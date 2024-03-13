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Суд визнав Дубінського винним у діях в умовах конфлікту інтересів та призначив йому штраф у розмірі до 6 800 гривень

олександр,дубінський

Печерський районний суд Києва визнав народного депутата України Олександра Дубінського винним порушенні встановлених законом вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє НАЗК.

13 березня 2024 року Печерський районний суд міста Києва на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) визнав винним народного депутата України у порушенні встановлених законом вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Крім того, суд зобов’язав його сплатити штраф.

Зазначається, що після набрання рішенням законної сили відомості стосовно нардепа буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

У повідомленні йдеться, що раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) здійснювали досудове розслідування за фактом вчинення нардепом службового підроблення з метою створення підстав для свого виїзду за кордон.  Тоді, уже як підозрюваний, Дубінський надіслав депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) та ДБР для задоволення приватного інтересу: отримання відомостей, необхідних для власного захисту від кримінального переслідування.

Зокрема, у серпні він надіслав депутатське звернення до МОЗ, у якому вимагав надати інформацію про хід та результати розгляду його попереднього звернення до Міністерства, службове підроблення якого власне і є предметом згаданого досудового розслідування.

Справа Олександра Дубінського

Нагадаємо, 3 листопада Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і відпочивав у Барселоні у своєї дівчини.

13 листопада 2023 року СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.

2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.

Читайте також: Мін’юст сфальсифікував результати розслідування щодо побиття Дубінського в СІЗО, вимагатимуть повторної перевірки, - адвокати

Автор: 

штраф (1875) Дубінський Олександр (491) Печерський суд Києва (39)


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Топ коментарі
+36
Ось так має буде з кожним корупціонером! Штраф - 150 баксів! Щоб навіть думки не було корупційні схеми вживати! А самі жахливі корупціонери отримають "вищу міру" - штраф 250 баксів!
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13.03.2024 19:30
+27
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13.03.2024 19:31
+25
Шнурки в його заберіть,і резинки із трусів повитягуйте,бо як взнає суму штрафу то повіситься.
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13.03.2024 19:31
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Ну заплатим за эти мансы 30 000€ по ЕСПЧ!
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13.03.2024 19:29 Відповісти
допоки в Державі не буде Гетьмана, буде бардак !!!
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13.03.2024 20:10 Відповісти
ІІ Коліївщина потрібна
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13.03.2024 21:00 Відповісти
на крайняк доктора Жозефа Гійотена
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13.03.2024 22:40 Відповісти
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13.03.2024 19:30 Відповісти
Оце і все?!
Він за все вже відповів?

А як про « державну зраду»? Років на 15-20 потяне?
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13.03.2024 19:47 Відповісти
Так тоді і шуфріч буде коштувати 350$…

Гулять, так гулять.
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13.03.2024 19:50 Відповісти
ця курва дубинський вже тюремної баланди більше зжер ніж на 6 800 гривень

це що, ми собі на хкоду бандюків тримаємо ?
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14.03.2024 00:23 Відповісти
Ось так має буде з кожним корупціонером! Штраф - 150 баксів! Щоб навіть думки не було корупційні схеми вживати! А самі жахливі корупціонери отримають "вищу міру" - штраф 250 баксів!
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13.03.2024 19:30 Відповісти
Шнурки в його заберіть,і резинки із трусів повитягуйте,бо як взнає суму штрафу то повіситься.
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13.03.2024 19:31 Відповісти
Со стыда Беня с Зелей засмеют
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13.03.2024 19:33 Відповісти
Почекай трішки поки рішення по бєні буде , цікаво кому там штраф присудять -прокурору чи самому судді ....
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13.03.2024 20:40 Відповісти
Следователям, что обувь забыли снять. Он пока "посидит", еще не все дела закрыли. И от американцев нужно же где-то схорониться.
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13.03.2024 20:46 Відповісти
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13.03.2024 19:31 Відповісти
Нема чого і додати.
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13.03.2024 20:06 Відповісти
Да здравствуєт самий гуманний суд вмірє!
Цілих 175бакса штрафу. Бідняга, тепер недоїдати буде
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13.03.2024 19:31 Відповісти
І скільки коштував Дубінському такий "штраф" ?
Суддя купив маєток у Лондоні ?
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13.03.2024 19:31 Відповісти
Ніскільки. Просто треба бути кімнатною тваринкою коломИйського, який зараз тримає Україну в своїх руках.
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13.03.2024 19:33 Відповісти
...гаплик "дубінському"...

Звісно, що блаЗЄнські ніколи не покарають кімнатного песика коломИйського.

Зараз вони (дубЕнський з коломИйським) вже втомилися від коньяку, який вони споживають в карпатській резиденції коломИйського.

