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Новини Війна
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Молдова надаватиме всю можливу допомогу Україні у її протистоянні агресії РФ, - міністр Попшой

молдова,україна

Молдова дякує українцям, які протистоять російській агресії та обіцяє "всю можливу допомогу" Україні і надалі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Молдови Міхей Попшой на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже дякую громадянам України від імені всього населення Молдови за той мир і стабільність, який ми маємо в Молдові. І ми будемо продовжувати надавати всю можливу допомогу, незважаючи на наші скромні ресурси", - сказав Попшой.

Читайте також: Україна міцно захищатиме мир та спокій Молдови, - Кулеба

Також він пообіцяв прихисток всім українцям, які переїхали в Молдову.

Попшой сказав, що завдяки українцям у республіці сьогодні мир, попри те, що Кремль постійно хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові та завадити їй потрапити в ЄС.

"Я хочу наголосити на підтримці Республіки Молдова засудження воєнних злочинів", - сказав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова хоче вступити до ЄС до 2030 року

МЗС (4165) Молдова (2086)


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Топ коментарі
+2
Звідки у них **********.Склади знаходяться у придністровьі.
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13.03.2024 18:32
+2
начни с єтой новости ну и вообще ресурс почитай для понимания ситуации в стране

https://newsmaker.md/rus/novosti/byvshego-naemnika-chvk-vagner-ne-pustili-v-moldovu-on-ehal-k-drugu-v-pridnestrove/ https://newsmaker.md/rus/novosti/byvshego-naemnika-chvk-vagner-ne-pustili-v-moldovu-on-ehal-k-drugu-v-pridnestrove/

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13.03.2024 19:23
+1
Харчі можуть постачати та шити форму. Зброї у них дійсно не має.
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13.03.2024 18:35
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Передайте ********** і зброю. Чи вся допомога то слова?
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13.03.2024 18:18 Відповісти
Звідки у них **********.Склади знаходяться у придністровьі.
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13.03.2024 18:32 Відповісти
Харчі можуть постачати та шити форму. Зброї у них дійсно не має.
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13.03.2024 18:35 Відповісти
які харчі? яблука та чорнослив?
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13.03.2024 19:19 Відповісти
Осталось только уточнить, кто до сих пор пропускает свинособак в оккупированную парашей часть Молдовы.
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13.03.2024 18:44 Відповісти
Там багато з цих солдат мають місцеву прописку, і громадянство щонайменше двох держав.

І найменше, що б їм хотілось, так це воювати!
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13.03.2024 18:58 Відповісти
Речь о парашниках, а не о местном скоте.
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13.03.2024 19:05 Відповісти
А звідки у Вас дані, що їх якось привозять туди?
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13.03.2024 19:12 Відповісти
Росіяни ("туристи") спокійно можуть приїзджати в придністров'є через Молдову, наскільки відомо.
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13.03.2024 19:25 Відповісти
Не забувайте про обмежений строк перебування туристів на території Молдови, і ретельні перевірки на кордоні!
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13.03.2024 19:33 Відповісти
90 днів за 180 макс? Ну так можна ротацію робити, а хтось може і залишитися на скільки завгодно у неконтрольованому регіоні, потім поставлять заборону на в'їзд у Молдову, коли вирішить повернутися через рік чи два наприклад.
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13.03.2024 19:45 Відповісти
Чому Ви приділяєте увагу одному моєму аргументу, і повністю ігноруєте другий?

Чи Ви вважаєте, що погранці в Молдові дійсно тупі?
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13.03.2024 19:55 Відповісти
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13.03.2024 21:07 Відповісти
Це максимально інформативний коментар, на який Ви здатні?
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13.03.2024 21:12 Відповісти
Я намекнул недостаточно понятно???
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13.03.2024 21:37 Відповісти
Ты ни на что не намекнул, ты просто продемонстрировал свой уровень.
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13.03.2024 22:29 Відповісти
Твой уровень ясен абсолютно- насрать здесь в ответ на чужой коммент.
Это уровень параши.
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14.03.2024 07:32 Відповісти
Рівень параши - це не навести жодних аргументів у підтвердження своїх слів, натомість перейти на образи того, хто такі аргументи наводить. І це якраз твоя тактика.

