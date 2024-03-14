Сили оборони зупинили російську ДРГ, яка намагалась переплисти Дніпро на човні та висадитись у Херсоні, - ОК "Південь"

Росіяни намагались висадитись на правому березі Херсона, однак були зупинені українськими воїнами.

Про це поінформували в телеграм-каналі ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

В повідомленні йдеться про те, що минулої ночі купка окупантів з лівого берега Херсоншини на моторному човнику була відправлена випробувати долю. Виконуючи диверсійно-розвідувальну місію, вони намагалися підійти до правого берега (Херсону - Ред.) в районі Антонівського мосту.

"Під щільним вогнем Сил оборони України окупантський човник феєрично повторив долю російського флоту - втративши чверть своєї спроможності і наповненності, ретирувався до лівого берега знов. Натомість, сальдо за прикладом брехунця шойгу "зачистив" в своєму телеграм-каналі плацдарм і зібрався туди повертатися", - розповідають Силах оборони півдня України.

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