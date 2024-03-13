Вдень війська РФ намагалися вдарити по Одещині: ракета втратила бойову спроможність у повітрі

Ворог продовжує терор Одещини точковими ракетними ударами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Як зазначається, пообіді ворог знов спрямував з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, керовану ракету по півдню області.

"На підльоті до узбережжя ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Уламки впали на відкриті території, руйнувань інфраструктури та постраждалих не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

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За даними ОК "Південь", ворог продовжує наполегливо розвідувати й випробовувати систему протиповітряної оборони регіону.