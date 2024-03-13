Перемога України залежить від міцності трансатлантичних зв’язків між Європою та США, - Боррель

Міцність зв’язків між Сполученими Штатами та ЄС матиме вирішальний вплив на перемогу України у війні з Росією.

Про це Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив у Вашингтоні під час зустрічі з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейської служби зовнішніх дій.

"Жозеп Боррель наголосив на необхідності більшої, швидшої та більш стабільної військової допомоги для України. Він подякував США за їх нещодавнє рішення (надати - Ред.) додаткову військову допомогу, та підкреслив, що перемога в Україні ґрунтується на продовжені наших потужних трансатлантичних зв’язків", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники також обговорили координацію зусиль із пошуку справедливого та тривалого миру в Україні, включаючи глобальне залучення до міжнародних ініціатив, таких як Українська формула миру.

Зазначається, що Високий представник ЄС підтвердив зобов’язання ЄС надавати довгострокову допомогу для України, яка зараз дорівнює вже 138 мільярдів євро, і буде збільшуватися, та проінформував свого американського колегу про останній розвиток подій на шляху України до членства в ЄС.

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