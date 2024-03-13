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Змінили підхід і перевіримо тих, кого раніше не перевіряли, - Ситник про роботу НАЗК

назк,реєстр,декларації

Велика кількість поданих декларацій публічних службовців не відобразяться на якості їхньої перевірки НАЗК.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав заступник голови НАЗК Артем Ситник.

"Це наратив, який намагаються просувати люди, які не до кінця зрозуміли, що ми змінили в підході до відбору та перевірок декларацій та презентували наприкінці минулого року. Насправді це не так просто зрозуміти широкому загалу та пояснити за годину брифінгу. Відтепер деякі речі, які робилися вручну, робляться автоматично. І ще одне – ми розділили неточні і недостовірні дані в деклараціях. Навіщо? Раніше, якщо в тебе була розбіжність на 10 гривень, уповноважена особа писала тобі запит. Ми це прибрали. І лишили поріг, який є для мінімальної адміністративної відповідальності. Якщо така невідповідність є, тоді декларація відбирається на повну перевірку", - пояснив Ситник.

Ще одна зміна. Раніше повна перевірка для декларацій посадовців, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, була обов’язковою. "Це означало, що ми починали перевірку з декларації президента і спускалися далі по ієрархії. Ресурсів вистачало на тисячу перевірок, бо ми робили запити на тему "а чому в тебе розбіжності на 10 гривень, ефективність таких перевірок була низькою. Коли ухвалювалися зміни до закону про відновлення декларування виключили положення про обов’язковість повних перевірок декларацій таких осіб", - пояснив заступник голови НАЗК.

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Це дозволило НАЗК використовувати ризикорієнтований підхід до перевірок, частиною якого є автоматизована перевірка декларацій.

Ситник наголосив, що йдеться не просто про звірку з реєстрами, як багато хто подумав.

"Всі декларації проходять логічний та арифметичний контроль і ті, що мають невисокий рейтинг ризику, проходять автоматизовану перевірку, а це близько 30 відсотків від поданих декларацій. Під час такої перевірки здійснюється звірка з реєстрами, застосовуються певні формули, у тому числі на встановлення ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів", - пояснив заступник голови НАЗК.

Це не значить, що після автоматизованої перевірки не може бути повної перевірки декларації. Такою підставою, наприклад, може стати отримання повідомлення, звернення про наявність можливого незадекларованого майна, у тому числі за кордоном. "Після початку війни багато хто вивозив активи, у тому числі готівку", - нагадав Ситник.

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"У того ж відомого одеського воєнкома декларація була більш-менш нормальною, а три вілли в Іспанії були куплені за готівку. І надані пояснення походження готівки – фіктивні договори позики, які мама, якій 80 років, підписала", - додав він.

Ситник додав, що ризикорієнтований підхід до відбору декларацій на повну перевірку дозволить зосередити увагу НАЗК на деклараціях з вищим рівнем ризикованості.

За його словами, таким чином перевірені будуть і ті, кого ніхто ніколи не перевіряв. Зокрема, керівники центральних та обласних державних органів, судді, прокурори, керівники держпідприємств.

Автор: 

декларація (1435) Ситник Артем (863) НАЗК (1694)


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Топ коментарі
+7
З такими темпами "перевірки" вона триватиме років з 100 000.
І матиме назву "зелена дрочь".
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13.03.2024 17:11
+6
перевіримо тих, кого раніше не перевіряли

Перевіряючих теж не забудьте перевірити!
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13.03.2024 17:02
+6
"Котлєта" подарунок отримав більше 12 лямів від "бившої" - не перевіряємий......
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13.03.2024 17:08
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перевіримо тих, кого раніше не перевіряли

