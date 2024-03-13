Одна людина загинула і дві - зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Сумщини
Ворог продовжує систематично обстрілювати прикордонні громади на Сумщині. Сьогодні під удар потрапила Великописарівська громада Охтирського району, є загиблий та поранені.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"13 березня 2024 року близько 14:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог здійснив мінометний обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади Охтирського району.
Внаслідок атаки окупантів загинув 54-річний цивільний чоловік, дві жінки зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
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ОсвальдКоблпот #588757
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