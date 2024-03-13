Європарламент ухвалив резолюцію, що передбачає використання конфіскованих активів РФ для відбудови України

Європарламент ухвалив нову законодавчу резолюцію, згідно якої російські активи, конфісковані через її агресивну війну, мають стати "внеском у відбудову України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Єврокомісія повинна розробити рекомендації щодо використання конфіскованих активів і майна для компенсації, реституції та репарацій державам, які постраждали від міжнародних злочинів, йдется у документі. "Якщо активи були конфісковані у зв’язку з російською агресивною війною проти України або пов’язаними з цим злочинами (…), то ці активи або чисті доходи, отримані в результаті ліквідації таких активів мають бути спрямовані на внески у відбудову України", - наголошується у резолюції.

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