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США не бачать ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю, - Білий дім

жан-п’єр,карін

У Білому домі відреагували на нові "ядерні натяки" президента Росії Володимира Путіна та зазначили, що наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, зокрема, в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.

"Ми не бачимо жодних реальних причин коригувати нашу власну ядерну позицію", – заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.

Посадовиця додала, що наразі немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні.

Нагадаємо,  російській диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистському агентству РИА Новости заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.

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Автор: 

путін володимир (24088) США (23335) ядерна зброя (1166)


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Топ коментарі
+2
Що ви мелете??,
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14.03.2024 07:09
+2
Це вже просто неможливо коментувати. Звичайно немає ознак. Ви ж все можливо зробили, щоб в цьому не було потреби. Повністю перекрили допомогу, ваші друзі мають ініціативу і просування на фронті, навіщо їм це застосування. А ви тільки і слідкуєте, як воно перед вами трусить ядерною ялдою і сподіваєтесь, що якщо і засадить її, то хоч би не по самі гланди. А воно це обов'язково зробить, щоб не було ні вас, ні ваших дітей, ні наступних поколінь. Жалюгідні боягузи.
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14.03.2024 07:33
+1
Ні, просто чекають від тебе інформацію щодо реального стану речей
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14.03.2024 07:11
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Хотілося б, почути, які США зроблять кроки, коли побачать...
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14.03.2024 06:50 Відповісти
Вони таке зроблять, таке зроблять, самі не знають, що зроблять.
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14.03.2024 07:02 Відповісти
''Хотілося б, почути, які США зроблять кроки''

Ексклюзивно для вас кроки будуть наступними:
1. Покращення вже сьогодні
2. Бандитам тюрми.
3. Зарплата €4000 на місяць.
4. в травні місяці, як завжди- день перемоги, шашлик.
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14.03.2024 07:17 Відповісти
Не евро, долярів.
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14.03.2024 07:48 Відповісти
Шашликів вже наїлись, давате ,знову шаурму...
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14.03.2024 13:30 Відповісти
Та спіть спокійно, шановні США. Вам же головне, щоб пйло на Каліфорнію не напало. Україна захистить, не переживайте.
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14.03.2024 06:52 Відповісти
каліфорнію мажна - там усілякі геї і демократи. головне, шоб мар-а-лаго не постраждало.
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14.03.2024 08:17 Відповісти
трампосос, чи шо?
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14.03.2024 09:25 Відповісти
давай вгадаю: блондинка?
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14.03.2024 09:36 Відповісти
типовий реднек-трампосос, йди корів паси, каубой)
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14.03.2024 09:58 Відповісти
бландюня не бурчи, фотку покаж?
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14.03.2024 10:06 Відповісти
А що - "білому дому" путін повинен зателефонувати про її використання? Ядерна зброя застосовується так, аби про таке взагалі ніхто не знав! У тому числі й ваш грьобаний "білий дім" Дебіли, млять!
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14.03.2024 06:52 Відповісти
Що ви мелете??,
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14.03.2024 07:09 Відповісти
паша-клован лякати намагається
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14.03.2024 09:26 Відповісти
осліпли?
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14.03.2024 07:03 Відповісти
Ні, просто чекають від тебе інформацію щодо реального стану речей
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14.03.2024 07:11 Відповісти
загальновідомо:
1. у кремля ядерна зброя є, і, як заявляє кремль, її арсенал оновлено майже повністю
2. на всіх рівнях державної влади в московії однозначно заявляють про готовність використати яз
3. умовою використання яз кремль називає атаку проти території рф

які тобі ще потрібні вихідні умови, плідурок???
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14.03.2024 07:51 Відповісти
Пункт 3 давно спростовано
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14.03.2024 09:28 Відповісти
це як? ти про "новиє тєріторії"? так кацапи до кінця не вважають їх своїми, сомнєнія їх гложат.
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14.03.2024 09:39 Відповісти
По-перше, кацапи прописали Херсон собі в Конституцію, тобто вважають.

По-друге: якщо ти в очі лупишься, то я підкажу - удари вже давно наносяться по території росії в кордонах 1991 року.
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14.03.2024 10:00 Відповісти
Яка глибока аналітика від диванного бота-дебілоїда
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14.03.2024 09:48 Відповісти
ну так на заяву "не бійтеся! собака не кусаєця" виникає елементарне логічне запитання "а в неї шо? зубів нема?"
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14.03.2024 09:54 Відповісти
Цю собаку вже лупили і під санктпетербургського хвоста і в купол кремля і під Воронежем. Пункт 3 вашої "аналітики" давно спростовано експериментальним шляхом
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14.03.2024 10:04 Відповісти
чи тобі теж повилазило?
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14.03.2024 07:52 Відповісти
Це вже просто неможливо коментувати. Звичайно немає ознак. Ви ж все можливо зробили, щоб в цьому не було потреби. Повністю перекрили допомогу, ваші друзі мають ініціативу і просування на фронті, навіщо їм це застосування. А ви тільки і слідкуєте, як воно перед вами трусить ядерною ялдою і сподіваєтесь, що якщо і засадить її, то хоч би не по самі гланди. А воно це обов'язково зробить, щоб не було ні вас, ні ваших дітей, ні наступних поколінь. Жалюгідні боягузи.
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14.03.2024 07:33 Відповісти
Тому атакамсів не дамо.
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14.03.2024 07:40 Відповісти
Скажить хтось їй, ож наші мудаки теж "не бачили ознаки".
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14.03.2024 07:47 Відповісти
А що це дасть, для уже знищених прутіним, міст та містечок в Україні??
Це теліпання язиком прутіна, для розових поні та Західних ЗМІ… Гопник з ленінградських підвалів….Тримайте мене семеро, бо обгадився …. Вогонь, запеклих не пече! Слава Україні!
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14.03.2024 08:20 Відповісти
"Не смотри наверх" в чистом виде....
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14.03.2024 08:22 Відповісти
Лгбт+ позитивная мартышка
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14.03.2024 08:50 Відповісти
як жеж москворотих фашиків корчить від лгбт і негрів, капець...
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14.03.2024 09:31 Відповісти
З військово-технічного погляду ми, звісно, готові. Вони (стратегічні сили, - ред.) у нас постійно перебувають у стані бойової готовності", - сказав він.- американські сліпці не бачуть.їм ***** .якщо куйло застосує якусь "бімбу".то вона на США НЕ ВПАДЕ...

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14.03.2024 09:16 Відповісти
Путін постійно попереджає, що технічно готовий вдарити ядерною зброєю. Але в США не получили, від Путіна письмового попередження, що Росія готується вдарити ядерної зброєю. Тому в США готові вірити Путіну. Це як всі попереджали Україну, що Росія нападе, але керівництво України стверджувало, що небезпеки нема. Арахамія казав, що небезпеки нема, це по його вини загинути тисячі мешканців України, але він сидить на своєму місті і знову байки розповідає.
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14.03.2024 09:24 Відповісти
 
 