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Ле Пен засудила вторгнення Росії в Україну: Українській нації ми зобов’язані висловити нашу повагу і нашу підтримку

марін,ле_пен

Лідер французької партії "Національне об’єднання", одна з найбільш проросійських політиків, Марін Ле Пен, несподівано підтримала Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова підтримки Україні  Марін Ле Пен висловила під час виступу в Національній асамблеї.

"Українській нації ми зобов'язані висловити нашу повагу і нашу підтримку. Напавши на Україну, РФ спровокувала війну на порозі ЄС і найдраматичнішу за останні 20 років геополітичну кризу", - йдеться в повідомленні.

Ле Пен зазначила, що війна Росії проти України "неминуче закінчиться переговорами". За її словами, мета Франції та її союзників має полягати в тому, щоб, "коли прийде час, Україна опинилася в найбільш сприятливій ситуації для відновлення своєї територіальної цілісності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемога РФ буде катастрофою, перемога України означатиме вступ у війну НАТО і розв’язання Третьої світової, - Ле Пен

Попри підтримку України, члени  партії "Національне об'єднання"  та її лідер утрималися від голосування за Угоду про безпеку, укладеної між Україною та Францією в лютому цього року.

Автор: 

Україна (5954) підтримка (625) Марін Ле Пен (70)


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Топ коментарі
+34
У Кремлі гроші закінчилися!!!
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14.03.2024 07:26
+23
І що сталося?
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14.03.2024 07:20
+22
А шо сі сталось?
Фінансування від параші зупинилось?
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14.03.2024 07:25
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І що сталося?
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14.03.2024 07:20 Відповісти
У Кремлі гроші закінчилися!!!
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14.03.2024 07:26 Відповісти
А може Ле Пен покусав Макрон?
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14.03.2024 07:54 Відповісти
Це лише слова.
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14.03.2024 08:03 Відповісти
та нічого з нею не сталося. говорити можна багато чого, щоб більше подобатися виборцям, особливо напередодні виборів. ьа головне - це як її партія голосувала. а вони не голосували. вони просто утрималися. тож для нас позиція Ле Пен не змінилася. фантазії про те, що вона перевзулася - це всього лише фантазії.
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14.03.2024 08:47 Відповісти
Європа по трохи прокидається перед загрозою від кацапської орди. Саме час покінчити з московитами назавжди
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14.03.2024 07:21 Відповісти
наївно...
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14.03.2024 09:02 Відповісти
Надули.Обдурили дурачка,на чотири кулачка.(ввх).
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14.03.2024 07:23 Відповісти
Видно, щось знає.
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14.03.2024 07:24 Відповісти
Знає, коли треба натиснути кнопку "обєспокоєнность".
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14.03.2024 07:27 Відповісти
То хаи загорне свою підтримку у 200 Скальпів і нажме на Макрона шоб він іх бігенько в Украіну
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14.03.2024 07:25 Відповісти
А шо сі сталось?
Фінансування від параші зупинилось?
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14.03.2024 07:25 Відповісти
так, мабуть не заплатили вчасно ))
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14.03.2024 09:10 Відповісти
Це як гра в поганого та доброго поліціянта тільки в одній особі
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14.03.2024 10:00 Відповісти
Щось в лісі здохло.
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14.03.2024 07:25 Відповісти
"Мамонт"! Або й титанозавр!
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14.03.2024 07:27 Відповісти
Ця фіфа дуже підозріла! Може рашист затримав чергову виплату?
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14.03.2024 07:26 Відповісти
Видно не отримала ця політична курва хабаря з кремля, на поточний рік.Кидає меседжі....
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14.03.2024 07:27 Відповісти
Не виключено що "кремлівські" почали вимагать щоб вона своїх радикалів "кинула на барикади" для організації масових заворушень на вулицях французських міст А "тьотка" "забзділа" - бо мало заплатили і політична ситуація у Франції "не та"
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14.03.2024 07:30 Відповісти
А може й не "забзділа"), іноді до людей Щось доходе, рідко звичайно ж, але буває,)
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14.03.2024 07:35 Відповісти
Не треба звертати увагу на неї.Черговий треп популістичной "націоналістки Франціі".Ціль її не підтримка України,а вибори президента,для того щоб привернути увагу потенційних виборців.Памятаєте що робили наші "націоналісти" за час каденціі "бариги".Лозунги чудові,а як до справи то все навпаки.Таких персонажів у "старій" Європі навалом.
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14.03.2024 07:34 Відповісти
Не виключено!
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14.03.2024 07:37 Відповісти
Так!
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14.03.2024 07:59 Відповісти
Походу затримка по зарплаті?
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14.03.2024 07:39 Відповісти
Listening to Le Pen, as well as her "extreme right" counterparts in Spain (Abascal), Italy (Salvini), Portugal (Ventura) etc., and reading their parties' websites, one hardly gets an impression at all that these folks are some kind of extremists. On the contrary, their speeches sound quite moderate, respectful and polite, compared to, say, Donald Trump's abrasive style. Le Pen herself is an excellent and very convincing speaker, and appears quite competent and reasonable. Seeing her impressive rise, one would not be surprised to see her win the next French presidential elections.
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14.03.2024 07:44 Відповісти
Про Ле Пеншу не буду. А ось Макрон, чесно кажучи, мене здивував. Він спілкувався з ******, проводив з ним багаточасові телефонні переговори, а коли зрозумів, що ***** звихнувся на війні з Україною, почав підтримувати нас по всім напрямкам, від поставок зброї до підписання надважливих договорів. Французи будують у нас три заводи для випуску зброї, допомогають гармами, снарядами, крилатими ракетами і всим чим тільки можуть
Дякую, пане Макрон !!!
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14.03.2024 07:45 Відповісти
Так то воно так, але, попри гучні заяви політиків, якщо порівняти рівень військової допомоги як у грошовому вимірі, так і в процентах до ВНП, то Німеччина надає набагато, в рази більше, ніж Франція.

