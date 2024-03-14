В Росії розбився вертоліт з 20 людьми на борту. Є загиблі
В Магаданській області РФ розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту. Є щонайменше один (за іншими даними, два) загиблий та кілька поранених.
Про це повідомили Далекосхідна транспортна прокуратура РФ та губернатор Магаданської області Сергій Носов, передає Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, причина події - несправність двигуна", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Гелікоптер впав об 11:05 за місцевим часом за 75 км від смт. Евенськ Північно-Евенського району Магаданської області.
Мі-8 перевозив працівників золоторудного родовища і слідував за маршрутом "посадковий майданчик Кварцовий − аеропорт Омсукчан".
На борту повітряного судна перебували 20 осіб, зокрема 3 члени екіпажу.
Російські Telegram-канали пишуть про одного або двох загиблих.
За їхніми даними, пілоти Мі-8 повідомили диспетчерам про відмову двигуна на 13 кілометрах польоту. Гелікоптер потрапив у "сніговий заряд", внаслідок чого відмовив двигун.
Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
Нагадаємо, після запровадження проти Росії санкцій за війну проти України в РФ частіше стали відбуватися аварії літаків та вертольотів. Для їх технічного обслуговування не вистачає деталей, які росіяни раніше імпортували з країн Заходу.
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Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
Так что верим в лучшее
Золотошукателі-
Може з-дуру, а може з-ліні-
Сіли в гвинтокрил, старателі-
Рос-авіаліній...
Десять по борту - з ліва та справа-
Летіти ж недовго...
Час робить свою справу...
Хамер-молота...
Накоавльня плющить-
Не тільки золото...
Плющить Навального....
Плющить імперію - методично-
Молот молотить все-повально...
Велика маса на квадрат швидкості-
Ейнштейн це довів..- математично...
Звідси барбершоп
Тільки один загиблий..
https://dl-news.defence-line.org/?p=25666#comment-51079
Так
https://dl-news.defence-line.org/?p=25666#comment-51085
збила банкою з огірками..
Щоб на поминках закусювати було чим