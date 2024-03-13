Reuters про сьогоднішню дронову атаку на НПЗ "Роснефті" в Рязані: втратив 70% потужності

На нафтопереробному заводі "Роснефті" в Рязані внаслідок удару дронів пошкоджено дві з чотирьох установок первинної переробки нафти АВТ-4 і АТ-6.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела в галузі.

За даними видання, потужність установки АТ-6 становить 23 190 тонн на добу, або 47,5% сумарної потужності первинної переробки на підприємстві.

Потужність установки АВТ-4 - 11 400 тонн на добу, або 23,4% сумарної потужності підприємства.

Таким чином, внаслідок удару дронів потужність Рязанської НПК на час відновлення може сягнути 70% первинної переробки.

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Рязанський завод - третій в Росії за переробкою (більшу потужність мають лише нафтопереробні заводи "Газпромнефть-ОНПЗ" в Омську і "Киришинефтеоргсинтез" біля Санкт-Петербурга).

За даними Reuters, у 2023 році цей завод переробив 12,67 млн тонн нафти, що становить 4,6% від загальної нафтопереробки в Росії. Він виробив 2,79 млн тонн автомобільного бензину, 3,64 млн тонн дизелю, 3,12 млн тонн мазуту і 0,87 млн тонн авіагасу.

Як повідомлялося, у ніч проти середи, 13 березня, дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод у Рязані.