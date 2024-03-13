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Новини
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Фіцо заявив, що не змінить думки щодо війни в Україні й закликав до мирних переговорів

фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не змінить своєї думки щодо війни в Україні, як цього хоче його чеський колега Петр Фіала. Раніше Прага ініціювала призупинення двосторонніх урядових консультацій через "розбіжності в поглядах" на ключові питання зовнішньої політики.

Про це він сказав в інтерв’ю словацькому телеканалу TA3, яке цитує інформагентство ČTK, повідомляє Цензор.НЕТ.

Коментуючи рішення Чехії призупинити міжурядові консультації зі Словаччиною, Фіцо заявив: "Ні мене завтра тут не буде, ні пана Фіали завтра тут не буде, яка з цього користь?"

Він висловив обурення критикою у свій бік, назвавши її "речами, які не належать до нормальної, сучасної дипломатичної лексики".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президентка Словаччини Чапутова розкритикувала Фіцо: Черпає натхнення від Орбана

Водночас Фіцо запевнив, що йому небайдужі чесько-словацькі відносини: "Відносини між чехами й словаками є занадто цінною річчю, щоб хтось утилітарний з якихось вузьких політичних міркувань ставив їх під загрозу".

Прем'єр Словаччини зауважив, що його уряд продовжуватиме суверенну зовнішню політику.

На думку Фіцо, Україна, яка вже понад два роки протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, потребує "припинення вогню і мирних переговорів".

Минулого тижня у відповідь на рішення чеського уряду призупинити спільні переговори з його кабінетом Фіцо заявив, що чеський уряд вирішив поставити під загрозу словацько-чеські відносини лише тому, що він зацікавлений у підтримці війни в Україні, в той час, як словацький уряд відкрито говорить про мир.

Читайте також: У Словаччині відбувся кількатисячний мітинг проти політики уряду Фіцо та на підтримку України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Словаччина (1113) Чехія (1651) Фіцо Роберт (216) Фіала Петр (106)


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Топ коментарі
+34
Фицо, мы помним 1968 год, но готовы на компромисс- отдать Ху#лу только Словакию.
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13.03.2024 17:28
+32
Ці хлопці не який там Фіцо чи папа Франціско.
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13.03.2024 17:33
+17
Кого закликав?
На яких умовах?
Невже закликав ***** дотримуватись міжнародного права та вивести війська з українських територій, а потім вже - переговори?
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13.03.2024 17:30
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Фицо, мы помним 1968 год, но готовы на компромисс- отдать Ху#лу только Словакию.
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13.03.2024 17:28 Відповісти
Ні,краще самого фіцу віддати *****.
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13.03.2024 18:08 Відповісти
а більшість словенско і не проти цього,щоб ви не сумнівалися.....
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13.03.2024 18:08 Відповісти
словенскі - ні. Словацькі виборці? А які зараз демонстрації йдуть проти Фіцо...
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13.03.2024 18:31 Відповісти
невже в Англії (де Оксфорд) не знають що словенско це самоназва словаків? проти Фіцо мітингує кілька тисяч,а за Фіцо мільйони словенско...
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13.03.2024 19:14 Відповісти
Головне, щоб він пам'ятав 1968 рік, а ****** Орбан - 1956.
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13.03.2024 18:27 Відповісти
Фицо с удовольствием бы повторил 1968
А Орбан - 1956
Чтобы обеспечить себе ВЕЧНОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО
С помощью чекистов
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13.03.2024 19:02 Відповісти
Кого закликав?
На яких умовах?
Невже закликав ***** дотримуватись міжнародного права та вивести війська з українських територій, а потім вже - переговори?
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13.03.2024 17:30 Відповісти
Ви задаєте вбивчі запитання! 😊 Як викладач на екзамені останньому двієчнику! Ви його промто валите! 😊 Ну Ви ж розумієте, що Фіцо насправді просто несе лику нісенітницю, розраховану на свій електорат, який очевидно не надто розумний, бо інакше не голосував би за його політсилу.
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13.03.2024 17:45 Відповісти
Сідіт мілай на крильце
С вираженьєм на ліце фіце.
Вилажаєт то фіцо
Чєм садятся на крильцо! (с)
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13.03.2024 17:30 Відповісти
Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере. (с)
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13.03.2024 17:39 Відповісти
Як можна змінити те, чого не існує? Фіцо тупо виконує наказ. Він повністю керований з москви.
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13.03.2024 17:30 Відповісти
І за маржу на газах.
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13.03.2024 18:06 Відповісти
Так пускай идёт и переговаривает , скем угодно !
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13.03.2024 17:31 Відповісти
Комуняцкая фсбшная гнида. Для которой капитуляция - это типа мир. орбан, папа, фицо - фсбшные однояйцевые близнецы с одной методичкой на всех
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13.03.2024 17:31 Відповісти
Впоротий ******** згинь з ефіру і не порти нерви.
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13.03.2024 17:31 Відповісти
... в той час як словацький уряд тупий путінський дуполиз.
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13.03.2024 17:32 Відповісти
Ці хлопці не який там Фіцо чи папа Франціско.
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13.03.2024 17:33 Відповісти
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13.03.2024 17:35 Відповісти
дякуємо, хлопці !!!!
це круто !
ні, це реально круто !!!

