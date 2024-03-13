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Новини Війна
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Президент Литви Науседа підтримує направлення західних військ в Україну: Годі малювати червоні лінії

науседа,гітанас

Президент Литви Гітанас Науседа підтримує дискусії про направлення військ в Україну для тренувальних місій і закликає Захід припинити "малювати червоні лінії".

Про це він заявив журналістам у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Я вітав ідею направлення місій на українську територію як ідею, і вважаю, що ми повинні її обговорювати. Звичайно, найкраще було б, якби всі ми одностайно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо", - зазначив Науседа.

Він також наголосив, що страх перед можливою реакцією Кремля не може бути визначальним фактором під час ухвалення спільного європейського рішення.

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"Якщо ми почнемо говорити, що ні, Володимиру Путіну не сподобається те чи інше...ми ніколи не ухвалимо рішення. І саме тому я вчора сказав і президенту (Емманюелю Макрону - ред.), і засобам масової інформації, що ми повинні припинити малювати для себе червоні лінії", - наголосив литовський президент.

За словами Науседи, малюючи червоні лінії, Захід лише допомагає Путіну, "який починає думати, що ми передбачувані й що він може контролювати та маніпулювати нами".

Читайте також: Сікорський прокоментував слова Макрона про відправку військ в Україну: ідея полягала в тому, щоб зробити Путіна невпевненим у тому, що ми будемо робити

Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Автор: 

Литва (2440) Макрон Емманюель (1510) Науседа Гітанас (346)


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Топ коментарі
+19
Зараз вискочить з табакерки-бункера Боневтік і буде заявляти, що нам така допомога не потрібна.
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13.03.2024 16:58
+14
Проти будуть бонетряпка і *****
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13.03.2024 16:59
+13
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13.03.2024 16:54
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13.03.2024 16:54 Відповісти
было-бы неплохо
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13.03.2024 16:55 Відповісти
Літаків,снарядів,ракет,техніки,грошей хай би краще дали
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13.03.2024 17:33 Відповісти
Не говоріть дурниці військові НАТО прикривши кордон з Білорусами б звільнили багато резерву...

до того вони точно зайдуть з Патріотами та Ф35 що закриє небо над частиною України і дасть змогу безперешкодно виробляти озброєння... і вивільнить частину нашого ППО
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13.03.2024 17:36 Відповісти
Нууу,якщо з такими подарунками,то я за!!!
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13.03.2024 17:40 Відповісти
Зараз вискочить з табакерки-бункера Боневтік і буде заявляти, що нам така допомога не потрібна.
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13.03.2024 16:58 Відповісти
Ігор Лапін:
Україна не потребує іноземних військ на території країни, але прийняла б "інструкторів" та "технічний персонал" з країн-членів НАТО, - інтерв'ю Зеленського французькому BFMTV Він також не вірить у ядерний удар рф по Україні. Зокрема, президент сказав, що «ситуація на фронті набагато краща, ніж останні три місяці. Наступ рф зупинено, а її армія зазнає великих втрат».
Воно не вірило, що РФ вторгнеться тепер чеше, що не вірить в ядерку...
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13.03.2024 17:02 Відповісти
Проти будуть бонетряпка і *****
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13.03.2024 16:59 Відповісти
Ну заводь своїх хлопців, хоча б кордон з бульбашією підіпрете.
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13.03.2024 17:05 Відповісти
По лысине Шольца сейчас съездил, аж слышу этот лязг ладошки об башку
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13.03.2024 17:08 Відповісти
Респект прибалтам та французам!
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13.03.2024 17:09 Відповісти
Так, за згоди України, військові будь-якої з країн НАТО можуть воювати на території України, головне не перетинати кордон кацапстану!
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13.03.2024 17:12 Відповісти
Саме час стерти смердючу паРашу із карти світу
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13.03.2024 17:19 Відповісти
Литве с Польшей пора делить кенигсбергскую волость. А то Шольц обосрался не хочет.
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13.03.2024 17:26 Відповісти
Невелика литва не боїться воювати з рф а німці і США обсикаються і бояться направити війська в Україну сцикливі тварини
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13.03.2024 17:31 Відповісти
Адміни - заголовок цього поввідомлення абсолютно не відповідає змісту того, що сказав Наусєда! Науседа цілком підтримує виключно ІДЕЮ направлення своїх військ в Україну! Він абсолютно нічого не сказав про НАПРАВЛЕННЯ своїх військ! А це, як кажуть в Одесі,- категорично не одне й те ж!
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13.03.2024 17:48 Відповісти
Так пусть направляет, раз поддерживает.
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13.03.2024 18:01 Відповісти
Гітанас безумовно це очевидно.

але є одне чудо або не чудо не зрозуміло хто воно за зо воно, ну коротше воно проти допомоги , отакі наші справи , тому думаю найближчим часом питати нікооо не потрібно бо ви рятуєте націю від 400 річного геноциду і повного винищення, народ дає вам право на це ... бо народ є єдиним джерелом влади
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13.03.2024 18:26 Відповісти
украинские гниды - против.
они же лишатся власти и им перекроют возможность продавать яйца по 17
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13.03.2024 19:16 Відповісти
Респект браво !!!!!
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13.03.2024 20:37 Відповісти
А немецкая колбаса против.
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13.03.2024 23:31 Відповісти
 
 