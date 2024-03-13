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Новини
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"ЄС" закликає керівництво ВР негайно повернутися до нормальної роботи: Якщо Стефанчук у відрядженні - засідання мають провести заступники

вр,парламент,рада,верховна

Стаття 88 Конституції України чітко визначає повноваження Голови ВР та його заступників, які мають вести засідання Верховної Ради України та організовувати роботу парламенту, координують діяльність її органів.

На цьому наголошують у політсилі "Європейська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що стаття 84 Конституції визначає, що засідання Верховної Ради проводяться відкрито, а її рішення приймаються виключно на пленарних засіданнях шляхом голосування.

"Фракція "Європейська Солідарність" публічно звертається до Голови ВР з вимогою неухильного виконання своїх конституційних повноважень і закликає негайно повернути роботу найвищого законодавчого органу до вимог закону та регламенту.

Для нинішнього керівництва ВР вже традицією стало виправдовувати свою непрофесійність і бездіяльність умовами воєнного стану. Воєнним станом виправдовують закриті засідання парламенту, недопуск журналістів до ВР, передачу каналу "Рада" в оренду приватній фірмі Банкової "Кінокіт", перешкоджання діяльності опозиції, блокування міжпарламентської діяльності депутатів, заборону на відрядження, відсутність години запитань до уряду, неспроможність вчасно оголосити запити і сформувати актуальний порядок денний парламенту", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво Ради в останню хвилину скасувало засідання парламенту цього тижня, - Ірина Геращенко

Але тепер воєнним станом виправдовують фактичну ліквідацію пленарних засідань і проблеми зі скликанням сесії. Що свідчить про організаційну неспроможність Голови Верховної Ради забезпечити роботу ВР.

"ЄС" нагадує, що минулого тижня було скасоване пленарне засідання, на якому мали розглядати важливі законопроєкти, наступний тиждень також має бути пленарним, але планують скасувати й ці пленарні засідання через відрядження керівництва ВР.

"Спроби перекласти з хворої голови на здорову, що начебто опозиція хоче ставити на обговорення поправки до законопроєктів, не витримують жодної критики. Це робота депутатів - подавати і розглядати поправки в комітетах і на пленарних засіданнях, аби вдосконалити законопроєкти.

У березні парламент збереться на один день, аби проголосувати кілька постанов і ратифікацій", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з нацбезпеки переніс сьогоднішнє засідання, на якому мали розглянути поправки до законопроєкту про мобілізацію, - Фріз

В цей час не розглянутим залишається законопроєкт про заборону московських попів, не готовий до другого читання законопроєкт про мобілізацію, законопроєкти, необхідні для отримання пакетів допомоги від МВФ, блокуються ініціативи опозиції, зокрема, створення ТСК щодо стану фортифікаційних споруд.

"Українці на фронті і в тилу не розуміють такої бездіяльності ВР. Й чекають від парламенту воюючої країни бути відповідальним і адекватним до викликів часу.

Ми вимагаємо від керівництва ВР негайно повернутися до нормальної роботи парламенту, мінімум двох пленарних тижнів на місяць, години запитань до уряду, прозорості і виставлення діяльності, повернути у ВР журналістів, припинити блокувати міжпарламентську діяльність, адекватно формувати порядки денні пленарних засідань", - також йдеться у заяві.

"Ми вимагаємо, аби наступний тиждень, як і було заздалегідь сплановано і анонсовано депутатам, був пленарним. Аби 20-22 березня ми розглянули законопроєкт про заборону московської церкви, створення ТСК по стану фортифікаційних споруд, законопроєкти про бізнес-клімат, інші нагальні проєкти.

Парламент воюючої країни не може збиратися раз на місяць. Навіть в березні-квітні 22 року ми працювали ефективніше! Не дамо ОП, за вказівкою якого нівелюється парламент, знецінити законодавчий орган. Тому - наступний тиждень має бути пленарним! Якщо голова ВР їде у відрядження, засідання мають провести його заступники. Закликаємо всі фракції Верховної Ради доєднатися до позиції "ЄС" і наполягати на поверненні ВР до нормальної роботи!", - резюмують у "ЄС".

