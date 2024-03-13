Обстановка на Авдіївському напрямку надскладна. 3 ОШБр не дає окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони, - пресцентр бригади

Після виходу з Авдіївки та звільнення населеного пункту Красногорівка Третя окрема штурмова бригада продовжує нищити ворога на Авдіївського напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення бригади у телеграм-каналі.

"Станом на зараз на рахунку підрозділів бригади: понад 500 ліквідованих окупантів; до 20 ворожих броньованих машин і танків; ЗРК, артсистеми, САУ та значна кількість автотехніки росіян.

Так, за чисельністю втрат, противнику було завдано критичного ураження на рівні полку, але переважаючі кількісно збройні сили рф не відступають. Бойова обстановка залишається надскладною", - зазначають у бригаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи 3-ї ОШБр вибили окупантів з Красногорівки на Донеччині

Попри напружену ситуацію Третя штурмова продовжує стирати ворожу піхоту, відбивати штурми й не дозволяє окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони на Авдіївському напрямку.