Відтак, допоки я не побачу доказів твоєї позиції, реальних аргументів, доти буду вважати рашистським серуном в коментах саме тебе. Причому абсолютно заслуженно.
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14.03.2024 07:53 Відповісти
Раз уж ты так возбудился насчёт своей параши, лови 1 факт. Один Шпили-Вили недавно прилетел в Кишинёв из Еревана. У него был почти новый парашный паспорт с "пмр"-овской серией, и он типа из Тирасполя и туда сразу поедет. В этом паспорте не было штампов о въезде в Молдову. Погранец спросил, как он раньше ездил "к себе домой". Тот сказал, что до "СВО" ездил через Украину, а потом никак. Тот его до старшего отвёл, а тот сам из Тирасполя. Спросил Шпили, где он "живёт", и тот поплыл. В результате Шпили отправился назад в Ереван. Или тебе ещё написать, как Гушан к себе в имение вилковское ездит и через какой наш КП, и как все там на цирлах с 2-х сторон границы стоят? Поверь мне, я знаю на этот счёт в сотни раз больше, чем тебе здесь пишу, а ты простой парашный говномут.
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14.03.2024 08:20 Відповісти
Ну накінець-то хоч якійсь аргумент від рашистського серуна в коментах.

Тільки цей серун, так як він рашистський, з відповідним рівнем IQ, не догоняє, що це якраз аргумент ПРОТИ його позиції, бо свідчить про адекватну роботу молдовських погранців, а відтак про відсутність перевезень рашистів до військового контингенту у так завному "Придністров'ї".

Тож продовжуй навалювати далі.
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14.03.2024 08:24 Відповісти
Лови ещё, раз ты жиденько обосрался уже разок и подумай остатками своих куриных мозгов "ОТКУДА".

ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ 2024: У российского контингента "миротворцев" в Приднестровье, где не происходит ротации и обеспечения, незаконно появились виды вооружения, которых эти силы ранее не имели. Как сообщает "Европейская правда", об этом официально заявила молдавская сторона на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) 18 января, в которую формально входят представители Кишинева, Тирасполя, а также Москвы и Киева (на практике украинские представители вышли из ОКК). https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/01/19/7177782/
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14.03.2024 08:26 Відповісти
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14.03.2024 08:53 Відповісти
Ну ты и тупой. Я тебе привёл пример как одного ДЕПОРТИРОВАЛИ, а есть ещё сотни примеров как ПРОПУСТИЛИ.
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14.03.2024 08:28 Відповісти
Тобто - ти у якості доказу наводиш приклад, який суперечить твоїй позиції, і підтверджує позицію твого опонента, а тупий, по-твоєму, саме твій співрозмовник, а не ти - я правільно зрозумів? Типовий ефект Даннінга-Крюгера!

Давай- продовжуй, щоби всі бачили твій рівень аргументації, а відповідно і твоїх здібностей.

До речі - аргументів на підтримку твоєї точки зору я так і не побачив - саме пустопорожне балабольство.
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14.03.2024 08:45 Відповісти
Я тебя долбоё#а не собираюсь дальше здесь убеждать, что ты долбоё#, т.к. долбоё#а никто не убедит в том, что он долбоё#. Ты просил конкретные факты, я тебе уже 3 их привёл, ты 3 раза жидко обосрался и по существу ничего возразить мне не можешь. А это значит, ты ещё и говномут.
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14.03.2024 08:50 Відповісти
Тільки такий обдовбаний, як ти, може вважати ОЦЕЙ мем, наведений тобою, аргументом!

Відтак йдеш за російським флагманом!

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14.03.2024 18:41 Відповісти
НАХ сходи ещё раз. Я ниже адекватному человеку всё ответил, а тебе место возле твоей параши.
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14.03.2024 18:43 Відповісти
О - вже тюремний сленг пішов.

Я-то думаю, чому такий низький рівень інтелекту в тебе, а ти, виявляється, сиделець!

Тоді рот закрий, бо гівном несе шопіпець!
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14.03.2024 18:51 Відповісти
Ну ты и тупой, каждый раз ржу с тебя всё сильнее.
Параша- это здесь название твоей сраной свинособакии.
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14.03.2024 19:11 Відповісти
Намотай собі на вус - Україна була, є, і буде, а твоя московія розвалиться!

І ти, ******** парашна, будеш молити Уераїнців про допомогу, але завжи будеш отримувати лише за щоку!

Пшов нах, русня смердяча!
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14.03.2024 19:14 Відповісти
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14.03.2024 19:23 Відповісти
Та всі вже зрозуміли, що на публікації таких мемчиків твій інтелект закінчується - рівень 7-річної дитини, або ж парашної сучки, якщо йдеться про дорослого сидельця, як ото ти.

На щось більше в тебе здібностей нема!

Але ти не переживай - для такої русні як ти такий рівень є нормальним, і середньостатистичним.

