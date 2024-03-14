Сили оборони зупинили російську ДРГ, яка намагалась переплисти Дніпро на човні та висадитись у Херсоні, - ОК "Південь"
Росіяни намагались висадитись на правому березі Херсона, однак були зупинені українськими воїнами.
Про це поінформували в телеграм-каналі ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.
В повідомленні йдеться про те, що минулої ночі купка окупантів з лівого берега Херсоншини на моторному човнику була відправлена випробувати долю. Виконуючи диверсійно-розвідувальну місію, вони намагалися підійти до правого берега (Херсону - Ред.) в районі Антонівського мосту.
"Під щільним вогнем Сил оборони України окупантський човник феєрично повторив долю російського флоту - втративши чверть своєї спроможності і наповненності, ретирувався до лівого берега знов. Натомість, сальдо за прикладом брехунця шойгу "зачистив" в своєму телеграм-каналі плацдарм і зібрався туди повертатися", - розповідають Силах оборони півдня України.
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Такі шалені втрати на якийсь тиждень - соупадєніє?
Але щурів в командуванні стало різко більше, це очевидно.
Россия провела «дерзкий рейд» на правый берег Днепра, https://t.me/SALDO_VGA/2490 заявил губернатор Херсонской области Владимир https://m.gazeta.ru/tags/person/vladimir_saldo.shtml Сальдо .
«Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста (пригород https://m.gazeta.ru/tags/geo/herson.shtml Херсона - «Газета.Ru). Благодаря внезапности, противник не успел вовремя среагировать», - рассказал он.
Общие потери https://m.gazeta.ru/tags/geo/ukraina.shtml Украины - до 30 человек, сказал Сальдо. Российским военным «удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь».
По словам чиновника, уничтожены несколько позиций ВСУ. Среди них пункт управления БПЛА и станция РЭБ, другие пункты наблюдения и связи. С российской стороны действовала группировка войск «Днепр».