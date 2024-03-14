США не бачать ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю, - Білий дім

У Білому домі відреагували на нові "ядерні натяки" президента Росії Володимира Путіна та зазначили, що наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, зокрема, в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.

"Ми не бачимо жодних реальних причин коригувати нашу власну ядерну позицію", – заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.

Посадовиця додала, що наразі немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні.

Нагадаємо, російській диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистському агентству РИА Новости заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.

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