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Новини
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Reuters про сьогоднішню дронову атаку на НПЗ "Роснефті" в Рязані: втратив 70% потужності

рязань

На нафтопереробному заводі "Роснефті" в Рязані внаслідок удару дронів пошкоджено дві з чотирьох установок первинної переробки нафти АВТ-4 і АТ-6.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела в галузі.

За даними видання, потужність установки АТ-6 становить 23 190 тонн на добу, або 47,5% сумарної потужності первинної переробки на підприємстві.

Потужність установки АВТ-4 - 11 400 тонн на добу, або 23,4% сумарної потужності підприємства.

Таким чином, внаслідок удару дронів потужність Рязанської НПК на час відновлення може сягнути 70% первинної переробки.

Також читайте: Вночі дрони СБУ атакували три нафтопереробні заводи у Росії, - ЗМІ

Рязанський завод - третій в Росії за переробкою (більшу потужність мають лише нафтопереробні заводи "Газпромнефть-ОНПЗ" в Омську і "Киришинефтеоргсинтез" біля Санкт-Петербурга).

За даними Reuters, у 2023 році цей завод переробив 12,67 млн тонн нафти, що становить 4,6% від загальної нафтопереробки в Росії. Він виробив 2,79 млн тонн автомобільного бензину, 3,64 млн тонн дизелю, 3,12 млн тонн мазуту і 0,87 млн тонн авіагасу.

Як повідомлялося, у ніч проти середи, 13 березня, дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод у Рязані.

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нафта (5570) НПЗ (592) росія (65856) дрони (4844)


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Топ коментарі
+22
пошкоджено дві з чотирьох установок первинної переробки нафти......

натякають про дві цілі установки.

потрібно терміново відреагувати
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13.03.2024 15:11
+21
Украина вынуждена показывать Западу, как санкции должны быть эффективны
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13.03.2024 15:06
+10
Зараз багато кажуть про весняний наступ рашистів - от такі дії на випередження треба продовжувати і далі - залишити рашистів, або сут'єво обмежити спроможності, в паливі.
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13.03.2024 15:14
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Путлер на виборах на білому коні буде їздити.
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13.03.2024 15:03 Відповісти
на обісраному коні хібащо
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13.03.2024 15:55 Відповісти
Я міркую-на держаку лопати,як М.Каддафі.
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13.03.2024 16:14 Відповісти
В белых тапках!
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13.03.2024 16:25 Відповісти
Украина вынуждена показывать Западу, как санкции должны быть эффективны
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13.03.2024 15:06 Відповісти
пошкоджено дві з чотирьох установок первинної переробки нафти......

натякають про дві цілі установки.

потрібно терміново відреагувати
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13.03.2024 15:11 Відповісти
Професійно-початок,ланцюга переробки.
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13.03.2024 16:16 Відповісти
Зараз багато кажуть про весняний наступ рашистів - от такі дії на випередження треба продовжувати і далі - залишити рашистів, або сут'єво обмежити спроможності, в паливі.
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13.03.2024 15:14 Відповісти
В кацапляндії дофіга НПЗ, але якщо працювати методично, то влаштувати їм дефіцит пального цілком реально.
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13.03.2024 15:15 Відповісти
Трохи не по темі - до сих пір не можу втямити - чому не можливо підпалити всю заболотну територію. там і так природньо це буває, а з допомогою тим паче. запалає так, що таргани просто дременуть хто-куди.
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13.03.2024 15:18 Відповісти
Не скажу как в моменте, а лет 10 назад у них была программа заболачивания прилегающих к крупным городам територий. Поэтому гореть не будет, максимум дыметь. Но идея прикольная!!
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13.03.2024 15:28 Відповісти
Так і я ж про це - в свій час вони де-кілька джерел-торф"яників тушили, а якщо їх буде сотня-дві? Можу допустити, що Світ проти такого, бо може бути душно і планеті від такого, незнаю
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13.03.2024 15:31 Відповісти
нічого вони не тушили, воно ваняло поки не вигоріло
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13.03.2024 16:01 Відповісти
Ну і скіко в Брудній Воді і на її околицях тих заводів - не думаю шо дуже багато .
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13.03.2024 15:20 Відповісти
"За різними підрахунками, (в РФ є налічується - УНІАН) приблизно 32 великих нафтопереробних заводи та близько 80 дрібних різного рівня потужності.
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13.03.2024 15:32 Відповісти
Ісконна територія кацапстану то є Брудна Вода і її околиці - а ви мені про якусь РФи друкуєте ( Брудна Вода це вільний переклад назви маскви).
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13.03.2024 15:42 Відповісти
МАЗИР давай! МАЗИР!
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13.03.2024 15:34 Відповісти
Дуже добра новина ,необхіно знищувати економіку ворога на його території .
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13.03.2024 15:53 Відповісти
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13.03.2024 15:57 Відповісти
Як вони там кажуть - в рязані і гріби з глазамі їх їдять а вони глядять, тож кушайте не заляпайтесь
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13.03.2024 16:43 Відповісти
...приємна новина.
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13.03.2024 17:38 Відповісти
Добити ще раз.
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13.03.2024 18:43 Відповісти
 
 