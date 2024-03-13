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Новини Війна
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Обстановка на Авдіївському напрямку надскладна. 3 ОШБр не дає окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони, - пресцентр бригади

авдіївка

Після виходу з Авдіївки та звільнення населеного пункту Красногорівка Третя окрема штурмова бригада продовжує нищити ворога на Авдіївського напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення бригади у телеграм-каналі

"Станом на зараз на рахунку підрозділів бригади: понад 500 ліквідованих окупантів; до 20 ворожих броньованих машин і танків; ЗРК, артсистеми, САУ та значна кількість автотехніки росіян.

Так, за чисельністю втрат, противнику було завдано критичного ураження на рівні полку, але переважаючі кількісно збройні сили рф не відступають. Бойова обстановка залишається надскладною", - зазначають у бригаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи 3-ї ОШБр вибили окупантів з Красногорівки на Донеччині

Попри напружену ситуацію Третя штурмова продовжує стирати ворожу піхоту, відбивати штурми й не дозволяє окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони на Авдіївському напрямку.

Автор: 

Авдіївка (2342) 3 Окрема штурмова бригада (453)


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Топ коментарі
+11
Дякуємо !

ІІІ-тя Штурмова - перфектна!

Андрій Білецький таки талановитий менелжер
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13.03.2024 17:28
+10
а ЗЕ сказав що дуже добе..
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13.03.2024 17:32
+7
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.03.2024 17:47
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Дякуємо !

ІІІ-тя Штурмова - перфектна!

Андрій Білецький таки талановитий менелжер
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13.03.2024 17:28 Відповісти
Так більше ж ніхто не воює
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13.03.2024 17:37 Відповісти
Дуст , там Дмитро Кухарчук , а Білецький в Києві разом з Боцманом .
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13.03.2024 19:41 Відповісти
А зелёный сказал, что все ок. Кому верить?
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13.03.2024 17:30 Відповісти
а ЗЕ сказав що дуже добе..
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13.03.2024 17:32 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.03.2024 17:47 Відповісти
Так чого ж твоя химера не допомагає? Погано скиглиш. Спробуй помолитись хмаринці, раптом поможе
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13.03.2024 21:12 Відповісти
Звичайно тримати оборону у чистому полі нашими війсковими смертельно - гнида все робить шоб якамога більше було знищено патріотів - це зараз. До повного вторгнення - розформуровував боьві бригади, зупиняв всі ракетні програми, оборонку. Невже ще залишились люди котрі не бачуть цього.
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13.03.2024 18:09 Відповісти
Теж не розумію, навіщо кидати найкращих на оборону у неукріпленому полі.
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13.03.2024 18:11 Відповісти
Может вы не в курсах, шо в оп-е завелся крот с погонялом "козырь, зеденок у него на поводке?
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13.03.2024 19:21 Відповісти
"Завівся?" По-перше, не кріт, а кроти, а по-друге, не "завівся", а прижився, обжився та щоденно обгризає корні українського дерева.
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13.03.2024 22:04 Відповісти
А кого кидати? Найгірших?
І хто визначає найкращих і найгірших?
Може помиляюся, але складається враження що критерієм кращих та гірших підрозділів визначає кількість пресофіцерів підрозділу, тобто медійність.
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13.03.2024 19:33 Відповісти
Надскладна ?((І що робиться?Схрестили пальці і думають,що пронесе?(((Гей,генерале Сирскій,якось реагуй.(((
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13.03.2024 18:36 Відповісти
19:33

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/13/7446341/ Послы ЕС одобрили дополнительные €5 млрд для помощи Украине оружием на 2024 год
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13.03.2024 19:38 Відповісти
а можна так - сначала деньги ,а потом одобрять ?
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13.03.2024 19:40 Відповісти
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13.03.2024 19:38 Відповісти
верь Вовке
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13.03.2024 19:42 Відповісти
Маляр сказала что про Патриоты это брехня
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13.03.2024 19:43 Відповісти
А Маляр у Зельоних хто? Вона і Залужного критикувала, а рішення Бубочки назвала правильним. Зельоні праві, а партнери як завжди брешуть. От з приходом актора-самоучки як почали брехати, так і до тепер не заспокоються ніяк. Хуже Скабєєвой!
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13.03.2024 20:34 Відповісти
Слово ,, сверхсложная,, похоже о многом говорит.
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13.03.2024 23:02 Відповісти
Время просрали теперь рой окопы под обстрелами.
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13.03.2024 23:33 Відповісти
 
 