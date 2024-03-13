Голова молдовської Гагаузії Гуцул: Ми попросили Газпром про пряме постачання газу, а Кремль - про банківські рахунки
Голова автономного молдовського регіону Гагаузії Євгенія Гуцул побувала з восьмиденним візитом у Росії та зустрілася з Путіним. Вона просила російську владу про прямі постачання газу та банківські рахунки, на які можна отримувати "кошти від спонсорів". Путін "висловив повну підтримку".
Про це Гуцул розповіла на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.
"Раніше влада Молдови не дозволила укласти газову угоду з турецькою стороною. Ми звернулися до Росії з проханням отримувати газ за спеціальним тарифом напряму від "Газпрому", - заявила Євгенія Гуцул, додавши, що триває обговорення юридичних нюансів потенційної угоди.
Вона також розповіла, що знайшла в Росії "спонсорів", які готові були перерахувати до бюджету Гагаузії додаткові кошти. Але ці гроші "конфіскували за розпорядженням молдовської влади". Що це за "спонсори", Гуцул не уточнила. Вона каже, що попросила Росію відкрити на своїй території рахунки для мешканців Гагаузії, і в Москві погодилися.
"Рахунки відкриють у російській платіжній системі "Мир". Жителі Гагаузії зможуть отримувати перекази з-за кордону", - сказала вона.
Як саме це працюватиме, невідомо, адже система "Мир" недоступна на території Молдови.
Також, за словами Гуцул, російська влада зацікавлена в тому, щоб відкрити ринки для гагаузької продукції.
Прем’єр Дорін Речан назвав обіцянки Гуцул неправдою.
"Останні два роки ми бачили, як це злочинне угруповання (вочевидь, Речан говорив про партію "Шор" - Ред.) давало багато брехливих обіцянок. І я, і всі громадяни очікуємо, щоб члени цієї злочинної групи постали перед судом... Це брехливі обіцянки", - сказав Речан.
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ви колабораціоністи рашістського режиму
і вони ведуть міжнародні перемовини !
дєвочка зарвалась !
пані Лії вже час задіяти Сігуранцу, Секурітате та Штіїнцу (останній у повному складі !)
нав бальшом ваздушнам шарє
це приклад до чого призводять автономії.
Гордиє і нєзавісімиє поки моськва годує. Відповідно, і роблять все, що моськва скаже.
Дай ладу.
І від імені кого воно буде підписувати міждержавну угоду.
испанці колись арештували каталонських сепаратистів