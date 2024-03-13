Президент Литви Науседа підтримує направлення західних військ в Україну: Годі малювати червоні лінії

Президент Литви Гітанас Науседа підтримує дискусії про направлення військ в Україну для тренувальних місій і закликає Захід припинити "малювати червоні лінії".

Про це він заявив журналістам у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Я вітав ідею направлення місій на українську територію як ідею, і вважаю, що ми повинні її обговорювати. Звичайно, найкраще було б, якби всі ми одностайно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо", - зазначив Науседа.

Він також наголосив, що страх перед можливою реакцією Кремля не може бути визначальним фактором під час ухвалення спільного європейського рішення.

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"Якщо ми почнемо говорити, що ні, Володимиру Путіну не сподобається те чи інше...ми ніколи не ухвалимо рішення. І саме тому я вчора сказав і президенту (Емманюелю Макрону - ред.), і засобам масової інформації, що ми повинні припинити малювати для себе червоні лінії", - наголосив литовський президент.

За словами Науседи, малюючи червоні лінії, Захід лише допомагає Путіну, "який починає думати, що ми передбачувані й що він може контролювати та маніпулювати нами".

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Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.