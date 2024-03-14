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Новини
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В Росії розбився вертоліт з 20 людьми на борту. Є загиблі

магадан

В Магаданській області РФ розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту. Є щонайменше один (за іншими даними, два) загиблий та кілька поранених.

Про це повідомили Далекосхідна транспортна прокуратура РФ та губернатор Магаданської області Сергій Носов, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, причина події - несправність двигуна", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Гелікоптер впав об 11:05 за місцевим часом за 75 км від смт. Евенськ Північно-Евенського району Магаданської області.

Дивіться: Українські гелікоптери навалюють окупантам під Авдіївкою. ВIДЕО

Мі-8 перевозив працівників золоторудного родовища і слідував за маршрутом "посадковий майданчик Кварцовий − аеропорт Омсукчан".

На борту повітряного судна перебували 20 осіб, зокрема 3 члени екіпажу.

Російські Telegram-канали пишуть про одного або двох загиблих.

За їхніми даними, пілоти Мі-8 повідомили диспетчерам про відмову двигуна на 13 кілометрах польоту. Гелікоптер потрапив у "сніговий заряд", внаслідок чого відмовив двигун.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Також читайте: ЗСУ знайшли хитрий спосіб збивати російські літаки за допомогою компонентів з установок Patriot, - The Telegraph

Нагадаємо, після запровадження проти Росії санкцій за війну проти України в РФ частіше стали відбуватися аварії літаків та вертольотів. Для їх технічного обслуговування не вистачає деталей, які росіяни раніше імпортували з країн Заходу.

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аварія (561) авіація (4152) росія (65925) вертоліт (880)


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Топ коментарі
+31
ну поперше не з людьми а з кацапами
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14.03.2024 09:10
+25
Не нужно печалиться. Двое погибших это только те, которых нашли

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Так что верим в лучшее
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14.03.2024 09:16
+22
Шось він погано розбився
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14.03.2024 09:10
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Шось він погано розбився
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14.03.2024 09:10 Відповісти
Не нужно печалиться. Двое погибших это только те, которых нашли

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Так что верим в лучшее
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14.03.2024 09:16 Відповісти
Все равно мало дохлых кацапов.23 кацапа на борту и только трое стали хорошими?Хиленькая какая то авария как для вертолета.Мож его олени на лыжах за собой тащили,а трое пьяных просто вывалились на ходу в снег?
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14.03.2024 09:26 Відповісти
Кепська справа...
Золотошукателі-
Може з-дуру, а може з-ліні-
Сіли в гвинтокрил, старателі-
Рос-авіаліній...

Десять по борту - з ліва та справа-

Летіти ж недовго...
Час робить свою справу...
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14.03.2024 09:23 Відповісти
Неужели у них в карманах было столько золота, что вертолет стал тяжелее воздуха?
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14.03.2024 09:38 Відповісти
Чутно відзвуки-
Хамер-молота...

Накоавльня плющить-
Не тільки золото...

Плющить Навального....
Плющить імперію - методично-
Молот молотить все-повально...

Велика маса на квадрат швидкості-
Ейнштейн це довів..- математично...
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14.03.2024 10:27 Відповісти
ну поперше не з людьми а з кацапами
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14.03.2024 09:10 Відповісти
Не с кацапами, а с варварами
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14.03.2024 09:11 Відповісти
варвари - то були люди такі. Балакали не по латинському
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14.03.2024 09:14 Відповісти
І були бородаті
Звідси барбершоп
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14.03.2024 09:15 Відповісти
І пили Латешку та бабл-ті
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14.03.2024 10:06 Відповісти
Варвари - так європейці називали жителів наших земель.Бо їм чулося постійне 'вар' у вимові.Це,як пшеки для нас.
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14.03.2024 09:31 Відповісти
кицьку, не дай бох, зачепило???
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14.03.2024 09:10 Відповісти
гойда!!
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14.03.2024 09:11 Відповісти
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14.03.2024 09:13 Відповісти
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14.03.2024 09:28 Відповісти
"сніговий заряд", ахахаха, климатическое оружие солдатов НАТЫ
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14.03.2024 09:14 Відповісти
всього 2 з 20 подохло, він шо їхав, а не летів?
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14.03.2024 09:15 Відповісти
Шо, опять?
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14.03.2024 09:18 Відповісти
не опять, а знову.
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14.03.2024 09:24 Відповісти
Що не день, то св"ято ! Молюсь на тебе , Господи, зведи усіх москалів зі світу ! Посади їх у один вєтрольот , підніми до небес і відпусти....
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14.03.2024 09:22 Відповісти
Такий жаль...
Тільки один загиблий..
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14.03.2024 09:29 Відповісти
Шо це таке?! Один - два загиблих... Ще раз запитую, шо це таке?!
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14.03.2024 09:30 Відповісти
Та не знайшли ще інших, по тайзі розкидало, навряд чи знайдуть.
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14.03.2024 10:11 Відповісти
Ааааа... Ну тоді ладно... Буду чекати... А то один-два... Аж зло бере
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14.03.2024 10:18 Відповісти
А що діється з НАШИМИ гелакоптерами?
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14.03.2024 09:31 Відповісти
Я так понимаю, засада на наши вертолеты - продолжение хаймарсов и патриотов? Крыса все еще там и процветает?
https://dl-news.defence-line.org/?p=25666#comment-51079

Так
https://dl-news.defence-line.org/?p=25666#comment-51085
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14.03.2024 10:49 Відповісти
сподіваюсь що здохнуть всі
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14.03.2024 09:32 Відповісти
З врахуванням того, що на Мі8 двигуни розробила, поставляла й ремонтувала Мотор-Січ..то це очікувано..лопаті теж..начебто..
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14.03.2024 09:36 Відповісти
Цікаво а як там зараз в кацапії, бо колись на пріісках та мєсторождєніях працювали саме люди з України.
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14.03.2024 09:37 Відповісти
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14.03.2024 09:44 Відповісти
Є загиблі, то дрібниці. Головне, щоб люди не постраждали.
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14.03.2024 09:57 Відповісти
А коли і звідки в рашці люди завелись?
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14.03.2024 10:22 Відповісти
це тітка з балкону в Київі
збила банкою з огірками..
Щоб на поминках закусювати було чим
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14.03.2024 11:05 Відповісти
знов алкашня кацапська на охоту попхалася...
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14.03.2024 11:44 Відповісти
 
 