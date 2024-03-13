Європарламент ухвалив резолюцію, що передбачає використання конфіскованих активів РФ для відбудови України
Європарламент ухвалив нову законодавчу резолюцію, згідно якої російські активи, конфісковані через її агресивну війну, мають стати "внеском у відбудову України".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Єврокомісія повинна розробити рекомендації щодо використання конфіскованих активів і майна для компенсації, реституції та репарацій державам, які постраждали від міжнародних злочинів, йдется у документі. "Якщо активи були конфісковані у зв’язку з російською агресивною війною проти України або пов’язаними з цим злочинами (…), то ці активи або чисті доходи, отримані в результаті ліквідації таких активів мають бути спрямовані на внески у відбудову України", - наголошується у резолюції.
Топ коментарі
+10 Dust
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+5 Frenk Rex
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Гроші виключно на ЗБРОЮ !
ніяких Великих Відбудівництв !!!
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Відбудівництвкрадівницьтв!!!
я - НІКОЛИ !
Посмотрите новый польский сериал
Высока вода
И вы ужаснетесь - как повели себя польские фермеры
Во время наводнения ,самого страшного за историю Польши
За свое - они не только Украину удавят
Они за свое утопили старинный польский город Вроцлав
Очень рекомендую - классное кино
Це частина « репарації» Україні від РФ.
Решту параша повинна сплачувати поколіннями…