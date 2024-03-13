Вдень війська РФ намагалися вдарити по Одещині: ракета втратила бойову спроможність у повітрі
Ворог продовжує терор Одещини точковими ракетними ударами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Як зазначається, пообіді ворог знов спрямував з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, керовану ракету по півдню області.
"На підльоті до узбережжя ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Уламки впали на відкриті території, руйнувань інфраструктури та постраждалих не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
За даними ОК "Південь", ворог продовжує наполегливо розвідувати й випробовувати систему протиповітряної оборони регіону.
Топ коментарі
+10 Алекс Скела
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+10 уаыау
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+4 Pavlik Morozov #432325
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