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13.03.2024 17:36 Відповісти
фіца, у вас нещасні випадки на газогоні були ?
що, ні ?
будуть !!!
нада, фіца! нада !

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13.03.2024 17:34 Відповісти
+++
К 13-ти одобрившим и я присоединяюсь.
Потом, когда реверс газа понадобится, будем лапу сосать. А так, да, выстрелить не в ногу, а прямо в яй. пах, себе
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13.03.2024 20:05 Відповісти
Україна цю зиму пережила на власному газі
как-то так
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13.03.2024 20:25 Відповісти
глобальне потепління !
не чув ?

раніше були морози - 20 градусів.
а зараз де ?
ото ж

тебе дорофеев опьять не свезло вонючий газ продати
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13.03.2024 20:45 Відповісти
Вонючий газ мы у кацапов не берём. Через Словакию, реверсом шел газ с молекулами демократии. Ща и его не будет. Газ Шуфрича и Злочевского лучше.
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13.03.2024 21:07 Відповісти
своє не пахне, щонайменше.

і не варто нас шантажувати тією фіцою.
кажуть люди, що їхні зузани то повне гівн..о
чехи роблять кращі
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14.03.2024 00:31 Відповісти
фіцо - півложки дьогтю в бочці меду! орбан - ще 1/2 ложки
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13.03.2024 17:35 Відповісти
Ні один ні другий нічого не вирішують, бо сидять на дотаціях ЄС. Просто їх дешево купив пиня, але це лише для понтів - не для діла. Дешеві шлюхи так сказати пси їдять.
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13.03.2024 17:38 Відповісти
овнюки, сер !

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13.03.2024 17:39 Відповісти
На його думку ***** взагалі, може хоч кожен день її підтверджувати
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13.03.2024 17:36 Відповісти
Лікар показує колезі яку-небудь гидку та смердючу виразку зі словами "Гляньте, колего, який цікавий випадок!"
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13.03.2024 17:36 Відповісти
Ну, цього поца ***** вже давно купило, воно й до цього було лайном мазане. Його політична кар'єра була брудною завжди, тому можна не дивуватись таким заявам.
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13.03.2024 17:37 Відповісти
Тим часом русня вже стягує на фронт відвертий металобрухт https://www.youtube.com/watch?v=LLSKs6lA57Y
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13.03.2024 17:37 Відповісти
це не металобрухт !
це - іржа !
вам кожен циган скаже