Також читайте: Для схвалення закордонного відрядження депутата існує 8 критеріїв, - Стефанчук

Автор: 

ВР (15022) Стефанчук Руслан (760) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+13
ЗЕмразі розвалюють усе, до чого торкаються...
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13.03.2024 15:25
+8
Є відчуття, що влада і в Києві і на місцях вперто провокують в країні соціальний вибух. Постійні срачі, постійне нехтування законами, похеризм влади і в той же час затягування економічного зашморгу на шиях людей... Хто вперто хоче безладу і хаосу, і кому ж то таке на руку?
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13.03.2024 15:47
+7
Та в Зеленського ж є чи то п'ять чи то шість "потужних менеджерів" - навіщо той парламент взагалі? Тим більше що "монобільшості" вже давно немає, а для голосування потрібно купляти старих ригів та ще якійсь непотріб...
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13.03.2024 15:36
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13.03.2024 15:25 Відповісти
Карочє, голова ВР у відрядженні, а зам., Корнієнко, заблукав серед корабєльних сосєн
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13.03.2024 18:29 Відповісти
ЗЕмразі розвалюють усе, до чого торкаються...
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13.03.2024 15:25 Відповісти
ТА ДАЙТЕ ПОЇСТИ...задовбали. Ні пообідать, ні ви.ратись
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13.03.2024 15:28 Відповісти
Гідрант з гівняком як хочуть так і дрочуть, давно поклавши на народ орган гравший на піаніно.
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13.03.2024 15:33 Відповісти
Та в Зеленського ж є чи то п'ять чи то шість "потужних менеджерів" - навіщо той парламент взагалі? Тим більше що "монобільшості" вже давно немає, а для голосування потрібно купляти старих ригів та ще якійсь непотріб...
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13.03.2024 15:36 Відповісти
До цього йде, будуть вп'ятьох все вирішувати і через укази керувати напряму. А депутати виплати отримувати щоб на варнякали та займатися своїми справами. В Запоріжжі облрада 2 роки не збиралася, отримують гроші та задоволені гуляють заброньовані.
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13.03.2024 16:49 Відповісти
То Сенат на канікулах, то ВР. Збіг?
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13.03.2024 15:39 Відповісти
Є відчуття, що влада і в Києві і на місцях вперто провокують в країні соціальний вибух. Постійні срачі, постійне нехтування законами, похеризм влади і в той же час затягування економічного зашморгу на шиях людей... Хто вперто хоче безладу і хаосу, і кому ж то таке на руку?
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13.03.2024 15:47 Відповісти
Після таких заяв, які накопичуватимуться, жирний Хрякончук ще вдвоє скоротить відрядження нардепів Євросолідарності закордон. Скоротив же вдвоє представництво Євросолідарності як асцоційованого члена Європейської народної партії на з'зді цієї партії нещодавно в Бухаресті (не підписав відрядження Ірині Геращенко та Марії Іоновій). При тому, що в якості спостерігачів за з'їздом дозволив виїхати аж п'ятьом представникам матьківщини включно з юдькою - бо ця курва мовчить за ці неподобства...
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13.03.2024 15:51 Відповісти
Це вже Гойда?
Чи неначасі?
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13.03.2024 16:02 Відповісти
Конституцію певне зубрить...
поїде в Трускавець на стажування?!
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13.03.2024 16:59 Відповісти
Люди добрі ви про шо?Яка стаття конституції?Забудьте слово "Конституція",в зверненні до зелених!
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13.03.2024 18:59 Відповісти
зеленСКИЙ ще не випустив відео про відрядження Стефанчучкчи ? Запізнюється, курва !!
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13.03.2024 19:26 Відповісти
 
 