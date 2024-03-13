Молдова надаватиме всю можливу допомогу Україні у її протистоянні агресії РФ, - міністр Попшой

Молдова дякує українцям, які протистоять російській агресії та обіцяє "всю можливу допомогу" Україні і надалі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Молдови Міхей Попшой на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже дякую громадянам України від імені всього населення Молдови за той мир і стабільність, який ми маємо в Молдові. І ми будемо продовжувати надавати всю можливу допомогу, незважаючи на наші скромні ресурси", - сказав Попшой.

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Також він пообіцяв прихисток всім українцям, які переїхали в Молдову.

Попшой сказав, що завдяки українцям у республіці сьогодні мир, попри те, що Кремль постійно хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові та завадити їй потрапити в ЄС.

"Я хочу наголосити на підтримці Республіки Молдова засудження воєнних злочинів", - сказав глава МЗС.

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