.
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13.03.2024 19:01 Відповісти
фица, чи як там тебе, а що, Україна воюе с Словаччиною? Ні? Так якого дідька ти розкукурікався, півник ***********?
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13.03.2024 17:39 Відповісти
Просто пішов на йух...фіца грьобана.
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13.03.2024 17:42 Відповісти
Ну - шо тут скажеш - він таким ишов на вибори - таким і залишився
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13.03.2024 17:44 Відповісти
...орбан ,фіцо є дуполизи пуйла
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13.03.2024 17:49 Відповісти
Яка гидка рязанська морда в цього Фіци
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13.03.2024 17:54 Відповісти
Коли фіці кадировець засадить як вівці
от тоді хай волає про
пєрєгавори
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13.03.2024 18:06 Відповісти
Мабудь є у словацькій мові аналог "Йди нах*й!"...
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13.03.2024 18:08 Відповісти
Понятное дело
Ты же не дурак
Ты же давно в ФСБ
Знаешь,что с тобой там сделают
Если ты приказ не выполнишь
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13.03.2024 18:08 Відповісти
Немає чому дивуватися,як казав колись Льонька Кучма: це ж уже все було! Коли Гітлер знищував Чехословаччину....словаки її зрадили і там з"явився пастор Тісо,мадяри відірвали собі південь Чехословаччини,а уродзоні Тешинську область. Зрадниками і шакалами були і зараз є,бачимо на прикладі України....
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13.03.2024 18:16 Відповісти
Людина, яка заявляє що не змінить свою точку зору,це звичайний глупець.життя не бачив
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13.03.2024 18:28 Відповісти
Щось та істота розФіцалася останнім часом. Треба щоб ЄС ''фінансову вуздечку'' вкоротив.
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13.03.2024 18:28 Відповісти
Всі хто не називає рашистів агресором,на гачку у кремля,така риторика була й у вовочки бонетряпки!
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13.03.2024 18:31 Відповісти
Чи коли гітлер спочатку захопив Чехію , а тільки потім Словатчину, чи коли сралін захопив спочатку Словатчину , а потім Чехію . Чи коли брежнєв ввів танки в Прагу , а потім словака Дубчика заарештував , то в рамках цього ніяких словако-чешських стосунків не могло існсувати від слова зовсім ... Тому мудрецу Фіало ніколи не домовиться з демогогом фіцо . Бо Фіало знає історію и прогнозує майбутнє в якому такі як фіцо в котрий раз доведуть й словаків й чехів до того стану , що не буде а ні Чехії , а не Словатчини ...
Приклад фіцу , приклад орбана є найбільш яскравою демонстрацією того , що до справжньої демократії й свободи кожна нація повинна йще рости й рости . Навіть у Євпропі -- що тоді казати про мусульман чи червонодупих , в яких навіть нації йще не зформувалися . Саме через це я вважаю презедентську інституцію абсолютним анахронізмом й це не зовнє , а в мизках українців , бо за 6 каденцій не було жодного "гетьмана" , що заслужив 2-й термін , й жодного мешканця Банкової не було такого, який би був крайщий за попереднього й він туди потрапив без чергового Майдану . Й коли кожний активний виборець називає свого обранця "гетьманом" це тільки для його особисто це звучить комплементарно , а еле обізнанний індивід знає , що то ностальгія по більш примітивним часам й вкрай спрощенним відносинам . Як співав один московський бард :
"ібо там где взошлі вожді ,
ми нє народа , а плємя"
А я за управителів, яких можливо було змінювати як брудну гарчірку , бо вони за рідким вінятком бруднійші за ганчірку . Й цього мудака поточного обрали , бо здавався , що він не такий брудний й запляманий попереднім досвітом в політиці . "Нофіє ліца"як то казав Міхо Святий ...
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13.03.2024 19:04 Відповісти
Але в дійсності виявилося , що далеко не усе , що має "новий фейс" не смердить як лайно на мухосранський параші . Виявилося , що старе й попереднє в рази крайще , й професійнійше ...
Виявилося , що недорозвинуте суспільство рідко обирає лідером , крайщого за себе, в випадку орбана , фіцо й фофана -- рівно такого невігласа й нарциса , як само й є .
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13.03.2024 19:14 Відповісти
Ееее… Фіцо премʼєр міністр вабщєта. Президентом там являється така собі Сюзанна Чапутова.
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13.03.2024 20:29 Відповісти
Так й орбан "лише" премьер . Й саме тому в Угорщині й в Словатчині влада може змінитися кожну хвилину , бо усі уряди вони коаліційні . В парламентский системі , де президенти лише паркенті особи там існує кожну мить зворотній зв"язок між виконавчою владою й громадянським суспільством .
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14.03.2024 10:49 Відповісти
потому-что не сможет с ****** пилить баблос на газе...
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13.03.2024 19:17 Відповісти
Думка дегенерата у вільному суспільстві не має значення. Для чого так надувати Щоки ???
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13.03.2024 19:34 Відповісти
Собака Фіцо не має ніякої ДУМКИ.
Він знає тільки миску.
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13.03.2024 19:41 Відповісти
Да и *** с ним.
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13.03.2024 19:54 Відповісти
Свободу Русинській Народній Республіці!
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13.03.2024 19:57 Відповісти
Українській владі потрібно перебрати досвід хунгарів і почати кампанію про автономію русинів в Словакіі. Знаю, що русинську культуру в Словакіі принижують, а мова під забороною.
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13.03.2024 19:59 Відповісти
мерзкий,поганый ***** лёгший под *****!тьфу!
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13.03.2024 19:59 Відповісти
Go away russian pig!
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13.03.2024 20:30 Відповісти
ПШНХЙ, кацап. Водкі нєт!
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13.03.2024 20:31 Відповісти
Загинув віце-президент компанії "Лукойл" Віталій Робертус - ймовірно від удару по Нижньогородському НПЗ
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13.03.2024 20:43 Відповісти
Так ведь идут жешь мирные переговоры, идут! Шо опять не так?! Мирнее представить себе просто невозможно. От же ********, как до столба!
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13.03.2024 21:55 Відповісти
Этот ***** хорошо бабосы отрабатывает. ***** его очень хвалит.
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13.03.2024 23:34 Відповісти
Гнида словацька, мерзота під ху*лом повзає, відповідатиме за все зло❗️❗️❗️🤮🤮🤮
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14.03.2024 08:05 Відповісти
срати хотів на фіцо і на його думку
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14.03.2024 15:27 Відповісти
 
 