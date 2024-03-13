Окупанти п’ять разів за день атакували Нікопольщину. У Кривому Розі кількість постраждалих збільшилася до 49 осіб

Протягом 13 березня росіяни атакували дронами-камікадзе та з артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"П’ять разів за день агресор цілив по Нікопольщині. Дронами-камікадзе - по райцентру та Червоногригорівській громаді. Артилерією - по Мирівській. Минулося без загиблих і постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Також він повідомив, що у Кривому Розі люди продовжують звертатися до лікарів після ворожої атаки, яку пережили вчора, 12 березня. На зараз вже відомо про 49 постраждалих.



"У медзакладах залишаються 10 дорослих, половина – "важкі". Досі госпіталізовані й семеро дітей, всі – в стані середньої тяжкості", - додав Лисак.

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Нагадаємо, російській загарбники ввечері 12 березня завдали ракетного удару по житлових будинках Кривого Рогу.