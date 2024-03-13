Дія відкриває код: розробники з інших країн можуть ознайомитись з логікою роботи застосунку, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації вирішило поділитись досвідом створення Дії та відкрити логіку роботи застосунку для розробників з усього світу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Мінцифри.

"Масштабуємо цифровізацію та ділимось досвідом створення Дії з усім світом. Тепер країни, які цікавляться розвитком цифрової трансформації України зможуть ознайомитися із логікою роботи застосунку та використати код для створення державних сервісів на його основі", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, IT-фахівці зможуть використати найкращі рішення для створення аналогів Дії та власних застосунків на базі оупенсорсу. Для цього потрібно буде доєднатися до публічної ліцензії.

На першому етапі, окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, додали по одному документу та сервісу, щоб на прикладах показати логіку роботи Дії із даними. Для цього обрали Посвідчення водія та Витяг про несудимість.

"Надалі плануємо розширювати перелік сервісів та документів для тестування", - розповідають у мінцифри.

Водночас у міністерстві зазначають, що дані українців у безпеці. У коді немає доступу до реєстрів.

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