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Голова молдовської Гагаузії Гуцул: Ми попросили Газпром про пряме постачання газу, а Кремль - про банківські рахунки

гуцул,путін,гагаузія

Голова автономного молдовського регіону Гагаузії Євгенія Гуцул побувала з восьмиденним візитом у Росії та зустрілася з Путіним. Вона просила російську владу про прямі постачання газу та банківські рахунки, на які можна отримувати "кошти від спонсорів". Путін "висловив повну підтримку".

Про це Гуцул розповіла на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.

"Раніше влада Молдови не дозволила укласти газову угоду з турецькою стороною. Ми звернулися до Росії з проханням отримувати газ за спеціальним тарифом напряму від "Газпрому", - заявила Євгенія Гуцул, додавши, що триває обговорення юридичних нюансів потенційної угоди.

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Вона також розповіла, що знайшла в Росії "спонсорів", які готові були перерахувати до бюджету Гагаузії додаткові кошти. Але ці гроші "конфіскували за розпорядженням молдовської влади". Що це за "спонсори", Гуцул не уточнила. Вона каже, що попросила Росію відкрити на своїй території рахунки для мешканців Гагаузії, і в Москві погодилися.

"Рахунки відкриють у російській платіжній системі "Мир". Жителі Гагаузії зможуть отримувати перекази з-за кордону", - сказала вона.

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Як саме це працюватиме, невідомо, адже система "Мир" недоступна на території Молдови.

Також, за словами Гуцул, російська влада зацікавлена в тому, щоб відкрити ринки для гагаузької продукції.

Прем’єр Дорін Речан назвав обіцянки Гуцул неправдою.

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"Останні два роки ми бачили, як це злочинне угруповання (вочевидь, Речан говорив про партію "Шор" - Ред.) давало багато брехливих обіцянок. І я, і всі громадяни очікуємо, щоб члени цієї злочинної групи постали перед судом... Це брехливі обіцянки", - сказав Речан.

Автор: 

газ (10487) Молдова (2086) росія (65925)


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Топ коментарі
+25
Тобто голова якоїсь там z-лупи площею 5% від всієї Молдови щось там напряму домовляється про газ із пуйлом? Ще один приклад що не може бути ніяких автономій. Тільки області в повному складі.
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13.03.2024 16:16
+24
Цікаво, а яким чином кацапський газ потрапить в Гагаузію?
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13.03.2024 16:07
+17
За таке треба Молдові садити цю клушу в буцегарню, при чому публічно і надовго, щоб раз і на завжди відбити охоту до сепаратизму. А взагалі то хватить Молдові фаберже мнуть, пора вже розібратися з придністровями, гагаузами і іншим збродом, якщо їм не йметься
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13.03.2024 16:22
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Цікаво, а яким чином кацапський газ потрапить в Гагаузію?
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13.03.2024 16:07 Відповісти
Кацапи будуть приїздить і привозитимуть.
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13.03.2024 16:09 Відповісти
Так і запишем:

ви колабораціоністи рашістського режиму
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13.03.2024 16:15 Відповісти
в собі)))
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13.03.2024 16:19 Відповісти
Гагаузы это такие дебилы... и промосковские шавки там некому геть головой думать дурнуватое племя народец.. их бы за Урал нафиг выселить как и мадьяров...
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13.03.2024 16:46 Відповісти
Гагаузы родны туркам. Булет Эрдогану жаловатся
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13.03.2024 17:33 Відповісти
уся гагаузія це середньостатистичний район із населенням 100 + тис. людей

