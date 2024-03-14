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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 427 840 осіб (+970 за добу), 6757 танків, 10 565 артсистем, 12 938 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 427 840 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 427840 (+970) осіб,
  • танків  ‒ 6757 (+5) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 12938 (+17) од,
  • артилерійських систем – 10565 (+11) од,
  • РСЗВ – 1017 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 717 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 8220 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1920 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 13959 (+27) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1708 (+9)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла ліквідованих окупантів поблизу села Бердичі на Донеччині: "#бать скільки їх! Це ті, що вранці наступали". ВIДЕО 18+

Втрати рф за добу

Автор: 

армія рф (17755) Генштаб ЗС (6746) ліквідація (4053) знищення (7492)


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Топ коментарі
+25
Минув 3672 день москальсько-української війни.
71 одиниця техніки та 970!! чумардосів.
Арта 11, броня 22, логістика 27.
Спецтехніка закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 427 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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14.03.2024 08:05
+18
Сьогодні День Добровольця, вітаю усіх причетних до цієї Дати. Вічна Пам'ять Героям ,Слава ЗСУ
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14.03.2024 08:12
+11
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14.03.2024 08:09
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Минув 3672 день москальсько-української війни.
71 одиниця техніки та 970!! чумардосів.
Арта 11, броня 22, логістика 27.
Спецтехніка закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 427 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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14.03.2024 08:05 Відповісти
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14.03.2024 08:09 Відповісти
А я думав ,що пан ще спить..а він ось перший...і вже про Твєрь
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14.03.2024 08:11 Відповісти
Я в такий час вже давно ніколи не сплю, просто як правило в дорозі на службу )
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14.03.2024 08:15 Відповісти
Мужъ въ дверь, а жена въ Тверь
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14.03.2024 08:28 Відповісти
Є велика вірогідність що спецтехніка завтра закриє першу сотню з початку місяця, на сьогодні 97 од.
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14.03.2024 08:27 Відповісти
Дякую бійці.Слава ЗСУ.
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14.03.2024 08:06 Відповісти
Русня береже, і ховає техніку, тому посилає своїх орків у штурми пішкодрала?
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14.03.2024 08:07 Відповісти
Де ж так берегли, ще й пів місяця не пройшло, а вже зницено 1 855 одиниць наземної техніки. ППО особливо радує, з початку місяця 26 од. тобто середньодобово по дві одиниці (за весь лютий було 28)
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14.03.2024 08:23 Відповісти
Сьогодні День Добровольця, вітаю усіх причетних до цієї Дати. Вічна Пам'ять Героям ,Слава ЗСУ
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14.03.2024 08:12 Відповісти
Cлава Господу! Героям Слава! Царство Небесне вiддавшим
свое життя за Батькiвщину! 🙏🙏🙏
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14.03.2024 10:57 Відповісти
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14.03.2024 08:24 Відповісти
 
 