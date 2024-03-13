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Новини
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12 років в’язниці отримав навідник із Покровська, який "зливав" ворогу позиції Сил оборони під Авдіївкою, - СБУ

вирок

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор російської розвідки. Зловмисник відстежував місця базування Сил оборони поблизу передової на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у зоні його особливої уваги була можлива дислокація реактивної та ствольної артилерії ЗСУ в районі Авдіївки.

"За наведенням ворожого поплічника окупанти планували здійснити ракетно-дронову атаку по бойових позиціях українських військ", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника влітку 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 15 років в’язниці засуджено російського агента, який шпигував за будівлями Служби безпеки та ЗСУ, - СБУ

Завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно убезпечити підрозділи ЗСУ і тим самим зірвати плани агресора щодо їх вогневого ураження.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив російському інформатору 12 років тюрми.

"За даними слідства, засудженим є безробітний мешканець Покровська, якого воєнна розвідка рф дистанційно залучила до співпраці навесні 2023 року. У поле зору агресора він потрапив через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі "Однокласники", - додають у СБУ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).

Також читайте: До 15 років засуджено агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах Дніпропетровщини, - СБУ

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Автор: 

вирок (1090) СБУ (12925) шпигунство (1012) Авдіївка (2342)


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13.03.2024 16:43 Відповісти
однозначно
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13.03.2024 17:42 Відповісти
Чому так мало? Ця нелюдь - це ворог і зрадник. Він може бути винним у смерті багатьох захисників України! І має відповідати за КОЖНУ смерть!
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13.03.2024 16:45 Відповісти
пішов на співпрацю... можливо, та співпраця дозволила виявити ще одного зрадника... тож двадцять років йому розділили на двох... десь так
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13.03.2024 17:16 Відповісти
яка співпраця?, треба кончать цю непотріб шоб не каламутили воду
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13.03.2024 17:48 Відповісти
Дивно,за вбиство людини дають 15 років,а за те,що можливо сотні загинули,дали 12 років((((Хай живе найгуманніший ,український суд у світі!(((Ура,тавагіщі!(((
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13.03.2024 18:38 Відповісти
Де крімінальна справа на агрохімію та брата рашистьского офіцера підляка за здачу війскових на Яворівскому полігоні у 22 році. Нема, бл..ть. Сволота грьобана.
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13.03.2024 19:59 Відповісти
Чому так мало?
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13.03.2024 20:09 Відповісти
 
 