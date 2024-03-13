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Рашисти ударили КАБом по Вовчанську, пошкоджено будинок, під завалами можуть бути люди

вовчанськ

Вдень 13 березня війська РФ ударили керованою авіабомбою по Вовчанську на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Харківської області. 

Як зазначається, в результаті російського обстрілу у місті Вовчанськ пошкоджено двоповерховий будинок.

"Під завалами можуть перебувати люди. На місці події працюють всі екстрені служби. Близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення про обстріл міста Вовчанськ. За попередніми даними, удар був нанесений керованою авіабомбою", - пояснили правоохоронці.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки російських ударів по Куп’янському району Харківщини. ФОТОрепортаж

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Автор: 

Нацполіція (15264) Харківщина (6054) бомбардування (339) Вовчанськ (436)


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А чего Цензор молчит что рашисты уничтожили два наших вертолета вместе с екипажами на стоянке недалеко от линии фронта? Причем по тому же методу что и Хаймарс и Патриот. У нас так ничему и не учатся
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13.03.2024 16:23 Відповісти
Це ви про відео на каналі супернова? Якщо вірити тому що там, то взагалі удар кассетами.
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13.03.2024 16:49 Відповісти
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13.03.2024 16:46 Відповісти
 
 