і вони ведуть міжнародні перемовини !
дєвочка зарвалась !
пані Лії вже час задіяти Сігуранцу, Секурітате та Штіїнцу (останній у повному складі !)
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13.03.2024 18:33 Відповісти
а ЗСУ вистачить і одного батальону Тероборони для окупації
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13.03.2024 18:34 Відповісти
Ентногенз гагаузів невідомий, розмовляють тюркською мовою, за вірою - православні. Дивляться виключно російське ТБ, румунською мовою у масі не володіють.
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13.03.2024 20:18 Відповісти
Недорезанные печенеги.
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14.03.2024 00:16 Відповісти
на в бальшом ваздушнам шарє
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13.03.2024 16:11 Відповісти
Бздо збиратимуть
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13.03.2024 16:11 Відповісти
З січня 2025 - ніяк. До цього діють старі контракти та зобовʼязання по них.
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13.03.2024 16:12 Відповісти
Не сміши
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13.03.2024 16:25 Відповісти
ИЛ-76 буде возити через Туреччину А в зворотньому напрямку мішки бабла - система МИР функціонує у активному режимі.
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13.03.2024 19:10 Відповісти
Мабуть царем горохом, як завжди в рашці все: - "через жопу". АРХ М
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14.03.2024 02:41 Відповісти
Будут пердеть в банки, закатывать и почтой отправлять. Прямее некуда
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13.03.2024 16:09 Відповісти
Прямо із прямой кішкі самаво ***** - так буде ще "прямєє"
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13.03.2024 19:44 Відповісти
***** знайшло собі якусь підстілку у білому?
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13.03.2024 16:09 Відповісти
Краще б вона спочатку заїхала у Придністров'я та подивилась як живуть ті, кому раїся щось наобіцяла. Потім можна заїхати у Абхазію і далі по списку. А останнім пунктом має бути Маріуполь. Після чого вже думала б чи треба їй ті карти мир.
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13.03.2024 16:10 Відповісти
Вона вже їздила. Подивилась, як живе володар Придністров'я та компанії "Шериф" Віктор Гушан. Вирішила, що теж так хоче.
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13.03.2024 16:23 Відповісти
він до речі чудово живе, яку хатинку в Вилкові на березі Дуная мае і це в прикордонні зоні
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13.03.2024 16:53 Відповісти
це лялька Ілана Шора
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13.03.2024 19:27 Відповісти
Може, краще взяти клумаки та поїхати в орду, там біля труби поселитесь та отримаєте картки на хліб і щі?
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13.03.2024 16:10 Відповісти
Восьмидневный визит? Напарилась там, наверное, по баням да саунам...
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13.03.2024 16:13 Відповісти
Що це за білий наліт навколо її губ? А кучеряве волосся в кутику її рота?
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13.03.2024 16:13 Відповісти
Гагаузпром...
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13.03.2024 16:14 Відповісти
Іх рідня це турки - чого вони до путлєра горнуться?
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13.03.2024 16:16 Відповісти
Тобто голова якоїсь там z-лупи площею 5% від всієї Молдови щось там напряму домовляється про газ із пуйлом? Ще один приклад що не може бути ніяких автономій. Тільки області в повному складі.
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13.03.2024 16:16 Відповісти
саме так
це приклад до чого призводять автономії.
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13.03.2024 16:47 Відповісти
То не її автономна республіка. Хто дівчину годує, той її і танцює.
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13.03.2024 16:23 Відповісти
Така ж автономія, як і ПМР, як і НКР, і Абхазія з Північною Осетією.
Гордиє і нєзавісімиє поки моськва годує. Відповідно, і роблять все, що моськва скаже.
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13.03.2024 16:28 Відповісти
Друкувати можна будь-які свої фантики, коли наповнення бюджету відбувається з коштів від спонсорів.
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13.03.2024 16:32 Відповісти
Ні, вона займається сепаратизмом. Це злочин.
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13.03.2024 16:39 Відповісти
За таке треба Молдові садити цю клушу в буцегарню, при чому публічно і надовго, щоб раз і на завжди відбити охоту до сепаратизму. А взагалі то хватить Молдові фаберже мнуть, пора вже розібратися з придністровями, гагаузами і іншим збродом, якщо їм не йметься
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13.03.2024 16:22 Відповісти
гагаузи то мусліми...вони під наглядом Ердогана, Гуцул то лялька прокремлівського Ілана Шора, який вкрав купу бабла і втік з Молдови ...Гагаузи то не дуже розумна частина населення країни...
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13.03.2024 19:30 Відповісти
Гагаузи - православні: Кагульско-Комратська епархія Молдовської Мітрополії у складі Московської Патриархії.
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13.03.2024 21:09 Відповісти
Кацапи підтримують будь-які сепаратиські рухи в сусідніх країнах.
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13.03.2024 16:26 Відповісти
Встреча в коридоре у параши. Двойника Ху#ла скоро на зелёном фоне снимать будут.
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13.03.2024 16:38 Відповісти
Гуцул... А дехто любить про кацапські прізвища волати, нібито причина в них.
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13.03.2024 16:43 Відповісти
таке симпатичне але таке дєбільне...
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13.03.2024 16:53 Відповісти
... болєзнєна сімпатичність
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13.03.2024 18:37 Відповісти
Сандра, це твоя відповідальність!

