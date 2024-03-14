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В Австралії вироблятимуть далекобійні ракети для HIMARS на потреби України, - The Wall Street Journal

himars

США планують відкрити в Австралії перший іноземний завод з виробництва керованих далекобійних ракет GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Виробництво ракет заплановане на військовій базі, розташованій на околиці Сіднея. Видання наголошує, що це перший завод із виробництва такої зброї, відкритий за межами США. Ракети GMLRS виготовляє американська компанія Lockheed Martin. Вони оснащені супутниковою системою наведення і можуть вражати цілі до 80 км.

Видання зазначає, що компанія Lockheed планує найняти шістьох австралійських інженерів для підготовки і запуску виробництва. Рішення ухвалене, оскільки оборонна промисловість США не може задовольнити попит і швидко поповнити запаси ракет.

"Швидке споживання боєприпасів в Україні та на Близькому Сході, - від ракет до артилерійських снарядів, - ускладнило здатність промислової бази США задовольнити попит і поповнити вичерпані запаси. Адміністрація Байдена прагне розробити кілька виробничих ліній у країнах-союзниках для критичної зброї, хоча це нелегко", - пише WSJ.

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Австралійські чиновники зазначають, що першу партію з 12 ракет GMLRS планують протестувати наприкінці 2025 року, а до 2030 року країна розраховує виробляти щорічно тисячі боєприпасів. Перешкодами для здійснення плану можуть стати брак кадрів, складнощі у транспортуванні та дефіцит необхідних для виробництва компонентів.

Автор: 

Австралія (436) США (23335) HIMARS (309)


