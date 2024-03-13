12 років в’язниці отримав навідник із Покровська, який "зливав" ворогу позиції Сил оборони під Авдіївкою, - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор російської розвідки. Зловмисник відстежував місця базування Сил оборони поблизу передової на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у зоні його особливої уваги була можлива дислокація реактивної та ствольної артилерії ЗСУ в районі Авдіївки.

"За наведенням ворожого поплічника окупанти планували здійснити ракетно-дронову атаку по бойових позиціях українських військ", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника влітку 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони.

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Завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно убезпечити підрозділи ЗСУ і тим самим зірвати плани агресора щодо їх вогневого ураження.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив російському інформатору 12 років тюрми.

"За даними слідства, засудженим є безробітний мешканець Покровська, якого воєнна розвідка рф дистанційно залучила до співпраці навесні 2023 року. У поле зору агресора він потрапив через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі "Однокласники", - додають у СБУ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).

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Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.