У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено). ФОТО
Сигнал повітряної тривоги було оголошено у низці областей України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
З 8.30 повітряна тривога поширилася на Вінницьку, Хмельницьку, Тернопільську та Івано-Франківську області.
О 9.09 Повітряні сили оголосили про відбій балістичної загрози.
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