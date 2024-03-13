Фіцо заявив, що не змінить думки щодо війни в Україні й закликав до мирних переговорів
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не змінить своєї думки щодо війни в Україні, як цього хоче його чеський колега Петр Фіала. Раніше Прага ініціювала призупинення двосторонніх урядових консультацій через "розбіжності в поглядах" на ключові питання зовнішньої політики.
Про це він сказав в інтерв’ю словацькому телеканалу TA3, яке цитує інформагентство ČTK, повідомляє Цензор.НЕТ.
Коментуючи рішення Чехії призупинити міжурядові консультації зі Словаччиною, Фіцо заявив: "Ні мене завтра тут не буде, ні пана Фіали завтра тут не буде, яка з цього користь?"
Він висловив обурення критикою у свій бік, назвавши її "речами, які не належать до нормальної, сучасної дипломатичної лексики".
Водночас Фіцо запевнив, що йому небайдужі чесько-словацькі відносини: "Відносини між чехами й словаками є занадто цінною річчю, щоб хтось утилітарний з якихось вузьких політичних міркувань ставив їх під загрозу".
Прем'єр Словаччини зауважив, що його уряд продовжуватиме суверенну зовнішню політику.
На думку Фіцо, Україна, яка вже понад два роки протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, потребує "припинення вогню і мирних переговорів".
Минулого тижня у відповідь на рішення чеського уряду призупинити спільні переговори з його кабінетом Фіцо заявив, що чеський уряд вирішив поставити під загрозу словацько-чеські відносини лише тому, що він зацікавлений у підтримці війни в Україні, в той час, як словацький уряд відкрито говорить про мир.
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******Орбан - 1956.
А Орбан - 1956
Чтобы обеспечить себе ВЕЧНОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО
С помощью чекистов
На яких умовах?
Невже закликав ***** дотримуватись міжнародного права та вивести війська з українських територій, а потім вже - переговори?
С вираженьєм на
ліцефіце.
Вилажаєт то фіцо
Чєм садятся на крильцо! (с)
це круто !
ні, це реально круто !!!
що, ні ?
будуть !!!
нада, фіца! нада !
К 13-ти одобрившим и я присоединяюсь.
Потом, когда реверс газа понадобится, будем лапу сосать. А так, да, выстрелить не в ногу, а прямо в яй. пах, себе
как-то так
не чув ?
раніше були морози - 20 градусів.
а зараз де ?
ото ж
тебе дорофеев опьять не свезло вонючий газ продати
і не варто нас шантажувати тією фіцою.
кажуть люди, що їхні зузани то повне гівн..о
чехи роблять кращі
це - іржа !
вам кожен циган скаже
.
от тоді хай волає про
пєрєгавори
Ты же не дурак
Ты же давно в ФСБ
Знаешь,что с тобой там сделают
Если ты приказ не выполнишь
Приклад фіцу , приклад орбана є найбільш яскравою демонстрацією того , що до справжньої демократії й свободи кожна нація повинна йще рости й рости . Навіть у Євпропі -- що тоді казати про мусульман чи червонодупих , в яких навіть нації йще не зформувалися . Саме через це я вважаю презедентську інституцію абсолютним анахронізмом й це не зовнє , а в мизках українців , бо за 6 каденцій не було жодного "гетьмана" , що заслужив 2-й термін , й жодного мешканця Банкової не було такого, який би був крайщий за попереднього й він туди потрапив без чергового Майдану . Й коли кожний активний виборець називає свого обранця "гетьманом" це тільки для його особисто це звучить комплементарно , а еле обізнанний індивід знає , що то ностальгія по більш примітивним часам й вкрай спрощенним відносинам . Як співав один московський бард :
"ібо там где взошлі вожді ,
ми нє народа , а плємя"
А я за управителів, яких можливо було змінювати як брудну гарчірку , бо вони за рідким вінятком бруднійші за ганчірку . Й цього мудака поточного обрали , бо здавався , що він не такий брудний й запляманий попереднім досвітом в політиці . "Нофіє ліца"як то казав Міхо Святий ...
Виявилося , що недорозвинуте суспільство рідко обирає лідером , крайщого за себе, в випадку орбана , фіцо й фофана -- рівно такого невігласа й нарциса , як само й є .
Він знає тільки миску.