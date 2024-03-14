Ле Пен засудила вторгнення Росії в Україну: Українській нації ми зобов’язані висловити нашу повагу і нашу підтримку
Лідер французької партії "Національне об’єднання", одна з найбільш проросійських політиків, Марін Ле Пен, несподівано підтримала Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, слова підтримки Україні Марін Ле Пен висловила під час виступу в Національній асамблеї.
"Українській нації ми зобов'язані висловити нашу повагу і нашу підтримку. Напавши на Україну, РФ спровокувала війну на порозі ЄС і найдраматичнішу за останні 20 років геополітичну кризу", - йдеться в повідомленні.
Ле Пен зазначила, що війна Росії проти України "неминуче закінчиться переговорами". За її словами, мета Франції та її союзників має полягати в тому, щоб, "коли прийде час, Україна опинилася в найбільш сприятливій ситуації для відновлення своєї територіальної цілісності".
Попри підтримку України, члени партії "Національне об'єднання" та її лідер утрималися від голосування за Угоду про безпеку, укладеної між Україною та Францією в лютому цього року.
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Фінансування від параші зупинилось?
Дякую, пане Макрон !!!
Хоча Тауруси таки зажала.
Гроші...гроші і ще раз гроші.
Макрон побачив ,що Німеччина нехило заробляє на зброї..
Не минуло й 3 років!
Це на нею так папа вплинув?
Чи може настрій у французському суспільстві змінився? Французи поклали прутня на "культур-мультур уZкій" і готуються до війни проти рашистів.
А ця транда намагаючись всидіти однією сракою на двох стільцях, ризикує не тільки порвати собі анус, але й лишитися без жодної табуретки.
Лівацька кремлівська консерва Лє Пен засудила війну, розв'язану її спонсором. Тут 2 варіанти: або закінчився термін "співпраці" з рашистами, або лицемірить і пристрсовується під політичний "вітер", як флюгер