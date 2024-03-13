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Європарламент ухвалив резолюцію, що передбачає використання конфіскованих активів РФ для відбудови України

європарламент

Європарламент ухвалив нову законодавчу резолюцію, згідно якої російські активи, конфісковані через її агресивну війну, мають стати "внеском у відбудову України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Єврокомісія повинна розробити рекомендації щодо використання конфіскованих активів і майна для компенсації, реституції та репарацій державам, які постраждали від міжнародних злочинів, йдется у документі. "Якщо активи були конфісковані у зв’язку з російською агресивною війною проти України або пов’язаними з цим злочинами (…), то ці активи або чисті доходи, отримані в результаті ліквідації таких активів мають бути спрямовані на внески у відбудову України", - наголошується у резолюції.

Також читайте: Єврокомісія готує план, який дозволить Україні отримати перші 2-3 мільярди євро зі заморожених російських активів в липні, - FT

Автор: 

Європарламент (1054) конфіскація (864) санкції (12071) заморожені активи (577)


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Топ коментарі
+10
+ 100 !!!!

Гроші виключно на ЗБРОЮ !
ніяких Великих Відбудівництв !!!

.
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13.03.2024 19:23
+8
Може, спочатку переможемо? Всім світом збирали 2 млрд на снаряди, ледве зібрали. Загалом кацапських активів заморожено - 500 млрд. Думай.Те.
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13.03.2024 19:10
+5
Ці гроші, повинні були б витрачені на допомогу зі зброєю, В іншому випадку, відновлювати буде просто нічого, і не для кого!(
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13.03.2024 19:14
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Може, спочатку переможемо? Всім світом збирали 2 млрд на снаряди, ледве зібрали. Загалом кацапських активів заморожено - 500 млрд. Думай.Те.
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13.03.2024 19:10 Відповісти
+ 100 !!!!

Гроші виключно на ЗБРОЮ !
ніяких Великих Відбудівництв !!!

.
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13.03.2024 19:23 Відповісти
ніяких Великих Відбудівництв крадівницьтв!!!
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13.03.2024 19:52 Відповісти
Відбудівництво = нове Крадівництво
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13.03.2024 20:14 Відповісти
ви б дали взайми цьому жуліку бодай гривню в борг ?
я - НІКОЛИ !

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13.03.2024 20:18 Відповісти
Ці гроші, повинні були б витрачені на допомогу зі зброєю, В іншому випадку, відновлювати буде просто нічого, і не для кого!(
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13.03.2024 19:14 Відповісти
то вiддадуть хутiну обратно, з процентами.
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13.03.2024 19:20 Відповісти
Треба ще одна резолюція. Всю агропродукцію з кацапії використати на погашення боргів перед польськими фермерами-блокувальниками. Гадаю, що ці псевдофермери відмовляться від раптового ЩАСТЯ з кацапського корита.
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13.03.2024 19:20 Відповісти
Польские фермеры - это нечто
Посмотрите новый польский сериал
Высока вода
И вы ужаснетесь - как повели себя польские фермеры
Во время наводнения ,самого страшного за историю Польши
За свое - они не только Украину удавят
Они за свое утопили старинный польский город Вроцлав
Очень рекомендую - классное кино
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13.03.2024 19:30 Відповісти
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13.03.2024 19:21 Відповісти
****, при зелих біля корити, якщо Україна половину отримає, то це вже буде легендарним подвигом. Новина, яка має бути позитивною, але позитиву тут не буде.
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13.03.2024 19:21 Відповісти
Гарне рішення!

Це частина « репарації» Україні від РФ.
Решту параша повинна сплачувати поколіннями…
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13.03.2024 19:58 Відповісти
Замідьте кошти не на снаряди,міни,патрони,зброю проти агресора,а на відбудову України,а щоб відбудовувати потрібна ПЕРЕМОГА.
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13.03.2024 21:23 Відповісти
 
 