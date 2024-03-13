Змінили підхід і перевіримо тих, кого раніше не перевіряли, - Ситник про роботу НАЗК

Велика кількість поданих декларацій публічних службовців не відобразяться на якості їхньої перевірки НАЗК.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав заступник голови НАЗК Артем Ситник.

"Це наратив, який намагаються просувати люди, які не до кінця зрозуміли, що ми змінили в підході до відбору та перевірок декларацій та презентували наприкінці минулого року. Насправді це не так просто зрозуміти широкому загалу та пояснити за годину брифінгу. Відтепер деякі речі, які робилися вручну, робляться автоматично. І ще одне – ми розділили неточні і недостовірні дані в деклараціях. Навіщо? Раніше, якщо в тебе була розбіжність на 10 гривень, уповноважена особа писала тобі запит. Ми це прибрали. І лишили поріг, який є для мінімальної адміністративної відповідальності. Якщо така невідповідність є, тоді декларація відбирається на повну перевірку", - пояснив Ситник.

Ще одна зміна. Раніше повна перевірка для декларацій посадовців, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, була обов’язковою. "Це означало, що ми починали перевірку з декларації президента і спускалися далі по ієрархії. Ресурсів вистачало на тисячу перевірок, бо ми робили запити на тему "а чому в тебе розбіжності на 10 гривень, ефективність таких перевірок була низькою. Коли ухвалювалися зміни до закону про відновлення декларування виключили положення про обов’язковість повних перевірок декларацій таких осіб", - пояснив заступник голови НАЗК.

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Це дозволило НАЗК використовувати ризикорієнтований підхід до перевірок, частиною якого є автоматизована перевірка декларацій.

Ситник наголосив, що йдеться не просто про звірку з реєстрами, як багато хто подумав.

"Всі декларації проходять логічний та арифметичний контроль і ті, що мають невисокий рейтинг ризику, проходять автоматизовану перевірку, а це близько 30 відсотків від поданих декларацій. Під час такої перевірки здійснюється звірка з реєстрами, застосовуються певні формули, у тому числі на встановлення ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів", - пояснив заступник голови НАЗК.

Це не значить, що після автоматизованої перевірки не може бути повної перевірки декларації. Такою підставою, наприклад, може стати отримання повідомлення, звернення про наявність можливого незадекларованого майна, у тому числі за кордоном. "Після початку війни багато хто вивозив активи, у тому числі готівку", - нагадав Ситник.

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"У того ж відомого одеського воєнкома декларація була більш-менш нормальною, а три вілли в Іспанії були куплені за готівку. І надані пояснення походження готівки – фіктивні договори позики, які мама, якій 80 років, підписала", - додав він.

Ситник додав, що ризикорієнтований підхід до відбору декларацій на повну перевірку дозволить зосередити увагу НАЗК на деклараціях з вищим рівнем ризикованості.

За його словами, таким чином перевірені будуть і ті, кого ніхто ніколи не перевіряв. Зокрема, керівники центральних та обласних державних органів, судді, прокурори, керівники держпідприємств.