Удар "Шахеда" по будинку в Сумах: кількість поранених зросла до 12, - ОВА

Кількість поранених після атаки російського удару "Шахедом" по багатоповерхівці в Сумах зросла до 12.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у фейсбуці Сумської ОВА.

Кількість загиблих не змінилась - у результаті аварійно-рятувальних робіт з під-завалів деблоковано тіла двох чоловіків.

"Також працівниками ДСНС врятовано 10 жителів будинку (5 деблоковано). 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Пункті незламності, який розгорнутий на базі намету ДСНС і працює у цілодобовому режимі, надано допомогу 279 громадянам щодо обігріву та вирішенні побутових проблем.

Як раніше повідомлялося, в Сумах уночі "шахед" влучив у багатоповерхівку. Є загиблі. З-під завалів вдалося врятувати 10 людей. Зруйновано 15 квартир, ще стільки ж - пошкоджено. Без тепла залишилися 16 багатоквартирних будинків.

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