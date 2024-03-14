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Новини
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Сили оборони зупинили російську ДРГ, яка намагалась переплисти Дніпро на човні та висадитись у Херсоні, - ОК "Південь"

на,плацдарм,херсонщині

Росіяни намагались висадитись на правому березі Херсона, однак були зупинені українськими воїнами.

Про це поінформували в телеграм-каналі ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

В повідомленні йдеться про те, що минулої ночі купка окупантів з лівого берега Херсоншини на моторному човнику була відправлена випробувати долю. Виконуючи диверсійно-розвідувальну місію, вони намагалися підійти до правого берега (Херсону - Ред.) в районі Антонівського мосту.

"Під щільним вогнем Сил оборони України окупантський човник феєрично повторив долю російського флоту - втративши чверть своєї спроможності і наповненності, ретирувався до лівого берега знов. Натомість, сальдо за прикладом брехунця шойгу "зачистив" в своєму телеграм-каналі плацдарм і зібрався туди повертатися", - розповідають Силах оборони півдня України.

Читайте також: На Сумщині прикордонники зупинили російську ДРГ: втрати ворога уточнюються, - ДПСУ

Автор: 

Херсон (3423) ДРГ (112)


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Утопить надо было этих крыс
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14.03.2024 03:07 Відповісти
Ну от, не хватало щоб ця наглота знову захопила Херсон!! Скоро шашлики, а вони лізуть і лізуть!
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14.03.2024 06:47 Відповісти
сначала этим рукожопым надо как то днепр форсировать,а вспоминая белогоровку,"форсировать" они могут только по крепкому мосту.лужа 5 метров минус 100 единиц техники.таланты еще те в форсировке.только не надо тут рассказывать как кацапы учаться и тд и т.п. и розовые очки с марафоном,.....как дебилы воюют мясом так и продолжаеться,единственное кабы добавились,с эти надо чтото решать,а так они еще те "таланты" стратегии,которые за поселки по унитизируються,и в итоге захвтывают одни руины там где и закрепиться проблематично.
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14.03.2024 08:56 Відповісти
То їх поліціія зупиняла чи просто зах.ярили?
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14.03.2024 07:44 Відповісти
Агентуру московську треба знищувати в Україні, бо буде горе
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14.03.2024 08:22 Відповісти
Як тільки беzумна передала отриманий план на 2024 адресату в ОПу все пішло "по плану":
Знищений Петріот

Хаймерс
Елітні бійці ССО
Два гелікоптери з пілотами потрапили під удар
Такі шалені втрати на якийсь тиждень - соупадєніє?
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14.03.2024 08:37 Відповісти
В планах не вказано, де саме стоять Хаймарси і Петріоти та сідають гелікоптери.
Але щурів в командуванні стало різко більше, це очевидно.
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14.03.2024 08:40 Відповісти
Новини з паралельної галактики :

Россия провела «дерзкий рейд» на правый берег Днепра, https://t.me/SALDO_VGA/2490 заявил губернатор Херсонской области Владимир https://m.gazeta.ru/tags/person/vladimir_saldo.shtml Сальдо .

«Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста (пригород https://m.gazeta.ru/tags/geo/herson.shtml Херсона - «Газета.Ru). Благодаря внезапности, противник не успел вовремя среагировать», - рассказал он.

Общие потери https://m.gazeta.ru/tags/geo/ukraina.shtml Украины - до 30 человек, сказал Сальдо. Российским военным «удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь».

По словам чиновника, уничтожены несколько позиций ВСУ. Среди них пункт управления БПЛА и станция РЭБ, другие пункты наблюдения и связи. С российской стороны действовала группировка войск «Днепр».
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14.03.2024 09:17 Відповісти
 
 