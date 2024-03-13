Суд визнав Дубінського винним у діях в умовах конфлікту інтересів та призначив йому штраф у розмірі до 6 800 гривень
Печерський районний суд Києва визнав народного депутата України Олександра Дубінського винним порушенні встановлених законом вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє НАЗК.
13 березня 2024 року Печерський районний суд міста Києва на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) визнав винним народного депутата України у порушенні встановлених законом вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Крім того, суд зобов’язав його сплатити штраф.
Зазначається, що після набрання рішенням законної сили відомості стосовно нардепа буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
У повідомленні йдеться, що раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) здійснювали досудове розслідування за фактом вчинення нардепом службового підроблення з метою створення підстав для свого виїзду за кордон. Тоді, уже як підозрюваний, Дубінський надіслав депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) та ДБР для задоволення приватного інтересу: отримання відомостей, необхідних для власного захисту від кримінального переслідування.
Зокрема, у серпні він надіслав депутатське звернення до МОЗ, у якому вимагав надати інформацію про хід та результати розгляду його попереднього звернення до Міністерства, службове підроблення якого власне і є предметом згаданого досудового розслідування.
Справа Олександра Дубінського
Нагадаємо, 3 листопада Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і відпочивав у Барселоні у своєї дівчини.
13 листопада 2023 року СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.
2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.
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Він за все вже відповів?
А як про « державну зраду»? Років на 15-20 потяне?
Гулять, так гулять.
це що, ми собі на хкоду бандюків тримаємо ?
Цілих 175бакса штрафу. Бідняга, тепер недоїдати буде
Суддя купив маєток у Лондоні ?
Звісно, що блаЗЄнські ніколи не покарають кімнатного песика коломИйського.
Зараз вони (дубЕнський з коломИйським) вже втомилися від коньяку, який вони споживають в карпатській резиденції коломИйського.
А хохли вірять, що вони обоє під вартою
певне, вумний наріт щасливий від такої "справедливості"
патужна зекоманда - пАтужні рішення
депутатадармоїда на голодну смерть.
"Тупий собачий рот" вільний як шмаркля в польоті.
Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг Кремля
жадібних - ЗЕбілів корупціонерів.
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Самый гуманный суд в мире!