Фіцо заявив, що не змінить думки щодо війни в Україні й закликав до мирних переговорів

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не змінить своєї думки щодо війни в Україні, як цього хоче його чеський колега Петр Фіала. Раніше Прага ініціювала призупинення двосторонніх урядових консультацій через "розбіжності в поглядах" на ключові питання зовнішньої політики.

Про це він сказав в інтерв’ю словацькому телеканалу TA3, яке цитує інформагентство ČTK, повідомляє Цензор.НЕТ.

Коментуючи рішення Чехії призупинити міжурядові консультації зі Словаччиною, Фіцо заявив: "Ні мене завтра тут не буде, ні пана Фіали завтра тут не буде, яка з цього користь?"

Він висловив обурення критикою у свій бік, назвавши її "речами, які не належать до нормальної, сучасної дипломатичної лексики".

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Водночас Фіцо запевнив, що йому небайдужі чесько-словацькі відносини: "Відносини між чехами й словаками є занадто цінною річчю, щоб хтось утилітарний з якихось вузьких політичних міркувань ставив їх під загрозу".

Прем'єр Словаччини зауважив, що його уряд продовжуватиме суверенну зовнішню політику.

На думку Фіцо, Україна, яка вже понад два роки протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, потребує "припинення вогню і мирних переговорів".

Минулого тижня у відповідь на рішення чеського уряду призупинити спільні переговори з його кабінетом Фіцо заявив, що чеський уряд вирішив поставити під загрозу словацько-чеські відносини лише тому, що він зацікавлений у підтримці війни в Україні, в той час, як словацький уряд відкрито говорить про мир.

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