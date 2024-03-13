Рашисти ударили КАБом по Вовчанську, пошкоджено будинок, під завалами можуть бути люди

Вдень 13 березня війська РФ ударили керованою авіабомбою по Вовчанську на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Харківської області.

Як зазначається, в результаті російського обстрілу у місті Вовчанськ пошкоджено двоповерховий будинок.

"Під завалами можуть перебувати люди. На місці події працюють всі екстрені служби. Близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення про обстріл міста Вовчанськ. За попередніми даними, удар був нанесений керованою авіабомбою", - пояснили правоохоронці.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

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За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.