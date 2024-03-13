Президент Литви Науседа підтримує направлення західних військ в Україну: Годі малювати червоні лінії
Президент Литви Гітанас Науседа підтримує дискусії про направлення військ в Україну для тренувальних місій і закликає Захід припинити "малювати червоні лінії".
Про це він заявив журналістам у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
"Я вітав ідею направлення місій на українську територію як ідею, і вважаю, що ми повинні її обговорювати. Звичайно, найкраще було б, якби всі ми одностайно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо", - зазначив Науседа.
Він також наголосив, що страх перед можливою реакцією Кремля не може бути визначальним фактором під час ухвалення спільного європейського рішення.
"Якщо ми почнемо говорити, що ні, Володимиру Путіну не сподобається те чи інше...ми ніколи не ухвалимо рішення. І саме тому я вчора сказав і президенту (Емманюелю Макрону - ред.), і засобам масової інформації, що ми повинні припинити малювати для себе червоні лінії", - наголосив литовський президент.
За словами Науседи, малюючи червоні лінії, Захід лише допомагає Путіну, "який починає думати, що ми передбачувані й що він може контролювати та маніпулювати нами".
Розміщення військ НАТО в Україні
Наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
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до того вони точно зайдуть з Патріотами та Ф35 що закриє небо над частиною України і дасть змогу безперешкодно виробляти озброєння... і вивільнить частину нашого ППО
Україна не потребує іноземних військ на території країни, але прийняла б "інструкторів" та "технічний персонал" з країн-членів НАТО, - інтерв'ю Зеленського французькому BFMTV Він також не вірить у ядерний удар рф по Україні. Зокрема, президент сказав, що «ситуація на фронті набагато краща, ніж останні три місяці. Наступ рф зупинено, а її армія зазнає великих втрат».
Воно не вірило, що РФ вторгнеться тепер чеше, що не вірить в ядерку...
обосралсяне хочет.
але є одне чудо або не чудо не зрозуміло хто воно за зо воно, ну коротше воно проти допомоги , отакі наші справи , тому думаю найближчим часом питати нікооо не потрібно бо ви рятуєте націю від 400 річного геноциду і повного винищення, народ дає вам право на це ... бо народ є єдиним джерелом влади
они же лишатся власти и им перекроют возможность продавать яйца по 17