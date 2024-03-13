"ЄС" закликає керівництво ВР негайно повернутися до нормальної роботи: Якщо Стефанчук у відрядженні - засідання мають провести заступники

Стаття 88 Конституції України чітко визначає повноваження Голови ВР та його заступників, які мають вести засідання Верховної Ради України та організовувати роботу парламенту, координують діяльність її органів.

На цьому наголошують у політсилі "Європейська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що стаття 84 Конституції визначає, що засідання Верховної Ради проводяться відкрито, а її рішення приймаються виключно на пленарних засіданнях шляхом голосування.

"Фракція "Європейська Солідарність" публічно звертається до Голови ВР з вимогою неухильного виконання своїх конституційних повноважень і закликає негайно повернути роботу найвищого законодавчого органу до вимог закону та регламенту.

Для нинішнього керівництва ВР вже традицією стало виправдовувати свою непрофесійність і бездіяльність умовами воєнного стану. Воєнним станом виправдовують закриті засідання парламенту, недопуск журналістів до ВР, передачу каналу "Рада" в оренду приватній фірмі Банкової "Кінокіт", перешкоджання діяльності опозиції, блокування міжпарламентської діяльності депутатів, заборону на відрядження, відсутність години запитань до уряду, неспроможність вчасно оголосити запити і сформувати актуальний порядок денний парламенту", - йдеться у заяві.

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Але тепер воєнним станом виправдовують фактичну ліквідацію пленарних засідань і проблеми зі скликанням сесії. Що свідчить про організаційну неспроможність Голови Верховної Ради забезпечити роботу ВР.

"ЄС" нагадує, що минулого тижня було скасоване пленарне засідання, на якому мали розглядати важливі законопроєкти, наступний тиждень також має бути пленарним, але планують скасувати й ці пленарні засідання через відрядження керівництва ВР.

"Спроби перекласти з хворої голови на здорову, що начебто опозиція хоче ставити на обговорення поправки до законопроєктів, не витримують жодної критики. Це робота депутатів - подавати і розглядати поправки в комітетах і на пленарних засіданнях, аби вдосконалити законопроєкти.

У березні парламент збереться на один день, аби проголосувати кілька постанов і ратифікацій", - йдеться у заяві.

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В цей час не розглянутим залишається законопроєкт про заборону московських попів, не готовий до другого читання законопроєкт про мобілізацію, законопроєкти, необхідні для отримання пакетів допомоги від МВФ, блокуються ініціативи опозиції, зокрема, створення ТСК щодо стану фортифікаційних споруд.

"Українці на фронті і в тилу не розуміють такої бездіяльності ВР. Й чекають від парламенту воюючої країни бути відповідальним і адекватним до викликів часу.

Ми вимагаємо від керівництва ВР негайно повернутися до нормальної роботи парламенту, мінімум двох пленарних тижнів на місяць, години запитань до уряду, прозорості і виставлення діяльності, повернути у ВР журналістів, припинити блокувати міжпарламентську діяльність, адекватно формувати порядки денні пленарних засідань", - також йдеться у заяві.

"Ми вимагаємо, аби наступний тиждень, як і було заздалегідь сплановано і анонсовано депутатам, був пленарним. Аби 20-22 березня ми розглянули законопроєкт про заборону московської церкви, створення ТСК по стану фортифікаційних споруд, законопроєкти про бізнес-клімат, інші нагальні проєкти.

Парламент воюючої країни не може збиратися раз на місяць. Навіть в березні-квітні 22 року ми працювали ефективніше! Не дамо ОП, за вказівкою якого нівелюється парламент, знецінити законодавчий орган. Тому - наступний тиждень має бути пленарним! Якщо голова ВР їде у відрядження, засідання мають провести його заступники. Закликаємо всі фракції Верховної Ради доєднатися до позиції "ЄС" і наполягати на поверненні ВР до нормальної роботи!", - резюмують у "ЄС".

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