Міжнародний механізм компенсації шкоди від агресії РФ запрацює мінімум через рік, - Мін’юст

На те, щоб запрацював міжнародний механізм, створений в Гаазі для компенсації шкоди, завданої російською агресією в Україні, піде принаймні один рік.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.

Мудра зазначила, що заявки про компенсацію завданої агресією Росії шкоди можна буде реєструвати вже у квітні цього року.

"Категорії постраждалих і категорії шкоди уже затверджені радою реєстру, і мають бути сертифіковані конференцією сторін, що буде зроблено в квітні", - пояснила вона.

За її словами, після цього шляхом міжнародної багатосторонньої угоди - яка потребуватиме ратифікації - має бути створена компенсаційна комісія, органи управління та джерела покриття.

"Тобто це щонайменше рік, оскільки відповідні норми міжнародного права мають бути витримані. Тому сказати, що можна буде отримати компенсації завтра, на жаль, як би мені цього не хотілося, ми не можемо" - спрогнозувала заступниця міністра.

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