Хоча Тауруси таки зажала.
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14.03.2024 08:00 Відповісти
Да ,вы правы . Хихикали тут с макрона,а оказался мужик с яйцами. Не ожидал от французов такой поддержки.
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14.03.2024 08:00 Відповісти
На рахунок макрона це скорійш реакцію на можливу перемогу трампа в США.Він з оточенням набогато розумнійший і далекоглядний.І він знає що може статися з європою коли це трапиться(дай бог щоб такого небуло).Він помятає як гопник трамп поводився по відношенню до нього на симиті G7 і як "опускали"його з дріжиной пітерські гопники коли він був з візітом у москві(2020).
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14.03.2024 08:04 Відповісти
Гроші...шо?гроші
Гроші...гроші і ще раз гроші.
Макрон побачив ,що Німеччина нехило заробляє на зброї..
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14.03.2024 08:09 Відповісти
Ключова фраза - будують. Всі будують заводи. Воюйте, шановні українці, до усирачки. А ми будемо спостерігати. Це не наші проблеми. Замість реально допомогти швидко розбити *****.
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14.03.2024 09:09 Відповісти
what the fuck?
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14.03.2024 08:10 Відповісти
https://t.me/voynareal/85457 🔥 Зранку Бєлгород сам себе обстрілює - в авто на трасі попав снаряд Тимчасово кацапське місто трясеться від звуків вибухів.
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14.03.2024 08:11 Відповісти
Нагадує тих покидьків, що спочатку нагидять, а потім знімають відосики зі "щирим каяттям"! НЄВЄРЮ!!! 🤮🤬
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14.03.2024 08:15 Відповісти
З далека зайшла, але основний посил - це переговори
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14.03.2024 08:17 Відповісти
нє вєрю!
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14.03.2024 08:21 Відповісти
Бабця тримає нос по вітру: Макрон за три роки йде, французи підтримують Україну. Щоб перемогти - потрібно "з дитинства бути за Україну"
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14.03.2024 08:24 Відповісти
Marin Le Pen эт похоже семейное...красножопые ...
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14.03.2024 08:24 Відповісти
ну ось і перві щури побігли з рашистського міру
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14.03.2024 08:24 Відповісти
Яке тіко щастя!
Не минуло й 3 років!
Це на нею так папа вплинув?
Чи може настрій у французському суспільстві змінився? Французи поклали прутня на "культур-мультур уZкій" і готуються до війни проти рашистів.
А ця транда намагаючись всидіти однією сракою на двох стільцях, ризикує не тільки порвати собі анус, але й лишитися без жодної табуретки.
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14.03.2024 08:28 Відповісти
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14.03.2024 08:30 Відповісти
Краще і не покажеш.
Лівацька кремлівська консерва Лє Пен засудила війну, розв'язану її спонсором. Тут 2 варіанти: або закінчився термін "співпраці" з рашистами, або лицемірить і пристрсовується під політичний "вітер", як флюгер
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14.03.2024 08:35 Відповісти
Спроба перетягнути частину виборців!
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14.03.2024 08:35 Відповісти
"нежданчик" х..лу прилетів
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14.03.2024 08:36 Відповісти
О! А шо случіломь? ***** бабосиків не дає?
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14.03.2024 08:37 Відповісти
Схоже сама розумна криса дременула з пуйлової баржі. Да ще пропавша доля з африканських ніштяків, яку тепер прокурюють вагнери... І це перед переобранням!
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14.03.2024 08:58 Відповісти
У Медведа утренний бокал пива носом пошел.😎
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14.03.2024 09:05 Відповісти
Видно курс рубля побачила...)))
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14.03.2024 10:01 Відповісти
Щось мадам задумула по ходу
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14.03.2024 11:24 Відповісти
ловить нюхом електоральні уподобання
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14.03.2024 11:55 Відповісти
 
 