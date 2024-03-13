Удар "Шахеда" по будинку в Сумах: кількість поранених зросла до 12, - ОВА
Кількість поранених після атаки російського удару "Шахедом" по багатоповерхівці в Сумах зросла до 12.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у фейсбуці Сумської ОВА.
Кількість загиблих не змінилась - у результаті аварійно-рятувальних робіт з під-завалів деблоковано тіла двох чоловіків.
"Також працівниками ДСНС врятовано 10 жителів будинку (5 деблоковано). 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у Пункті незламності, який розгорнутий на базі намету ДСНС і працює у цілодобовому режимі, надано допомогу 279 громадянам щодо обігріву та вирішенні побутових проблем.
Як раніше повідомлялося, в Сумах уночі "шахед" влучив у багатоповерхівку. Є загиблі. З-під завалів вдалося врятувати 10 людей. Зруйновано 15 квартир, ще стільки ж - пошкоджено. Без тепла залишилися 16 багатоквартирних будинків.
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Розмінували незламно привладні, Південь України у переддень агресії московської, а потім, служки зелі, «намислили» собі про «незламність» впарити на синє око ЗМІ … Це Херсонська ТЕРОБОРОНА, без зброї, НЕЗЛАМНО, встала проти московитів убивць!! А привладні потікали з СБУ включно…
Слава Україні!
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