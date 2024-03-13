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Новини Санкції проти Росії
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Мер Парижа Ідальго сподівається, що російським спортсменам заборонять брати участь в Олімпійських іграх

анн,ідальго

Міська голова Парижу Анн Ідальго сподівається, що російських та білоруських спортсменів не допустять до участі в Олімпійських іграх.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я бажаю, щоб вони (росіяни та білоруси - Ред.) не приїздили (на Олімпіаду - Ред.). Ми не можемо поводитися так, начебто (вторгнення військ РФ в Україну - Ред.) не існує. Ми не можемо поводити себе так, ніби Путін не є диктатором, який сьогодні загрожує всій Європі", - підкреслила Ідальго.

Вона також додала, що проти ізраїльських спортсменів подібні санкції не можна запроваджувати, оскільки дії Ізраїлю відрізняються від агресії РФ в Україні.

"Про впровадження санкцій проти Ізраїлю у зв'язку з Олімпійськими та Паралімпійськими іграми не може бути й мови. Тому що Ізраїль - це демократична країна", - сказала мер столиці Франції.

Нагадаємо, раніше олімпійські чемпіони Володимир Кличко, Лілія Подкопаєва та Олег Верняєв звертались до Ідальго з проханням не допустити участі російських та білоруських спортсменів у Олімпійських Іграх 2024, які відбудуться у французькій столиці. Тоді вона пообіцяла зробити все, що в її силах, щоб цього не сталося.

Читайте: Голова МОК Бах звинуватив Росію у порушенні Олімпійської хартії

Автор: 

Олімпіада (687) Париж (220)


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Топ коментарі
+3
Сделать их параолимпийцами.
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13.03.2024 20:37
+1
залежить від Макрона.... бомжеваті терористи йому непотрбні
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13.03.2024 20:23
+1
Франця може просто не надати їм візи...чи ні?
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13.03.2024 21:12
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Надеюсь,что российские спортсмены
Не будут маршировать по Елисейским полям
Как нацисты когда- то....
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13.03.2024 20:20 Відповісти
Мери міст сподіваються, а МОКовські чинуші кацапсячим баблом не гидують...
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13.03.2024 20:21 Відповісти
залежить від Макрона.... бомжеваті терористи йому непотрбні
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13.03.2024 20:23 Відповісти
У него хватает чеченских "туристов".
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13.03.2024 21:07 Відповісти
Як це зробити?
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13.03.2024 20:24 Відповісти
Сделать их параолимпийцами.
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13.03.2024 20:37 Відповісти
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13.03.2024 20:39 Відповісти
Франця може просто не надати їм візи...чи ні?
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13.03.2024 21:12 Відповісти
Гуртових віз не існує . Але на команду 150-мілійонного агрессора працувати будуть фахові юридичні фірми й тому за місяця три требо прийняти відповідні закони , щоб надати право візовим відділам якось обгунтувати відмову . Враховуючи олімпійське кредо "поза політики" . Я бачу один механізм -- кваліфікувати відмову визнати дії ***** як військовий злочин проти людяності як спробу виправдовувати массові вбивство , катування й згвалтування . При чому тут маленька деталька що до візового режиму . Для визнання злочину требо рішення суду, що ***** злочинець . Для відмови у візі -- достатньо персональна думка відповідного робітника відділу віз , щодо соціопатії конкретного кандидата на візу . Це ідеальна форма обгронтування , але той хто публічно визнає дії ***** як військовий злочин , тому не буде що інкрімінувати . Й це буде потрібно опитати кожного кандидата індівідуально на благонадійність и соціапатію ... Ордер на арешт ***** видав європейський суд й жодна блескуча команда юристів не змінить рішення про відмову у візі до ЕС тим, хто не поважає європейске право й рішення його суду . Бо відмовляли у візі за більш дрібні вчинки
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13.03.2024 22:51 Відповісти
Так подавайте в суд. Как-раз можете успеть к лету
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13.03.2024 20:38 Відповісти
Сподівайся)
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13.03.2024 21:32 Відповісти
Захід - ви Дно.
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13.03.2024 21:33 Відповісти
Невже україночка?)
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13.03.2024 21:41 Відповісти
Их пустят формально. Только тех кто не сможет ничего выиграть.
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13.03.2024 21:59 Відповісти
Як же требо ненавидіти Україну , що порівнювати українців , з тими , хто не має а ні своєї унікальної мови , а ні етносу , а ні історії , а ні культури . Хто ніколи не мав своєї держави й при оголошенні ООН можливості цю державу заснувати категорично відмовився від такої нагоди . Хтось може себе уявити , що б українці би стрибали від раодощі на вулицях й роздавали цукерки , якщо літак врізався у Кремль й там загинуло б 5 тисяч й іноземних туристів , й робітників посольств , й робітників музею , а ні ***** б там не було , а ні жодного генерала московитів . В мене великий сумнів , навіть якщо так ***** задвухсотили , то знайлось би хоча б 10 укрїнців , хто б не посоромився так відверто радіти коли б разом з ****** загинуло йще 5 тисяч несиловиків РФії . Й я щось не чув , що б була в Україні (навіть хоча б в забороненному вигляді) могла існувати така організація , що у своїх хартії записала , що її головна ціль -- тотальне знищенне жителів сусідньої держави .
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13.03.2024 22:04 Відповісти
нахера тотальне знищення???? просто забором щільно обнести й бетоном залити і все!!!! яке там знищення - просто майданчик на якому великий каток збудуємо)
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14.03.2024 16:00 Відповісти
 
 