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Топ коментарі
+7
серьозно? дійсно на потреби України? в 2030-му?...
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14.03.2024 07:13
+6
Хороша ідея - залучить до цього виробництва наших емігрантів - втікачів від війни Найбільш підійдуть жінки - вони найбільш "усидчиві" та ретеьні у виконанні точних робіт з малими деталями Завод отримає необхідні кадри У людей буде заробіток і вони менш будуть залежні від благодійництва держави Українці допоможуть своїй Батьківщині Але ще один нюанс буде найбільш важливим - після закінчення війни ми отримаємо готових спеціалістів у галузі оборонної промисловості за рахунок тих хто повернеться додому! Буде такий собі "Манхеттенський проект" - коли біженці з окупованої нацистами Європи працювали над створенням атомної бомби та інших оборонних проектах в США - для швидшої перемоги над нацизмом
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14.03.2024 07:16
+5
Ви знаєте скільки коштує білет в Австралію в одну сторону і який відбір по візам до війни там був, плюс клімат не самий найкращий. І насамкінець не бідні люди туди їдуть, як приклад депутатка полтавської облради Марина Грекова і її чоловік заступник голови облради Євген Греков доречі обоє від партії слуга народу які майже два роки отримували кошти з бюджету області, живучи при цьому в Австралії потім склали повноваження як вже дупу пристроїли. А на рахунок емігрантів біженців на оборонних іноземних заводах то взагалі насмішили, колаборантів тільки на такі заводи й влаштовувати як вони нічого доброго в Україні для держави неробили то сподіватися на них закордоном це сізіфова праця.
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14.03.2024 07:54
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серьозно? дійсно на потреби України? в 2030-му?...
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14.03.2024 07:13 Відповісти
"до 2030-го"
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14.03.2024 09:37 Відповісти
/першу партію з 12 ракет GMLRS планують протестувати наприкінці 2025 року\
Тобто тільки через два роки (та й то не факт) розпочнуться тести.
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14.03.2024 10:15 Відповісти
Хороша ідея - залучить до цього виробництва наших емігрантів - втікачів від війни Найбільш підійдуть жінки - вони найбільш "усидчиві" та ретеьні у виконанні точних робіт з малими деталями Завод отримає необхідні кадри У людей буде заробіток і вони менш будуть залежні від благодійництва держави Українці допоможуть своїй Батьківщині Але ще один нюанс буде найбільш важливим - після закінчення війни ми отримаємо готових спеціалістів у галузі оборонної промисловості за рахунок тих хто повернеться додому! Буде такий собі "Манхеттенський проект" - коли біженці з окупованої нацистами Європи працювали над створенням атомної бомби та інших оборонних проектах в США - для швидшої перемоги над нацизмом
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14.03.2024 07:16 Відповісти
Ви знаєте скільки коштує білет в Австралію в одну сторону і який відбір по візам до війни там був, плюс клімат не самий найкращий. І насамкінець не бідні люди туди їдуть, як приклад депутатка полтавської облради Марина Грекова і її чоловік заступник голови облради Євген Греков доречі обоє від партії слуга народу які майже два роки отримували кошти з бюджету області, живучи при цьому в Австралії потім склали повноваження як вже дупу пристроїли. А на рахунок емігрантів біженців на оборонних іноземних заводах то взагалі насмішили, колаборантів тільки на такі заводи й влаштовувати як вони нічого доброго в Україні для держави неробили то сподіватися на них закордоном це сізіфова праця.
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14.03.2024 07:54 Відповісти
Стефанчук з Зеленським та Разумковим, служкам Грековим з Полтави, власні кошти переводили чи з держБюжету України через бухгалтерію і касу по відомості та нараховували ??? Рахункова Палата мовчать, разом з цими посадовцями з ВРУ та ОПУ !!!
Ось вам і відповіть, про зміни до МОБ підготовки!
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14.03.2024 08:15 Відповісти
А що - за кордон виїхали одні колаборанти? В березні-травні 2022 року моя дочка з сином-підлітком виїхала з заблокованого міста і жила в Португалії Коли загроза зменшилася - повернулась назад Колаборантка? У мене сусід один залишився в Україні "не при ділах" Вся сім"я - патріоти України - з чисто російським прізвищем Сам він - пенсіонер Син - прикордонник(строковик) Уже відзначився - збив з автомата "шахед" над Дніпром Дружина вивезла дочку-підлітка в Ірландію Поки що живуть там Дитина вчиться в ірландській школі Паралельно з знанням російської та української вчить англійську та ірландську В другій сім"ї російській син і дочка - офіцери за контрактом в ЗСУ та ДПСУ Друга дочка - в Ізраїлі Займається волонтерством в інтересах ЗСУ Ще один товариш-росіянин має сина та дочку Син - офіцер ЗСУ Дочка живе в Німеччині Разом з чоловіком (громадянином РФ) волонтерить в інтересах України Це теж - колаборанти?
Ти хоч трохи стримуйся у "навішуванні ярликів"!
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14.03.2024 08:19 Відповісти
краще б тоді у Польші чи в Е100нії. А то тут зараз з промисловим виробництвом усе погано ((
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14.03.2024 08:23 Відповісти
Будуть розвертать там випуск зброї чи спорядження - чому-б і ні? Знайомий в Польщі живе вже років п"ятнадцять Працював у автосервісі З початком агресії поляк-власник майстерні запропонував бажаючим працівникам-українцям підключиться до "рихтовки" військової автотехніки яка йде через Польщу в Україну Гарантував збереження робочих місць після закінчення потреби в їх руках на волонтерстві для УКраїни
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14.03.2024 08:29 Відповісти
стоїть шкурка вичінки - хєр зна з відки транспортувати?
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14.03.2024 08:18 Відповісти
Смотря с чего шкурка ....
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14.03.2024 08:23 Відповісти
морський транспорт дешевий
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14.03.2024 09:38 Відповісти
Китай у тихому шоці...
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14.03.2024 08:46 Відповісти
Рішення ухвалене, оскільки оборонна промисловість США не може задовольнити попит і швидко поповнити запаси ракет.

Сиділи-сиділи два роки і надумали... А раніше не можна було цього зрозуміти?
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14.03.2024 09:55 Відповісти
Потрібна така модифікація ракет, щоб могли прямо з Австралії до рашки долітати!
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14.03.2024 10:25 Відповісти
На фронті нехватка патронів,мін,снарядів омуніції,квадрокоптерів,дронів,спецтехніки.Виникає питання ЩО РОБИЛА ВЛАДА??????????????
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14.03.2024 11:31 Відповісти
Зверніть люди увагу на дати,це капець,те що вони планують.Стільки багато озброєння різного на базах зберігання,а ви воюйте з палицями.....Знищення Українців....Палити вороже збіжжя,інакшого вибору немає!Під ворогом має горіти земля..
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14.03.2024 16:06 Відповісти
 
 