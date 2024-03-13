У дні "виборів" президента РФ Латвія та Естонія посилять перевірки на кордоні з Росією

У Латвії та Естонії буде посилено прикордонні служби на кордоні з Росією у дні голосування на президентських "виборах".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Зокрема, глава прикордонної служби Латвії Гунтіс Пуятс розповів, що особливу увагу приділятимуть перевіркам громадян РФ.

Раніше представники поліції та прикордонних служб країн Балтії обговорили ризики для безпеки на найближчі вихідні. Служби безпеки погоджуються з майбутніми викликами і працюватимуть дуже схожими методами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Сибірський батальйон" закликав росіян ігнорувати "вибори": "Не#уй голосовать на бюлетенях, давайте голосовать калибром". ВIДЕО

Своєю чергою керівник бюро прикордонної охорони Ідаської префектури в Естонії Еерік Пургель попередив, що під час перетину кордону потрібно бути готовим до затримок. Поліція дуже ретельно перевірятиме тих, хто перетинає кордон. Будь-яке використання символів, що підтримують агресію, заборонено.

"Поліція нікому не рекомендує відвідувати Росію, тим більше з метою голосування на "виборах". Це не вільні вибори, їхній переможець давно відомий. Ви ніяк не можете вплинути на це своїм голосом. Під час перетину кордону існує ризик, що російська прикордонна служба, яка входить до складу ФСБ, може довго допитувати тих, хто перетинає кордон, і, наприклад, перевіряти електронні пристрої, які ті мають при собі", – сказав він.

Дивіться: Представник кандидата в президенти РФ про російську культуру: "Какой, нах#й, культурный код? 80% населения понятия не имеет, что это такое". ВIДЕО