Ле Пен засудила вторгнення Росії в Україну: Українській нації ми зобов’язані висловити нашу повагу і нашу підтримку

Лідер французької партії "Національне об’єднання", одна з найбільш проросійських політиків, Марін Ле Пен, несподівано підтримала Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова підтримки Україні Марін Ле Пен висловила під час виступу в Національній асамблеї.

"Українській нації ми зобов'язані висловити нашу повагу і нашу підтримку. Напавши на Україну, РФ спровокувала війну на порозі ЄС і найдраматичнішу за останні 20 років геополітичну кризу", - йдеться в повідомленні.

Ле Пен зазначила, що війна Росії проти України "неминуче закінчиться переговорами". За її словами, мета Франції та її союзників має полягати в тому, щоб, "коли прийде час, Україна опинилася в найбільш сприятливій ситуації для відновлення своєї територіальної цілісності".

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Попри підтримку України, члени партії "Національне об'єднання" та її лідер утрималися від голосування за Угоду про безпеку, укладеної між Україною та Францією в лютому цього року.