Дай ладу.
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13.03.2024 17:10 Відповісти
Майя дощелкается клювом до гагаруской народной республики
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13.03.2024 17:20 Відповісти
Как Украина в 1992 г когда дала автономию Крыму! Забыли конфетку---я напомню. Правда в марте 14 г отрыгнулось сильно, а харкнули кровью в феврале 22г! Кацапы великолепно играют этой картой. Абхазия. ПМР, Ю Осетия, донбалласт! Скоро казахам кинут тему.
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13.03.2024 18:38 Відповісти
об этом и говорю.
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13.03.2024 23:33 Відповісти
Для довідки, згаданий в тексті Дорін Речан є чинний Прем'єр-міністр Молдови, а не Гагаузії
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13.03.2024 17:21 Відповісти
где ты видишь что он гагаузкий ?
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13.03.2024 17:29 Відповісти
так текст інфи по-дебільному написаний (майже цитата відомого Допи)
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13.03.2024 18:24 Відповісти
Еще одна любительница целовать анус.
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13.03.2024 17:22 Відповісти
знал одного гагауза - грязный вонючий ходил
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13.03.2024 17:30 Відповісти
Никогда не было так стыдно за гагаузов как сейчас. Как они позволили этой надувной кукле от имени всегда народа пойти на поклон )(уily , этому преступнику и убийце. На сколько я знаю не все там за автономию и большенство за евро союз , почти вся трудоспособная молодёжь или в Турции или в Европе. Видимо кукла получила большой куш. Сестры говорят куклу каким-то загадочным образом выбрали в паханы , и тупа она как пробка.
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13.03.2024 17:46 Відповісти
А як він попав в рашу? Хто його випустив з Молдови?
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13.03.2024 18:00 Відповісти
Мерзкая тётка
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13.03.2024 18:02 Відповісти
вибачте . ВОНО попало.
І від імені кого воно буде підписувати міждержавну угоду.
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13.03.2024 18:04 Відповісти
Похоже на то, что деука провела Пыню - и деньги ей уже перевели, и успели их конфисковать!
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13.03.2024 18:16 Відповісти
Цікаво , е яйца у молдавських спецслужб- вони арештують КЕРИВНИЦТВО Гагаузіі?

испанці колись арештували каталонських сепаратистів
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13.03.2024 18:18 Відповісти
эта ********** шалава дождётся того что кацапы придут в гагаузию!
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13.03.2024 18:37 Відповісти
кацапи формують п'яту колону у Молдові з меншин. Це стиль роботи савєцького КГБ.
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13.03.2024 19:12 Відповісти
Продажна шалашовка з московитської вонючої бомжатської харчевні ця гуцул. Бажаю їй провести свої останні дні в тій помийці
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13.03.2024 19:51 Відповісти
***** настолько истосковался по хоть каким то международным отношениям, что готов подписывать что угодно даже с каким то райцентром в Молдове. Это как если бы США подписали договор с каким то запуканым аулом где нибудь во Внутренней Монголии
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13.03.2024 20:25 Відповісти
Гагаузская продажная жаба.
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13.03.2024 23:28 Відповісти
С тем, шо в халадильнике или с тем у каторава морда отпадает.
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14.03.2024 00:08 Відповісти
 
 