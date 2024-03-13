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Новини
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Удар "Шахеда" по будинку в Сумах: кількість поранених зросла до 12, - ОВА

суми

Кількість поранених після атаки російського удару "Шахедом" по багатоповерхівці в Сумах зросла до 12.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у фейсбуці Сумської ОВА.

Кількість загиблих не змінилась - у результаті аварійно-рятувальних робіт з під-завалів деблоковано тіла двох чоловіків.

"Також працівниками ДСНС врятовано 10 жителів будинку (5 деблоковано). 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Пункті незламності, який розгорнутий на базі намету ДСНС і працює у цілодобовому режимі, надано допомогу 279 громадянам щодо обігріву та вирішенні побутових проблем.

Як раніше повідомлялося, в Сумах уночі "шахед" влучив у багатоповерхівку. Є загиблі. З-під завалів вдалося врятувати 10 людей. Зруйновано 15 квартир, ще стільки ж - пошкоджено. Без тепла залишилися 16 багатоквартирних будинків.

Читайте також: Удар "Шахеда" по будинку в Сумах: двоє постраждалих у важкому стані

Автор: 

безпілотник (4304) Суми (904) жертви (1812) атака (365)


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Топ коментарі
+5
було би непогано сьогодня "завітати у Кіріши, а завтра масовано на МНПЗ у Капотню. Це найкращим чином підтримало би вибір кацапів свого царя в черговий раз.
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14.03.2024 00:11
+3
До чого тут, ота «незламність», якщо фахівці ДСНС, штатно розгорнули брезентовий намет ДСНС!! Носяться з дурнею «незламність», як дурень з торбою!! Можливо, постраждалим людям, катлєта з буфету ВРУ, знову «незламних» лимонів принесе??
Розмінували незламно привладні, Південь України у переддень агресії московської, а потім, служки зелі, «намислили» собі про «незламність» впарити на синє око ЗМІ … Це Херсонська ТЕРОБОРОНА, без зброї, НЕЗЛАМНО, встала проти московитів убивць!! А привладні потікали з СБУ включно…
Слава Україні!
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14.03.2024 00:34
+2
ну, якщо одна людина може бути поїнформованою, то можете уявити собі, коли над вибором цілей працює відділ з двох-трьох десятків спеціалістів з енергетики, хімічної промисловості, нафтохімії, металургії, ВПК та будівництва. Та ще й маючи під рукою відділ спеціалістів OSINT.
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14.03.2024 00:49
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було би непогано сьогодня "завітати у Кіріши, а завтра масовано на МНПЗ у Капотню. Це найкращим чином підтримало би вибір кацапів свого царя в черговий раз.
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14.03.2024 00:11 Відповісти
Ви надзвичайно поінформований!Я сподіваюсь ті хто запускають теж знають ці локації
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14.03.2024 00:33 Відповісти
ну, якщо одна людина може бути поїнформованою, то можете уявити собі, коли над вибором цілей працює відділ з двох-трьох десятків спеціалістів з енергетики, хімічної промисловості, нафтохімії, металургії, ВПК та будівництва. Та ще й маючи під рукою відділ спеціалістів OSINT.
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14.03.2024 00:49 Відповісти
До чого тут, ота «незламність», якщо фахівці ДСНС, штатно розгорнули брезентовий намет ДСНС!! Носяться з дурнею «незламність», як дурень з торбою!! Можливо, постраждалим людям, катлєта з буфету ВРУ, знову «незламних» лимонів принесе??
Розмінували незламно привладні, Південь України у переддень агресії московської, а потім, служки зелі, «намислили» собі про «незламність» впарити на синє око ЗМІ … Це Херсонська ТЕРОБОРОНА, без зброї, НЕЗЛАМНО, встала проти московитів убивць!! А привладні потікали з СБУ включно…
Слава Україні!
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14.03.2024 00:34 Відповісти
Гниди потужними Пунктами незламності (з Великої Літери) засирають мізки і піаряться на крові і серуть цим де тільки можна.
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14.03.2024 08:11 Відповісти
Пан Зе не хочет пару многоэтажек в Белгороде сложить ? И сказать, шо то не мы, а ПВО. Или западные ссыкуны не разрешают ?
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14.03.2024 01:21 Відповісти
Bloomberg: украинские беспилотники поразили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ
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14.03.2024 06:24 Відповісти
В рф вертолет Ми-8 с вахтовиками упал во время полета к месторождению золота , никто не выжил благополучно
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14.03.2024 06:23 Відповісти
на борту было 20 лаптей
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14.03.2024 06:26 Відповісти
Будете у нас на Колыме - милости просим! Нет, уж лучше вы к нам.
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14.03.2024 06:52 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4670725-v-avstralyy-zapustiat-proyzvodstvo-raket-HIMARS-dlia-ukrayny В Австралии запустят производство ракет HIMARS для Украины
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14.03.2024 06:28 Відповісти
05:14

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/14/7446380/ В Харькове раздался взрыв: ракета попала в лесополосу
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14.03.2024 06:33 Відповісти
 
 