А хохли вірять, що вони обоє під вартою
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13.03.2024 19:32 Відповісти
Для тела, которое обвиняется в государственной измене - это пыль. Когда же этого соратника Зели и Деркача будут судить по ст. 111 УК?
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13.03.2024 19:32 Відповісти
Когда Зеля сядет тогда и они!
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13.03.2024 19:49 Відповісти
Ніколи , поки гоів в Україні 80% !
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13.03.2024 22:47 Відповісти
потужний удар по корупції
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13.03.2024 19:32 Відповісти
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13.03.2024 19:48 Відповісти
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13.03.2024 20:05 Відповісти
і все?!! це шо Квартал-95?!
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13.03.2024 19:32 Відповісти
дегенерати73%🦠🐑🐏і це зжеруть !
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13.03.2024 22:48 Відповісти
Ніхера не зрозумів...
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13.03.2024 19:33 Відповісти
Жорстко покарали. Мама на швидкості привезла штраф.
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13.03.2024 19:34 Відповісти
мама продає ламборгіні ?
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13.03.2024 19:36 Відповісти
Навіть у КНДР суди такі жорстокі вироки не виносять(((
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13.03.2024 19:36 Відповісти
Ну і де ж він такі гроші візьме?
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13.03.2024 19:36 Відповісти
6 800 гривень - це все , що залишилось пiсля сплати хабарiв суду?
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13.03.2024 19:37 Відповісти
Ці штрафи просто абнять і плакать...
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13.03.2024 19:39 Відповісти
Я аж праслєзілся... Справді...
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13.03.2024 19:39 Відповісти
Державна зрада - і гора "суд" родила мишу і ДБР відстало і крокуєм в ЄС - піздєц
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13.03.2024 19:41 Відповісти
Дуже сильне рішення. Це ж не Червінський!!!
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13.03.2024 19:44 Відповісти
ні НАТО, ні ЄС при зеленій владі Україні не світять, а от піздєц це так.
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13.03.2024 19:48 Відповісти
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13.03.2024 19:49 Відповісти
ЄС та НАТО, це ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА. Це небезпечно для плісняви, та й *****, абідецца.
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13.03.2024 19:56 Відповісти
Ну нарешті хтось почав це розуміти
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14.03.2024 04:36 Відповісти
я зрозумів у 18 році за 3 хвилини до Нового 19 року, коли гнида вилізла з помийки Г+Г з тим, що воно йде у ***********.
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14.03.2024 09:21 Відповісти
чувак один раз не сходить ресторан
певне, вумний наріт щасливий від такої "справедливості"
патужна зекоманда - пАтужні рішення
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13.03.2024 19:48 Відповісти
Так по нему ничего нет!
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13.03.2024 19:51 Відповісти
Як це перенесе агент Буратіна та його куратор,хоч би зі сміху не репнули,а то після зміни *********** може буде реформа суду та справедливі покарання, хоча 73% опять поржати захочуть,давно ж не ржали
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13.03.2024 19:54 Відповісти
Та кого там тіки не було і сбу і дбр і.... і оте все шо вони змогли нарити на 6800 гривнов. За весь час роботи вся ота зграя та + судді отримали міліонів десять зарплатні, гуртом. Країна неляканих ідіотів.
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13.03.2024 19:55 Відповісти
" США ввели санкції проти Дубінського"
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13.03.2024 19:58 Відповісти
Неочікуванно. Он проти бені теж є санкції та запроси вислати до США - і де зараз той беня. Ви шо вірите шо він хоч один день був у сізо. Зараз взагалі мовчок.
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13.03.2024 20:03 Відповісти
Нелюдський вирок, блд!
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13.03.2024 20:04 Відповісти
6 тсч це не признав, це оправдав. І знову пещерне правосуддя в ділі.
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13.03.2024 20:09 Відповісти
Печерний суд... шо ти наробив, де твій гуманізм ?!. Ви ж спонукали цього депутата дармоїда на голодну смерть.
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13.03.2024 20:26 Відповісти
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13.03.2024 20:34 Відповісти
Поки собачий рот ,сидить, Дерьмак встиг провалити спільну з ФСБ операцію по хабарі Байденам. А К остя Кулик навіть орден від Юрася отримав, бо доказав таки хабар, прощелига.
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13.03.2024 23:00 Відповісти
Тепер цей важкий тягар Дубінскій буде нести все життя... Дякуючи Зеленскому.
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13.03.2024 20:27 Відповісти
Все. Попкорну більше не треба.
"Тупий собачий рот" вільний як шмаркля в польоті.
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13.03.2024 20:30 Відповісти


Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг Кремля
жадібних - ЗЕбілів корупціонерів.
$
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13.03.2024 20:32 Відповісти
І оце таке "покарання" цій сволоті, що назвала "Слава Україні - Героям Слава!" нацистським гаслом в своєму відео в 2021 році?
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13.03.2024 20:42 Відповісти
суддів тільки вішати
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13.03.2024 20:48 Відповісти
Ха-ха-ха)))) ***** это что такое, Украина в дурдоме?
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13.03.2024 20:55 Відповісти
У этого оленя коврик перед дверью дороже стоит. Я в ****
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13.03.2024 20:56 Відповісти
Жесть, просто удар ниже пояса. Бессердечные и безжалостные украинские суды и судьи. Возмущению нет предела!
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13.03.2024 21:37 Відповісти
Где вы видели, чтобы в этих судах работали украинцы ?
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13.03.2024 22:02 Відповісти
Цікаво, буде оскаржувать чи погодиться?
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13.03.2024 22:19 Відповісти
Це ну дуже смішний анекдот! В наших судах талановиті люди засіли. Пора на підвищення. На передову, наприклад.
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13.03.2024 22:31 Відповісти
Ааааааа
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13.03.2024 23:04 Відповісти
10 копійок це теж "до 6800 грн."
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13.03.2024 23:20 Відповісти
Да здавствует наш суд!
Самый гуманный суд в мире!
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14.03.2024 00:28 Відповісти
Налякали мільйонера стоп'ятдесятибаксовим штрафом. Він ще ті 6800 гривень назад відсудить. ******* цирк!
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14.03.2024 01:34 Відповісти
Країна мрій.....або дегенератів,як казав Лесь П. І він таки був правий...
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14.03.2024 04:40 Відповісти
Ото влетів чувак,навіть не знаю, де він візьме такі гроші..."да здравствует наш суд, самий гуманний суд в мире"
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14.03.2024 05:40 Відповісти
а почему не 7100? какие мотивы 6800?
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14.03.2024 06:38 Відповісти
 
 