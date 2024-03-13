Обстановка на Авдіївському напрямку надскладна. 3 ОШБр не дає окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони, - пресцентр бригади
Після виходу з Авдіївки та звільнення населеного пункту Красногорівка Третя окрема штурмова бригада продовжує нищити ворога на Авдіївського напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення бригади у телеграм-каналі.
"Станом на зараз на рахунку підрозділів бригади: понад 500 ліквідованих окупантів; до 20 ворожих броньованих машин і танків; ЗРК, артсистеми, САУ та значна кількість автотехніки росіян.
Так, за чисельністю втрат, противнику було завдано критичного ураження на рівні полку, але переважаючі кількісно збройні сили рф не відступають. Бойова обстановка залишається надскладною", - зазначають у бригаді.
Попри напружену ситуацію Третя штурмова продовжує стирати ворожу піхоту, відбивати штурми й не дозволяє окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони на Авдіївському напрямку.
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ІІІ-тя Штурмова - перфектна!
Андрій Білецький таки талановитий менелжер
І хто визначає найкращих і найгірших?
Може помиляюся, але складається враження що критерієм кращих та гірших підрозділів визначає кількість пресофіцерів підрозділу, тобто медійність.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/13/7446341/ Послы ЕС одобрили дополнительные €5 млрд для помощи Украине оружием на 2024 год