Перевіряючих теж не забудьте перевірити!
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13.03.2024 17:02 Відповісти
Тобто були і є ті кого перевіряти - табу? А хто це такі? Список в студію!
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13.03.2024 19:45 Відповісти
Шабуніна перевір. За яку таку "службу" він отримував гроші від ТЦК і військової частири.
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13.03.2024 17:06 Відповісти
"Котлєта" подарунок отримав більше 12 лямів від "бившої" - не перевіряємий......
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13.03.2024 17:08 Відповісти
Подарунок:
https://tsn.ua/********/tischenko-otrimav-nezvichayniy-podarunok-vid-eksdruzhini-scho-prezentuvala-baranovska-2529985.html
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13.03.2024 17:19 Відповісти
З такими темпами "перевірки" вона триватиме років з 100 000.
І матиме назву "зелена дрочь".
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13.03.2024 17:11 Відповісти
5-6 менеджерів перевіряти не будуть - а так би зайняло більше "років з 100 000".
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13.03.2024 17:16 Відповісти
янелоха в першу чергу і далі за списком - дермак, резніков,баканов,тимошенко
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13.03.2024 17:21 Відповісти
если написать хороший код, то проверить качественно можно всех!
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13.03.2024 17:29 Відповісти
Це не обов*язково код у буквальному сенсі. Це закладають контролі у комплекси чи БД, що у них там.
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13.03.2024 19:04 Відповісти
а коли вже почнуть перевіряти 'надуспішних підприємців і підприємець' - палавінок поважних людей різних рівнів, що відмивають мільйонні хабарі
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13.03.2024 17:34 Відповісти
Це перевіряють. В деклараціях вказується усе майно "палавінок".
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13.03.2024 19:03 Відповісти
може й перевіряють, тільки толку мало
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13.03.2024 20:22 Відповісти
І лишили поріг, який є для мінімальної адміністративної відповідальності.

Хто знає, що це за норма ??
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13.03.2024 19:02 Відповісти
У ЄС неможливо за готівку придбати не тільки нерухомість, навіть дешеве авто у приватника, навіть дорогі меблі у магазині. Це Ситник щось не того.
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13.03.2024 20:05 Відповісти
У нас теж. До 50 тис. Далі тільки безнал.
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13.03.2024 22:02 Відповісти
У нас у багато у чому, це можна із легкісттю обійти. Є механізми. На заході- ніяк. Там немає місця для творчості
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13.03.2024 23:40 Відповісти
угу ... там рай законності і злочинності немає
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14.03.2024 15:23 Відповісти
Ну пішло... давай розмову заболтаємо дитятичими аргументами. Можу за гроші на Романа Доніка, чи Юсупову чи Бутусова у сумі не менш 1000 гривень розказати декілька схем які все ще працють в Україні і неможливі ні у США, ні в Європі.
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14.03.2024 18:53 Відповісти
Тобто ? Злочинності у сфері фінансів у США немає ?
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14.03.2024 22:34 Відповісти
В городі бузина, у Києві дядько.
У тебе пам'ятьть функціонує? Якщо не дуже- дискусія йде не про злочинність, а про неможливість використовувати готівку, для оплати будь- якого предмету, чи послуги, що коштує більш ніж 1000- 3000 Євро у різних країнах ЄС. Ти написав, що в Украйїні формально із 50 тис, на що я тобі запропонував сплатити внесок, виставити фотото оплати і я із задоволенням розкажу як в Україні цілком занонним способом, поки що у деяких випадках можна цю норму, на відміну від ЄС обійти.
Ну що, готовий перераховувати кошти?
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14.03.2024 23:06 Відповісти
Ніт. Утримаюсь. Краще погоджуся, що не туди повернув.
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15.03.2024 19:50 Відповісти
А чи є результат "роботи" НаЗк,чи тільки бла-бла-bla.
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13.03.2024 22:25 Відповісти
В країні крадуть мільйонами. І це під час війни. А про покарання щось не чутно. Хіба що он Дубинського оштрафували. Аж на 6800 грн. Ото вже він сміявся!
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13.03.2024 22:54 Відповісти
Аналогічно.

Ще витратився на адвоката і судові збори.
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14.03.2024 15:24 Відповісти
Там де Ситник ккд установи наближається до нуля, поц ще той.
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14.03.2024 00:02 Відповісти
 
 