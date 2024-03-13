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Новини Допомога Україні
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Перемога України залежить від міцності трансатлантичних зв’язків між Європою та США, - Боррель

боррель

Міцність зв’язків між Сполученими Штатами та ЄС матиме вирішальний вплив на перемогу України у війні з Росією.

Про це Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив у Вашингтоні під час зустрічі з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейської служби зовнішніх дій.

"Жозеп Боррель наголосив на необхідності більшої, швидшої та більш стабільної військової допомоги для України. Він подякував США за їх нещодавнє рішення (надати - Ред.) додаткову військову допомогу, та підкреслив, що перемога в Україні ґрунтується на продовжені наших потужних трансатлантичних зв’язків", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники також обговорили координацію зусиль із пошуку справедливого та тривалого миру в Україні, включаючи глобальне залучення до міжнародних ініціатив, таких як Українська формула миру.

Зазначається, що Високий представник ЄС підтвердив зобов’язання ЄС надавати довгострокову допомогу для України, яка зараз дорівнює вже 138 мільярдів євро, і буде збільшуватися, та проінформував свого американського колегу про останній розвиток подій на шляху України до членства в ЄС.

Читайте також: Посли ЄС погодили виділення €5 мільярдів для військової підтримки України

Автор: 

США (23335) Євросоюз (13634) Боррель Жозеп (1074) Блінкен Ентоні (1157)


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Тяжкі часи народжують сильних лідерів, добрі часи - слабких (с)

Зараз час слабких лідерів. Всі вибори у всіх країнах приводять до влади популістів "a la ЗЕ!". Хотів би сказати "лишається сподіватись тільки на себе", але не з цією владою саботажників (якщо не зрадників)...
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13.03.2024 21:49 Відповісти
Це помилка Бореля.
» Звяьзки» не е Головне.

Це необхідно. Але це не усе. Це лише частка. 1/3.

Ще 1/3 е «стан США». Ще одна- « стан ЕС».

Усі три єлемента дадуть Перемогу Україні.
1/3 ( США) + 1/3 ( зв'язки) + 1/3 ( ЕС)= Перемога України.

Слава ЗСУ!
Слава Україні
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14.03.2024 02:54 Відповісти
Хто, читає орігінали, розуміє. Про, перемогу України, ні слова. Слова "про захист Україною, стран НАТО"
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13.03.2024 21:53 Відповісти
Велична робота, щодо захисту Свободи і Волі, потребує Величних Людей!! Зараз московське лайно попре у мережу свої «мислі-скакуни»… Спостерігаймо….
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Українцям!!
Слава Україні!!
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13.03.2024 23:46 Відповісти
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14.03.2024 04:51 Відповісти
 
 