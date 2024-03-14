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У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено). ФОТО

Сигнал повітряної тривоги було оголошено у низці областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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повітряна тривога

З 8.30 повітряна тривога поширилася на Вінницьку,  Хмельницьку, Тернопільську та Івано-Франківську області.

О 9.09 Повітряні сили оголосили про відбій балістичної загрози.

Автор: 

Повітряні сили (2737) повітряна тривога (932)


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