США не бачать ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю, - Білий дім
У Білому домі відреагували на нові "ядерні натяки" президента Росії Володимира Путіна та зазначили, що наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, зокрема, в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.
"Ми не бачимо жодних реальних причин коригувати нашу власну ядерну позицію", – заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.
Посадовиця додала, що наразі немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні.
Нагадаємо, російській диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистському агентству РИА Новости заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.
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4. в травні місяці, як завжди- день перемоги, шашлик.
1. у кремля ядерна зброя є, і, як заявляє кремль, її арсенал оновлено майже повністю
2. на всіх рівнях державної влади в московії однозначно заявляють про готовність використати яз
3. умовою використання яз кремль називає атаку проти території рф
які тобі ще потрібні вихідні умови, плідурок???
По-друге: якщо ти в очі лупишься, то я підкажу - удари вже давно наносяться по території росії в кордонах 1991 року.
Це теліпання язиком прутіна, для розових поні та Західних ЗМІ… Гопник з ленінградських підвалів….Тримайте мене семеро, бо обгадився …. Вогонь, запеклих не пече! Слава Україні!