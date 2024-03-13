Молдова надаватиме всю можливу допомогу Україні у її протистоянні агресії РФ, - міністр Попшой
Молдова дякує українцям, які протистоять російській агресії та обіцяє "всю можливу допомогу" Україні і надалі.
Про це повідомив міністр закордонних справ Молдови Міхей Попшой на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже дякую громадянам України від імені всього населення Молдови за той мир і стабільність, який ми маємо в Молдові. І ми будемо продовжувати надавати всю можливу допомогу, незважаючи на наші скромні ресурси", - сказав Попшой.
Також він пообіцяв прихисток всім українцям, які переїхали в Молдову.
Попшой сказав, що завдяки українцям у республіці сьогодні мир, попри те, що Кремль постійно хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові та завадити їй потрапити в ЄС.
"Я хочу наголосити на підтримці Республіки Молдова засудження воєнних злочинів", - сказав глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І найменше, що б їм хотілось, так це воювати!
Чи Ви вважаєте, що погранці в Молдові дійсно тупі?
Это уровень параши.
Відтак, допоки я не побачу доказів твоєї позиції, реальних аргументів, доти буду вважати рашистським серуном в коментах саме тебе. Причому абсолютно заслуженно.
Тільки цей серун, так як він рашистський, з відповідним рівнем IQ, не догоняє, що це якраз аргумент ПРОТИ його позиції, бо свідчить про адекватну роботу молдовських погранців, а відтак про відсутність перевезень рашистів до військового контингенту у так завному "Придністров'ї".
Тож продовжуй навалювати далі.
ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ 2024: У российского контингента "миротворцев" в Приднестровье, где не происходит ротации и обеспечения, незаконно появились виды вооружения, которых эти силы ранее не имели. Как сообщает "Европейская правда", об этом официально заявила молдавская сторона на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) 18 января, в которую формально входят представители Кишинева, Тирасполя, а также Москвы и Киева (на практике украинские представители вышли из ОКК). https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/01/19/7177782/
Давай- продовжуй, щоби всі бачили твій рівень аргументації, а відповідно і твоїх здібностей.
До речі - аргументів на підтримку твоєї точки зору я так і не побачив - саме пустопорожне балабольство.
Відтак йдеш за російським флагманом!
Я-то думаю, чому такий низький рівень інтелекту в тебе, а ти, виявляється, сиделець!
Тоді рот закрий, бо гівном несе шопіпець!
Параша- это здесь название твоей сраной свинособакии.
І ти, ******** парашна, будеш молити Уераїнців про допомогу, але завжи будеш отримувати лише за щоку!
Пшов нах, русня смердяча!
На щось більше в тебе здібностей нема!
Але ти не переживай - для такої русні як ти такий рівень є нормальним, і середньостатистичним.
Тож продовжуй його підтверджувати.
https://newsmaker.md/rus/novosti/byvshego-naemnika-chvk-vagner-ne-pustili-v-moldovu-on-ehal-k-drugu-v-pridnestrove/ https://newsmaker.md/rus/novosti/byvshego-naemnika-chvk-vagner-ne-pustili-v-moldovu-on-ehal-k-drugu-v-pridnestrove/
Хоть ты и не хамишь, как предыдущий парниша, но мы с тобой уже пересекались здесь как-то, и тебе грех утверждать (как он тут пытался жидко насрать), что я пишу хоть что-то, чего не понимаю или не знаю (в сотни раз больше того, что здесь кратко, за недостатком времени излагаю). И, кстати, в Молдове я бываю постоянно и даже во время войны как минимум несколько раз в году. По делам...
Это чтобы вина местного попить и не сразу за руль...
Так Пшольц зайявив, що таураси - це не можлива допомога.