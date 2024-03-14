В Росії розбився вертоліт з 20 людьми на борту. Є загиблі

В Магаданській області РФ розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту. Є щонайменше один (за іншими даними, два) загиблий та кілька поранених.

Про це повідомили Далекосхідна транспортна прокуратура РФ та губернатор Магаданської області Сергій Носов, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, причина події - несправність двигуна", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Гелікоптер впав об 11:05 за місцевим часом за 75 км від смт. Евенськ Північно-Евенського району Магаданської області.

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Мі-8 перевозив працівників золоторудного родовища і слідував за маршрутом "посадковий майданчик Кварцовий − аеропорт Омсукчан".

На борту повітряного судна перебували 20 осіб, зокрема 3 члени екіпажу.

Російські Telegram-канали пишуть про одного або двох загиблих.

За їхніми даними, пілоти Мі-8 повідомили диспетчерам про відмову двигуна на 13 кілометрах польоту. Гелікоптер потрапив у "сніговий заряд", внаслідок чого відмовив двигун.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

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Нагадаємо, після запровадження проти Росії санкцій за війну проти України в РФ частіше стали відбуватися аварії літаків та вертольотів. Для їх технічного обслуговування не вистачає деталей, які росіяни раніше імпортували з країн Заходу.