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Новини Агресія Росії проти України
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Одна людина загинула і дві - зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Сумщини

сумщина

Ворог продовжує систематично обстрілювати прикордонні громади на Сумщині. Сьогодні під удар потрапила Великописарівська громада Охтирського району, є загиблий та поранені.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"13 березня 2024 року близько 14:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог здійснив мінометний обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади Охтирського району.

Внаслідок атаки окупантів загинув 54-річний цивільний чоловік, дві жінки зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (29037) Сумська область (3831)


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Царство небесне Українцю пораненним виздоровлення. А москальня хай повиздихає.
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13.03.2024 20:09 Відповісти
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13.03.2024 20:42 Відповісти
А чого не кажете скільки КАБів туди кинули за останні 2 дні???
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13.03.2024 22:33 Відповісти
То ж "не на часі". Навіщо людей турбувати? У них війна десь там далеко, а тут такі проблеми. Щодо КАБів, то ними кацапи вже розх...рили майже повністю усі прикордонні села в Сумській області і планомірно продовжують це робити. Тисячі людей залишилося без житла. А "потужна відповідь" кацапам за це існує тільки у вечірніх відосиках-гундосиках того, хто не втік, бодай би він здох, падлюка...
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14.03.2024 00:57 Відповісти
 
 