничего нетто всё - только в будущем! (с)
Вони наші ракети закатали в асфальт....
"Революцію гідності" зрадливо вбили Аваков і ко.
Царство Небесне воїну Сашкові Білому
Він не вказує конкретний перелік озброень та кількість
Тільки дає кошти загалом на зброю, або як з лендлізом - надавати все що президент захоче передати, та без обмежень по коштам
От були 25.5млрд на 2 роки, залишилось 4.2млрд
гроші є, а зброї нема
якщо б надали умовно за 3-6місяців, тоді був би результат
а якщо надавати 54 PDA пакети потроху - то це може не змінити результат
Так відповіді не надано, що робити коли вони також закінчаться?
Байден робить ставку на те, що так чи інакше додавить цей пакет у Конгресі. Іншого виходу немає. Вже підписи збирають в обхід Джонсона.
було 100% запасів, надали 25.5млрд на PDA та поповнення,
використали десь 19-20млрд на PDA + поповнення
а тепер кажуть що гроші закінчились, на поповнення
як так могло статись?
та що це за 4.2млрд?
якщо в новому пакеті використають, наприклад 10млрд, то про залшишок в 3.4млрд на PDA - також можуть сказати, що гроші вже закінчились?
Насправді треба сотні таких ракет, щоб ми хоча би могли всерйоз говорити про досягнення якоїсь стратегічної переваги на фронті
СОВІСТЬ У НИХ Є ?
МИ Ж ВТРАЧАЄМО ЦВІТ НАЦІЇ У ВІЙНІ З РАШИСТАМИ.
А дареному коню зуби не дивляться.
Нажаль за повільність союзників й неспроможність Зе-влади виготовляти САОЮ зброю, Українці плотять життями найкращих синів й доньок!
Раз пиззять - значить не дадуть.
Інакше мовчки надали. Ми б працювали, а вони потім - постфактум признали.