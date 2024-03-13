Мер Парижа Ідальго сподівається, що російським спортсменам заборонять брати участь в Олімпійських іграх

Міська голова Парижу Анн Ідальго сподівається, що російських та білоруських спортсменів не допустять до участі в Олімпійських іграх.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я бажаю, щоб вони (росіяни та білоруси - Ред.) не приїздили (на Олімпіаду - Ред.). Ми не можемо поводитися так, начебто (вторгнення військ РФ в Україну - Ред.) не існує. Ми не можемо поводити себе так, ніби Путін не є диктатором, який сьогодні загрожує всій Європі", - підкреслила Ідальго.

Вона також додала, що проти ізраїльських спортсменів подібні санкції не можна запроваджувати, оскільки дії Ізраїлю відрізняються від агресії РФ в Україні.

"Про впровадження санкцій проти Ізраїлю у зв'язку з Олімпійськими та Паралімпійськими іграми не може бути й мови. Тому що Ізраїль - це демократична країна", - сказала мер столиці Франції.

Нагадаємо, раніше олімпійські чемпіони Володимир Кличко, Лілія Подкопаєва та Олег Верняєв звертались до Ідальго з проханням не допустити участі російських та білоруських спортсменів у Олімпійських Іграх 2024, які відбудуться у французькій столиці. Тоді вона пообіцяла зробити все, що в її силах, щоб цього не сталося.

Читайте: Голова МОК Бах звинуватив Росію у порушенні Олімпійської хартії