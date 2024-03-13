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Новини
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Вдень війська РФ намагалися вдарити по Одещині: ракета втратила бойову спроможність у повітрі

ракета,крилата

Ворог продовжує терор Одещини точковими ракетними ударами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Як зазначається, пообіді ворог знов спрямував з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, керовану ракету по півдню області.

"На підльоті до узбережжя ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Уламки впали на відкриті території, руйнувань інфраструктури та постраждалих не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти вранці випустили ракету по Одещині: Її знищили над морем

За даними ОК "Південь", ворог продовжує наполегливо розвідувати й випробовувати систему протиповітряної оборони регіону.

Автор: 

Одеська область (3283) ракети (4057)


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Топ коментарі
+10
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13.03.2024 16:52
+10
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13.03.2024 17:04
+4
Щось нове у формулюванні🤔🧐😁 Певне це типу двигун заглох на підльоті внаслідок недоливу палива нач.скаду ПММ прапорщиком Шматко, чи як 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.03.2024 17:00
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13.03.2024 16:52 Відповісти
Це тепер так називається "збили"?
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13.03.2024 16:57 Відповісти
Вираз "бойова спроможність" просто ліплять куди попало і куди не попало....
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13.03.2024 17:13 Відповісти
Про РЕБ не думав?
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13.03.2024 19:00 Відповісти
Щось нове у формулюванні🤔🧐😁 Певне це типу двигун заглох на підльоті внаслідок недоливу палива нач.скаду ПММ прапорщиком Шматко, чи як 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.03.2024 17:00 Відповісти
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13.03.2024 17:04 Відповісти
бімба корейською виявилась?
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13.03.2024 17:13 Відповісти
Та не, цэ кацапська дупорукicть. У них же даже лайно в руках ржавеет - це ж кацапское ноу хау...
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13.03.2024 17:17 Відповісти
Там підривача немає
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13.03.2024 20:00 Відповісти
Додам - таке може буть у реалі (таке падіння міни при вильоті з ствола) У самій міні маленький пороховий заряд встановлено Він не для метання міни а лише для ініціювання основного порохового заряду який прив"язується чи намотується на хвостовику міни Якщо його забудуть приєднать чи не звернуть уваги у гарячці бою що він відпав у результаті поганого кріплення і вкинуть міну в ствол - вона вилетить саме так і впаде поряд з мінометом
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13.03.2024 20:06 Відповісти
Привіт!
То це ти гіфку вище виклав?
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13.03.2024 20:26 Відповісти
Ні - не я Я просто пояснив те що там зображають!
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13.03.2024 20:34 Відповісти
Мабуть пробують надурити рашек. Щоб ті не зрозуміли чи вони такі рукожопі чи це наші такі вправні..
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13.03.2024 17:57 Відповісти
Чи то РЕБ працює, чи санкції. А може синергія
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13.03.2024 18:06 Відповісти
Було б непогано якби вони ще розверталися і назад додому летіли б
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13.03.2024 18:42 Відповісти


Ну Ви розкатали губу!

Хоча приєднуюсь!
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13.03.2024 19:01 Відповісти
 
 