Тож продовжуй його підтверджувати.
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14.03.2024 19:40 Відповісти
Посмотри на себя, чмо.
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14.03.2024 21:31 Відповісти
А теперь смени аватарку, дебил.
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14.03.2024 21:32 Відповісти
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14.03.2024 21:34 Відповісти
начни с єтой новости ну и вообще ресурс почитай для понимания ситуации в стране

https://newsmaker.md/rus/novosti/byvshego-naemnika-chvk-vagner-ne-pustili-v-moldovu-on-ehal-k-drugu-v-pridnestrove/ https://newsmaker.md/rus/novosti/byvshego-naemnika-chvk-vagner-ne-pustili-v-moldovu-on-ehal-k-drugu-v-pridnestrove/

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13.03.2024 19:23 Відповісти
Поучи отца е-баста...
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13.03.2024 21:05 Відповісти
от ти ж притомний чел, чого срач розводиш? Є суть речей, а є форма. Ти можеш бути правий по суті, але коли клеїш ярлик "кацап" на співрозмовника це повністю нівелює сенс твоїх слів, навіть якщо вони розумні і правильні. Якщо ти добре, як я бачу, обізнаний в справах, то розумієш що Санду перший притомний Президент Молдови, але ж є ще декілька владних ешелонів, де засіли кроти, колаборанти, русофіли та інше лайно. Це клацанням пальців не виправити(Україна приклад). А стосовно "пемеер" то тут українська корупція добрий їй помічник завжди була. Чи перед Гущаном "на цирах стоять" не тому що він добре "засіває"? І так стосовнео всього! Еволюція це процес розтягнутий в часі, ти точно не станеш заперечувати що держава Молдови еволюціонує
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14.03.2024 11:38 Відповісти
Я знаю ситуацию и в Молдове, и в её оккупированной части много лет из первых рук и не тебе меня здесь учить, хоть за последнюю фразу ты и получил от меня заслуженный лайк.
Хоть ты и не хамишь, как предыдущий парниша, но мы с тобой уже пересекались здесь как-то, и тебе грех утверждать (как он тут пытался жидко насрать), что я пишу хоть что-то, чего не понимаю или не знаю (в сотни раз больше того, что здесь кратко, за недостатком времени излагаю). И, кстати, в Молдове я бываю постоянно и даже во время войны как минимум несколько раз в году. По делам...
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14.03.2024 15:53 Відповісти
я тож регулярно, и сейчас, бываю в Молдове и общаюсь с многочисленной ватой ... я помню мы уже обсуждали тему "Гущана"... и уверен, ты в теме, как там всё зыбко и мутно в пользу кацапов...приход Речана улучшил ситуацию, но там все сильно загнило и сейчас даже положительные тенденции уже играют в плюс...а для кардинальной смены нужно время
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14.03.2024 16:01 Відповісти
Да, там особенно в Бельцах шатают, это не считая Гагаузии и т.п. ватного дерьма.
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14.03.2024 16:40 Відповісти
Не по теме. Я был спецом в Тирасполе, когда там "капсулу времени" вскрывали в 100-летие октябрьского переворота. Что-то среднее между плохим цирком и хорошим зоопарком. Я там сделал кучу качественных и прелестных фото и видео, иллюстирующих весь этот е#анарий изнутри и ту степень деградации, которую прошёл этот несчастный "народец".
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14.03.2024 16:48 Відповісти
ну, тут ты выиграл, я только до КПП за Анени Ной в сторону Бендери доехал, дальше не рискнул))
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15.03.2024 12:44 Відповісти
Это было в 2017-м. С 2022-го я в пмру ни ногой. Но дорога Мамалыга-Единец-Бельцы-Кишинёв-Н.Анены знакома уже давно. Или мимо Кишинёва через Крикова.
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15.03.2024 13:27 Відповісти
Кстати, в Пуркарах не был? Очень рекомендую на 2 ночи как минимум.
Это чтобы вина местного попить и не сразу за руль...
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15.03.2024 20:28 Відповісти
Об этом я ему здесь намекал несколько раз (в т.ч. Никулиным), но не в коня корм. А тебе могу только ещё сообщить, что я ЗНАЮ, откуда в пмре взялось новое оружие и ЗНАЮ, КТО на этом поднял немеряно бабла. Намёки об этом также содержатся в моих посланиях этому чучелу, и вот ТУТ Я БОЛЬШЕ НИЧЕГО УЖЕ НЕ МОГУ ДОБАВИТЬ.
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14.03.2024 15:56 Відповісти
"всю можливу допомогу"

Так Пшольц зайявив, що таураси - це не можлива допомога.
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13.03.2024 19:16 Відповісти
видавайте ЗСУ "ліцензію" на Ковбасну !!!!
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13.03.2024 19:33 Відповісти
Потрібна ваше прохання на вирішення Приднестровського гадюшника!
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14.03.2024 00:09 Відповісти
 
 